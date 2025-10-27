UE, la rivoluzione green si ferma

Green Deal, per rendere più ecologico il trasporto merci e ottenere maggiori vantaggi economici con un minore impatto ambientale, si ferma

Bruxelles. La Commissione europea, stamane ha deciso di ritirare la proposta di revisione della “Direttiva sul Trasporto Combinato” (CTD), presentata come una ‘rivoluzione’ nel novembre 2023 all’interno del “Greening Freight”, per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.

L’Unione Europea aveva ed ha l’obierttivo startegico di puntare sull’intermodalità e sul “greening freight” per rendere il trasporto merci più sostenibile, efficiente e competitivo.

La Commissione aveva posto l’intermodalità come una strategia per la sostenibilità, sviluppando il trasporto di merci attraverso più modalità (strada, ferrovia, vie navigabili) senza manipolare il carico, (senza rottura di carico).

Per ridurre le emissioni e migliorare l’efficienza logistica, occorreva un aggiornamento della Direttiva sul Trasporto Combinato (92/106/CEE) e per questo la Commissione ha proposto una revisione per incentivare il passaggio dalla strada alla ferrovia e alle vie navigabili.

L’obiettivo era che le operazioni intermodali possono ridurre almeno del 40% le esternalità negative (emissioni, congestione, incidenti) rispetto al trasporto solo su strada; e questo grazie ad un sostegno economico che prevedeva incentivi per le imprese che adottano soluzioni intermodali, inclusi sgravi fiscali e semplificazioni normative.

Nel lunglio 2023, la Commissione UE proponeva il “Greening Freight Package” per decarbonizzare il trasporto merci al fine di tagliare del 90% le emissioni del settore trasporti entro il 2050, in linea con il Green Deal europeo.

Le misure principali incluse nel pacchetto riguardano: – la gestione più efficiente delle infrastrutture ferroviarie, al fine di aumentare la capacità e ridurre i colli di bottiglia. – Incentivi per veicoli a basse emissioni, cioè agevolazioni per l’acquisto e l’utilizzo di camion elettrici o a idrogeno. – Trasparenza sulle emissioni con obbligo di fornire informazioni sulle emissioni di CO₂ per ogni modalità di trasporto merci.

Intanto, la ‘rivoluzione green’ si è fermata, in quanto la Commissione ha temporaneamente ritirato la revisione della Direttiva sul Trasporto Combinato, suscitando preoccupazioni tra gli operatori del settore.

Già, nel 1998 e nel 2017, la Commissione aveva presentato due precedenti proposte di aggiornamento della Direttiva, ma poi ritirate, perchè non si raggiunse un accordo tra i co-legislatori.

Successivamente, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica, con l’obiettivo di redigere un’altra proposta di revisione. La consultazione ha confermato che la versione attuale della direttiva 92/106/CEE è obsoleta e non promuove efficacemente il trasporto intermodale nell’UE.

Oggi, ancora una volta, alcune associazioni logistiche hanno espresso dubbi sulla rapidità con cui gli Stati membri potranno recepire le nuove norme.

Abele Carruezzo