L’UE sostiene le infrastrutture portuali verdi in Papua Nuova Guinea

L’Unione Europea e la Papua Nuova Guinea (PNG) hanno approfondito la loro partnership

Bruxelles. Si tratta del lancio di progetti infrastrutturali incentrati sull’inverdimento e la modernizzazione del porto di Rabaul e sull’ampliamento dell’accesso all’acqua potabile.

Le iniziative, che fanno parte del Global Gateway, la strategia dell’UE volta a fornire infrastrutture sostenibili e di alta qualità in tutto il mondo, mirano a migliorare il commercio, a rilanciare la salute pubblica, a creare posti di lavoro e a rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. Entrambi dovrebbero essere cofinanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

In collaborazione con la BEI e l’Agenzia Francese per lo Sviluppo (AFD), il progetto Rabault mira a rafforzare la resilienza del porto ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, migliorare le misure di sicurezza, sostenere il passaggio a operazioni più ecologiche – compresi gli standard ambientali, la qualità dell’acqua, la gestione dei rifiuti e l’integrazione delle energie rinnovabili – e generare nuove fonti di reddito.

Per quanto riguarda l’iniziativa per le infrastrutture idriche, l’UE e la Papua Nuova Guinea hanno firmato un accordo di finanziamento di 3 milioni di euro volto a fornire sviluppo di capacità e sostegno a Water PNG Limited per migliorare l’accesso all’acqua “sicura e affidabile” e ridurre la perdita d’acqua per le comunità.

Si dice che l’accordo sia un’aggiunta a un più ampio pacchetto di cooperazione per un totale di 39,7 milioni di euro tra la Papua Nuova Guinea, l’UE e la BEI.

Ambroise Fayolle, il Vicepresidente della BEI ha commentato: “Siamo orgogliosi di sostenere il Governo della Papua Nuova Guinea e di lavorare a fianco dei nostri partner europei per realizzare infrastrutture sostenibili che facciano davvero la differenza nella vita delle persone. Che si tratti di costruire ponti rurali, modernizzare i porti o migliorare l’accesso all’acqua pulita, questi sono i tipi di progetti in cui la Banca Europea per gli Investimenti si è impegnata nell’ambito del Global Gateway. Apprezziamo la nostra cooperazione con la Papua Nuova Guinea e non vediamo l’ora di continuare a investire in un futuro più verde e resiliente per il paese”.

Jozef Síkela, il Commissario europeo per i Partenariati internazionali ha dichiarato: “Dalla trasformazione del porto di Rabaul nel primo porto verde della Papua Nuova Guinea al miglioramento dell’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, il partenariato tra l’Unione europea e la Papua Nuova Guinea sta producendo un impatto reale, promuovendo il commercio, l’occupazione, la salute e la resilienza ai cambiamenti climatici. Queste iniziative faro riflettono in azione la strategia di investimento dell’UE nel quadro del Global Gateway, che promuove una crescita economica sostenibile e migliora la vita delle comunità locali. Attendo con impazienza la mia visita nella regione del Pacifico a settembre per rafforzare la nostra cooperazione reciproca”.

Inoltre, ultimamente, la Commissione europea ha concesso un totale di 22 milioni di euro di cofinanziamento per il progetto Hansalink 3 tra il porto finlandese di Helsinki e il porto tedesco di Lubecca-Travemünde.

La quota del sostegno spettante al porto di Helsinki è di circa 12 milioni di euro. Il progetto prevede la costruzione di infrastrutture portuali, l’implementazione di strumenti digitali e la razionalizzazione del traffico passeggeri e merci nell’area portuale. Oltre a questo, il progetto prevede la costruzione di soluzioni di alimentazione elettrica a terra adatte alle nuove navi gestite dalla compagnia di navigazione finlandese Finnlines, nonché di sistemi di ormeggio automatizzati nei due porti.

Abele Carruezzo