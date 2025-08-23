Raffinerie europee pronte per l’idrogeno verde

Le raffinerie europee potrebbero dare slancio all’idrogeno verde, con il settore marittimo che occupa un ruolo importante

Bruxelles. La Commissione europea completa il quadro sull’idrogeno con una nuova metodologia a basse emissioni di carbonio. Si prevede che le raffinerie europee diventeranno importanti produttori e acquirenti di idrogeno verde, con il settore marittimo che offre un potenziale di crescita.

Già lo scorso luglio, la Commissione europea ha adottato una metodologia per le emissioni di gas serra (GHG) per l’idrogeno e i combustibili a basse emissioni di carbonio, come stabilito nella Direttiva sul mercato dell’idrogeno e del gas, completando il quadro normativo dell’Unione europea (UE) per l’idrogeno. Resta inteso che questa metodologia integra quelle esistenti sull’idrogeno rinnovabile e sui combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO).

Si prevede che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio sosterrà gli sforzi per decarbonizzare i settori in cui l’elettrificazione non è attualmente un’opzione praticabile, come l’aviazione, il trasporto marittimo e alcuni processi industriali.

Per essere considerati a basse emissioni di carbonio, l’idrogeno e i combustibili correlati dovranno raggiungere una soglia di riduzione delle emissioni di gas serra del 70% rispetto all’uso di combustibili fossili non abbattuti, ha affermato la Commissione, osservando che ciò significa che l’idrogeno a basse emissioni di carbonio può essere prodotto in vari modi, ad esempio utilizzando il gas naturale con cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio (CCUS) – una tecnologia che impedisce le emissioni derivanti dal processo di produzione dell’idrogeno – nonché da fonti di elettricità a basse emissioni di carbonio.

Guardando al futuro, la Commissione europea ha rivelato che valuterà l’impatto dell’introduzione di percorsi alternativi sul sistema energetico e sulla riduzione delle emissioni, nonché la necessità di mantenere condizioni di parità con l’approvvigionamento di energia elettrica completamente rinnovabile.

Nel 2026 avvierà una consultazione pubblica su una bozza di metodologia sull’uso degli accordi di acquisto di energia (PPA) per l’energia nucleare, migliorando la chiarezza per la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio da fonti nucleari dirette.

L’atto di recente adozione sarà trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, che dispongono di due mesi per ‘esaminarlo’ e accettare o respingere le proposte. Su loro richiesta, il periodo di ‘controllo’ può essere prorogato di due mesi. Come comunicato, il Parlamento o il Consiglio non possono modificare le proposte.

I costi elevati hanno impedito il decollo dei progetti di idrogeno verde, ma le nuove normative nel settore della raffinazione dell’Unione Europea (UE) offrono una soluzione per lanciare questa tecnologia rispettosa delle emissioni di carbonio su larga scala, secondo un nuovo rapporto Horizons di Wood Mackenzie.

Il rapporto evidenzia che la raffinazione rappresenta una delle maggiori opportunità di idrogeno a livello globale che, insieme alla produzione di ammoniaca e metanolo, rappresenta il 98% della domanda attuale.

L’ultima revisione della direttiva sulle energie rinnovabili dell’UE (nota come RED III), favorisce l’idrogeno verde rispetto all’idrogeno blu, contribuendo a ridurre al minimo i ritardi e le cancellazioni ormai troppo comuni quando si tratta di idrogeno verde a livello globale.

Il rapporto rileva che dei 6 Mtpa di capacità di idrogeno a basse emissioni di carbonio che hanno preso una decisione finale di investimento (FID), le raffinerie europee hanno già impegnato più di 5 miliardi di dollari di capitale.

I recenti risultati delle aste della Banca dell’Idrogeno dell’UE rivelano l’impegno delle raffinerie per l’adozione dell’idrogeno verde, con il settore che mostra la massima disponibilità a pagare prezzi

premium a un costo medio livellato dell’idrogeno di 9,23 dollari/kg, dimostrando la necessità di soddisfare i mandati normativi.

In più, i costi medi dell’idrogeno verde sono diminuiti del 18% nelle ultime aste dell’UE, con le offerte tedesche in calo di oltre il 55%. Tuttavia, i progressi rimangono disomogenei in tutto il blocco, con la lenta adozione a livello nazionale della legislazione RED III che ostacola lo sviluppo dei progetti in molti Stati membri.

Mentre la decarbonizzazione delle raffinerie offre il più forte caso di investimento a breve termine, i settori marittimo e aeronautico presentano enormi opportunità di crescita a lungo termine per i derivati dell’idrogeno verde.

Il Regolamento marittimo europeo FuelEU e il quadro Net Zero dell’Organizzazione Marittima Internazionale stanno suscitando interesse per i combustibili marini derivati dall’idrogeno.

Le lacune politiche rimangono un ostacolo fondamentale, nonostante i progressi promettenti.

L’attuale politica dell’UE prevede che le RFNBO rappresentino solo l’1% del consumo energetico del settore dei trasporti entro il 2030, un obiettivo modesto che riflette le sfide legate all’espansione dell’offerta.

Gli Stati membri sono stati lenti a recepire la DER III nella legislazione nazionale, creando incertezza normativa che ha rallentato lo sviluppo dei progetti nella maggior parte dell’UE.

Il rapporto conclude che, sebbene le raffinerie europee possano svolgere un ruolo fondamentale nell’espansione dell’industria dell’idrogeno verde, il successo dipende da una continua riduzione dei costi e da un maggiore sostegno politico per rilanciare pienamente la domanda in tutto il continente.

Abele Carruezzo