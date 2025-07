La Commissione fornisce ‘orientamenti’ per ridurre le emissioni di CO2 nei porti europei

La lettera di orientamento informale viene pubblicata contemporaneamente a un’altra relativa a un gruppo di negoziazione per le licenze nel settore automobilistico

Bruxelles. La Commissione europea non sta sbarrando la strada all’alleanza di terminal guidata da APM Terminals e DP World per decarbonizzare l’attività portuale e effettuare acquisti congiunti di attrezzature elettriche per lo stivaggio. La dichiarazione rilasciata dalla Commissione europea è in risposta a una richiesta in tal senso che APM Terminals ha presentato nel dicembre 2024.

Il Governo guidato da Ursula von der Leyen stabilisce alcune condizioni affinché questa iniziativa non cada in pratiche anticoncorrenziali.

La Commissione europea ha pubblicato orientamenti informali sulla compatibilità con le norme UE in materia di concorrenza di un accordo di sostenibilità per l’acquisto congiunto e la definizione di specifiche tecniche per le attrezzature elettriche per la movimentazione di container utilizzate nei porti. Ciò accelererebbe il passaggio dalle apparecchiature diesel a quelle elettriche nei porti dell’UE, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2.

Si tratta delle prime lettere di orientamento pubblicate dalla Commissione ai sensi della Comunicazione sugli orientamenti informali riveduta del 2022. Tale Comunicazione consente alle imprese di richiedere alla Commissione orientamenti informali sull’applicazione delle norme UE in materia di concorrenza a questioni nuove o irrisolte, aiutandole a effettuare una valutazione informata dei propri accordi o pratiche unilaterali.

La richiesta di APM fa parte della sua iniziativa Zero Emission Port Alliance (SPA), lanciata insieme al terminalista DP World alla fine del 2023 con l’obiettivo di facilitare la transizione energetica degli stivatori.

Questa alleanza comprende attualmente la partecipazione dei porti di Rotterdam (Paesi Bassi) e Aarhus (Danimarca), degli stivatori Patrick e SSA Marine, dei produttori di macchine portuali ZPMC e Sany e delle società legate ai componenti elettrici CATL, Rocsys, Kempower e Inductev.

L’accordo APM Terminals, operatore di terminal portuali parte del Gruppo Maersk, ha chiesto alla Commissione di fornire indicazioni informali su un accordo con altri operatori di terminal portuali per l’acquisto congiunto e la definizione congiunta delle specifiche tecniche minime per i carrelli a portale e i carrelli navetta elettrici a batteria. Si tratta di un tipo comune di attrezzatura per la movimentazione di container utilizzata nei porti.

La maggior parte dei carrelli a cavaliere (straddle carrier) e shuttle carrier utilizzati nei porti europei è alimentata a diesel. Gli operatori dei terminal portuali sono stati riluttanti ad acquistare carrelli elettrici a batteria a causa dei costi significativamente più elevati, ma anche a causa della mancanza di interoperabilità, in particolare, tra le apparecchiature di ricarica di diversi fornitori.

Pertanto, l’accordo previsto mira a ridurre i costi per gli operatori dei terminal portuali: – consente loro di mettere in comune parte della loro domanda futura di questi prodotti; – fornisce ai fornitori una maggiore prevedibilità sulla domanda futura; – e migliora l’interoperabilità, in particolare, tra le apparecchiature di ricarica prodotte da diversi fornitori.

Le lettere di orientamento riflettono le osservazioni della Commissione sui fatti presentati dai richiedenti nella richiesta e sono espressamente subordinate all’accuratezza e alla veridicità delle informazioni fornite dai richiedenti e qualsiasi divergenza sostanziale dalle informazioni fornite dai richiedenti renderà la lettera di orientamento inoperante. Le lettere di orientamento non possono pregiudicare la valutazione delle stesse questioni da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

La Commissione pubblicherà una versione non riservata della lettera di orientamento sul suo sito web sulla concorrenza, nel registro pubblico dei casi con il numero AT.40976, non appena saranno state trattate eventuali richieste di riservatezza.

Abele Carruezzo