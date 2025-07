La Commissione europea avvia i lavori sui porti dell’UE e sulle strategie marittime industriali

La Commissione europea ha avviato i preparativi per una strategia dell’UE per i porti e una strategia industriale marittima dell’UE; i contributi delle parti interessate entro il 28 luglio 2025

Bruxelles. Apostolos Tzitzikostas, Commissario per i Trasporti e il Turismo Sostenibili, da ieri, ha condotto a Bruxelles due incontri strategici con rappresentanti dei porti, della cantieristica navale, della navigazione interna, delle vie navigabili interne e delle industrie connesse per contribuire a definire congiuntamente le priorità, le opportunità e le azioni che contribuiscono allo sviluppo dei porti dell’UE e delle strategie marittime industriali.

Secondo la Commissione, in quanto punti di accesso al commercio, alla logistica, all’energia e alla mobilità militare, i porti devono essere in grado di sostenere le future esigenze economiche e strategiche dell’Europa.

Una strategia globale dell’UE per i porti mirerà a sostenere la competitività a lungo termine dei porti in termini di sicurezza, transizione energetica e sostenibilità.

Allo stesso tempo, i settori della cantieristica navale, dell’industria marittima e del trasporto marittimo in Europa sono sottoposti a una crescente pressione a causa della concorrenza globale e dei crescenti rischi per la sicurezza.

La strategia marittima industriale dell’UE mirerà a rafforzare la competitività e la resilienza del settore, portando avanti nel contempo la transizione verde e digitale.

“Con le nostre prossime strategie dell’UE in materia di porti e acque marittime, miriamo a garantire che i porti e le industrie per vie navigabili dell’Europa siano attrezzati per guidare la transizione verso l’energia pulita e digitale, sostenere la difesa e il commercio e rimanere competitivi a livello globale”, ha commentato Tzitzikostas.

“È essenziale un ampio contributo delle parti interessate: ci impegniamo ad ascoltare le esigenze e le ambizioni del settore per contribuire a plasmare un’Europa pronta per il futuro”.

“Nell’ambito del nostro piano di ripresa industriale, la Commissione si impegna a sostenere i settori in cui l’Europa è leader a livello mondiale. L’industria marittima e i nostri porti sono vitali per la sovranità dell’Europa. La nostra priorità è rafforzare la loro competitività e promuovere la loro decarbonizzazione.

Questo incontro è il primo passo verso una rinnovata ambizione per la nostra leadership marittima europea”, ha dichiarato Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo responsabile per la Prosperità e la Strategia industriale.

La Commissione ha inoltre pubblicato inviti a presentare contributi sia per i porti dell’UE che per le strategie marittime industriali dell’UE, invitando le parti interessate a condividere le loro opinioni fino al 28 luglio 2025.

Abele Carruezzo