Il Sentinel -1D pronto al lancio per il prossimo 4 novembre

(Foto courtesy ESA)

La missione Copernicus Sentinel-1 è pronta a ricevere il suo quarto satellite, il Sentinel-1D, ora sulla rampa per il decollo

Parigi. Il Sentinel-1 fornirà una visione radar per la missione Copernicus. Il lancio avverrà con l’aiuto di un razzo Ariane 6 dallo space-port di Kourou, nella Guyana francese alle ore 22:02 di Central European Time -18:02 a Kourou di martedì prossimo 4 novembre.

La missione Copernicus Sentinel-1 è progettata come una costellazione di due satelliti. Ogni satellite è dotato di uno strumento radar avanzato per fornire immagini della superficie terrestre in qualsiasi condizione atmosferica, giorno e notte.

La famiglia di satelliti Sentinel Copernicus è stata sviluppata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale componente di osservazione della Terra del Programma Spaziale dell’Unione Europea. La politica europea sui dati di Copernicus garantisce un accesso completo, aperto e gratuito a dati ed informazioni; i servizi informativi operativi di Copernicus, contribuiscono a gestire l’ambiente, monitorare e reagire ai cambiamenti climatici e salvaguardare la vita delle persone.

Sentinel-1D è il nuovo satellite della missione e si unirà al suo gemello, Sentinel-1C; una volta pienamente operativo, sostituirà Sentinel-1A, in orbita da 11 anni, ben oltre la sua durata prevista inizialmente.

Il satellite Sentinel-1D lavorerà in tandem con Sentinel-1C, orbitando in formazione, per generare dati tempestivi. Tali satelliti sono dotati di un Radar ad Apertura Sintetica (SAR, Synthetic Aperture Radar) in banda C, che cattura immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre. Il principio alla base del SAR è la possibilità di ottenere una elevata risoluzione angolare dall’analisi dello spettro del segnale in ricezione da un sistema radar di tipo coerente.

I Sentinel C e D, inoltre, sono dotati di Sistemi di Identificazione Automatica (AIS) per migliorare il rilevamento ed il tracciamento delle navi con maggiore periodicità.

Il nuovo Sentinel-1D è inoltre compatibile con il sistema di navigazione Galileo e con altri Global Positioning System per la navigazione.

Il satellite, pronto per il lancio, pesa circa 2,2 tonnellate, e sarà posizionato in un’orbita eliosincrona ad un’altitudine di circa 690 km dalla Terra.

Sentinel-1D sarà lanciato con un razzo vettore Ariane 6; Ariane 6 è un programma dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) progettato per mantenere la posizione dell’Europa come leader nel mercato dei lanci commerciali in rapida evoluzione, pur continuando a soddisfare i requisiti per le missioni del governo europeo.

Il vettore-razzo è prodotto in due versioni: Ariane 62 da 530 tonnellate al decollo, dotato di due booster; e Ariane 64 da 860 tonnellate al decollo, dotato di quattro booster, in grado di effettuare doppi lanci (due satelliti contemporaneamente).

I rappresentanti dei media sono cordialmente invitati a seguire il lancio del satellite Copernicus Sentinel-1D in diretta dalle Operazioni Spaziali Europee (ESOC) dell’ESA a Darmstadt, in Germania, martedì 4 novembre 2025 (accreditamento scaduto il 30.10.2025).

Mentre si può seguire il lancio in diretta su ESA Web TV con il seguente programma:

la diretta del 4 novembre 2025 (tutti gli orari sono in CET). – 21:15 – Inizia la trasmissione. – 21:35 – Streaming da Kourou. – 21:38 – Presentazioni, interviste e aggiornamenti sullo stato della missione. – 22:02 – Decollo e commento dal vivo. 23:22 – Acquisizione del segnale. – 23:30 – Conferenza stampa. – 00:15 – Fine conferenza stampa e streaming.

Abele Carruezzo



(Principio di funzionamento del SAR: lo stesso punto P è illuminato più volte dal radar in movimento; foto courtesy Wikipedia)