COP 30 delle Nazioni Unite: l’UE riaffermerà la transizione pulita globale e l’accordo di Parigi

In occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP30 che si terrà a Belém (Brasile) dal 10 al 21 novembre, l’Unione europea riaffermerà il suo forte impegno a favore dell’azione per il clima

Bruxelles. L’UE, da sempre favorevole per una transizione globale pulita, equa e resiliente, manterrà i suoi obiettivi: fornire energia pulita e a prezzi accessibili, creare opportunità commerciali, stimolare la crescita, migliorare la competitività industriale e non lasciare indietro nessuno. La conferenza COP 30 è un momento importante per intensificare l’azione per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi fissati dieci anni fa.

L’UE, al sistema multilaterale in Brasile, evidenzierà i risultati di una guida della cooperazione e per la decarbonizzazione all’estero, mantenendo l’obiettivo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hadichiarato:

“Alla COP30 di Belèm, sottolineeremo il nostro forte impegno a favore dell’accordo di Parigi. La transizione pulita globale è in corso e irreversibile. È nostra priorità garantire che questa transizione sia giusta, inclusiva ed equa. A Belém ascolteremo i nostri partner globali e discuteremo le questioni chiave. Per mantenere il nostro obiettivo comune in vista, dobbiamo riconoscere le diverse realtà nazionali e lavorare insieme per ottenere risultati”.

La conferenza di quest’anno dovrebbe in particolare dare seguito al GST (Goods and Services Tax) e alla recente relazione di sintesi delle Nazioni Unite sui nuovi piani nazionali per il clima; tutte le parti della COP sono state invitate a presentare i loro nuovi NDC (Nationally Determined Contributions), prima della COP30, basandosi sui progressi compiuti e illustrando come intensificare e accelerare l’attuazione degli impegni della COP 28.

Il nuovo NDC dell’UE, che sarà ora presentato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change), ridurrà le emissioni nette di gas a effetto serra del 66,25-72,5 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2035, coprendo tutti i settori dell’economia e tutti i gas a effetto serra.

Per quanto riguarda la fissazione del prezzo del carbonio e i mercati, la presidenza della COP30 intende lanciare la coalizione aperta per la conformità dei mercati del carbonio. Questa coalizione dovrebbe riunire paesi e giurisdizioni che stanno già attuando meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio o stanno compiendo progressi tangibili verso tale obiettivo.

Un altro elemento importante della COP30 sarà il finanziamento per il clima. La “tabella di marcia da Baku a Belém” che sarà presentata dall’Azerbaigian e dal Brasile costituirà un’opportunità strategica per aumentare i finanziamenti per i paesi in via di sviluppo portandoli ad almeno 1,3 trilioni di dollari all’anno entro il 2035, con l’impegno di tutti gli attori all’interno e all’esterno dell’UNFCCC e con particolare attenzione alle esigenze dei più vulnerabili, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

In qualità di maggiore contribuente al mondo di finanziamenti pubblici per il clima, nel 2024 l’UE e i suoi Stati membri hanno fornito insieme 31,7 miliardi di euro da fonti pubbliche e mobilitato altri 11 miliardi di euro in finanziamenti privati.

Domani, giovedì 6 novembre, la presidente von der Leyen parteciperà alla plenaria generale del vertice dei leader mondiali, che dà ufficialmente inizio alla conferenza COP30.

Venerdì 7 novembre la presidente von der Leyen parteciperà a una tavola rotonda ad alto livello sulla decarbonizzazione dell’industria, che discuterà di come guidare l’industria mondiale verso fonti di energia basse e pulite. Successivamente, la presidente von der Leyen parteciperà a una sessione dedicata alla transizione energetica.

A margine della conferenza, i membri del collegio di Belém terranno incontri con le autorità nazionali, i rappresentanti delle organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato.

Abele Carruezzo