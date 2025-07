L’UE e l’Islanda rafforzano la cooperazione in materia di pesca sostenibile e affari oceanici

(Costas Kadis, Commissario UE per la Pesca e gli oceani – Hanna Katrín Friðriksson Ministro islandese dell’Industria)

L’Unione europea e l’Islanda hanno firmato un nuovo memorandum d’intesa per rafforzare la cooperazione in materia di pesca e affari oceanici

Bruxelles. Il protocollo d’intesa istituisce un quadro per una cooperazione più ampia e approfondita tra l’UE e l’Islanda su priorità fondamentali, tra cui la pesca sostenibile, la ricerca scientifica e la conservazione marina.

L’accordo rafforza inoltre gli sforzi congiunti per proteggere la biodiversità marina e sostenere la transizione energetica del settore della pesca e dell’acquacoltura.

L’accordo, firmato dal Commissario per la Pesca e gli oceani Costas Kadis e dal Ministro islandese dell’Industria Hanna Katrín Friðriksson, ribadisce il forte partenariato tra l’UE e l’Islanda, basato su valori condivisi, interessi reciproci e cooperazione di lunga data.

Una caratteristica fondamentale del memorandum d’intesa è l’istituzione di un dialogo annuale ad alto livello, ospitato alternativamente dall’UE e dall’Islanda, per monitorare i progressi e far progredire la cooperazione in settori di interesse comune. La prima riunione è prevista per l’inizio del 2026.

Le questioni su cui cooperare sono quelle relative alla pesca e agli oceani, tra cui la necessità di un accordo globale sugli stock condivisi nell’Atlantico nordorientale, l’economia blu sostenibile nonché la conservazione e il benessere dei cetacei.

L’UE e l’Islanda hanno inoltre riconosciuto l’importanza di allineare gli sforzi per dare seguito agli impegni globali in materia di biodiversità al fine di garantire attività umane sostenibili e la protezione delle specie vulnerabili.

L’UE e l’Islanda hanno sottolineato l’urgenza di ratificare rapidamente l’accordo sulla biodiversità al di là della giurisdizione nazionale, un trattato storico che rafforzerà la protezione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. Entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a promuovere la governance globale degli oceani attraverso un’efficace cooperazione multilaterale.

L’UE e l’Islanda hanno un partenariato consolidato nel settore della pesca e degli affari oceanici, con una lunga storia di cooperazione. Il presente memorandum d’intesa rafforza tale cooperazione fornendo un solido quadro per rafforzare la collaborazione in settori di interesse comune.

La firma del presente memorandum d’intesa rafforza la leadership dell’UE nella diplomazia oceanica, uno degli obiettivi chiave del ‘patto europeo per gli oceani’. Promuovendo un’efficace governance degli oceani a livello mondiale, l’UE mira a salvaguardare la salute dei nostri oceani, proteggere la biodiversità e sostenere il benessere delle comunità che dipendono da essi.

Abele Carruezzo