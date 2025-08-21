SAIL Amsterdam prende il via con la SAIL-In Parade

(La Sea Lock Ijmuiden; foto courtesy Sail 2025)

La line-up delle Tall Ships

Amsterdam. la Sea Lock IJmuiden ha aperto per la partenza della SAIL-In Parade, permettendo alle navi internazionali di iniziare l’ultima tappa del loro viaggio verso Amsterdam. Centinaia di navi hanno partecipato alla parata, tra cui molte navi importanti.

Amsterdam, in questi giorni, sta celebrando un triplice anniversario di SAIL: dieci edizioni, cinquant’anni di SAIL e i 750 anni della capitale.

Il tema “SAIL 2025: United by Waves” focalizza l’intero programma dell’evento. L’acqua ci connette a culture e persone di tutto il mondo e questo senso di connessione sarà celebrato per tutto il SAIL 2025.

In programma incontri chiave che includono la parata SAIL-In, la parata dell’equipaggio, Pieremachocheltocht, SAIL On Stage e lo spettacolo pirotecnico serale “Waves of Light”.

La SAIL-In Parade è stata guidata dall’ammiraglia Clipper Stad Amsterdam e ha dato il benvenuto agli eco-friendly Alexander von Humboldt II (Germania) e Le Phoenix (Francia).

Inoltre, ci sono presenze per la prima volta come la B.A.P. Unión (Perù) e l’ARM Cuauhtémoc (Messico). Si sono aggiunte anche Shabab Oman II (Oman), NRP Sagres (Portogallo) e DAR Mlodziezy (Polonia).

Il PNR Sagres ha partecipato alla prima edizione già nel 1975. Per Shabab Oman II, nave gemella del Clipper Stad Amsterdam, si tratta di una prima visita ad Amsterdam. L’arrivo di B.A.P. Unión porta in città anche una delle più grandi navi alte del mondo.

Insieme a centinaia di navi storiche olandesi (Varend Erfgoed e Hollandse Vloot), questo crea uno spettacolare scenario nautico. Nessuna nave russa è stata invitata. La maggior parte delle Tall Ships si trova ora nell’IJhaven di Amsterdam.

Abele Carruezzo

(SAIL-In Parade; foto courtesy SAIL 2025)