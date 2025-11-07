UE: accordo preliminare raggiunto sul calcolo delle emissioni di gas serra in ambito trasporto passeggeri e merci

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato una metodologia unica dell’UE per il calcolo delle emissioni di gas serra (GHG) derivanti dai servizi di trasporto

Bruxelles. Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo (preliminare) sul metodo unico per calcolare le emissioni di gas serra dei servizi di trasporto passeggeri e merci, secondo la normativa nota come ‘CountEmissionsEu’.

Il Regolamento ‘CountEmissionEu’ è uno dei pilastri del pacchetto sul “Trasporto merci ecologico” (Green Fright) presentato nel 2023 che mira a ridurre questa impronta ambientale.

Le nuove norme concordate mirano a rendere facile il confronto delle prestazioni ambientali delle diverse modalità di trasporto in tutta l’Europa e inoltre dovranno aiutare i cittadini europei consumatori e le imprese ad sessere sempre più consapevoli nelle scelte operative, riducendo il rischio di greenwashing.

“Cittadini e imprese avranno una visione più chiara delle emissioni generate dai servizi di trasporto che utilizzano”, ha sottolineato il Ministro danese dei Trasporti, Thomas Danielsen, alla presidenza di turno del Consiglio.

Oggi, molti servizi di trasporto misurano le emissioni, ma spesso applicano metodi diversi, il che complica il confronto fra operatori e rende poco trasparente per i consumatori capire quale servizio sia davvero più sostenibile.

Con l’accordo viene introdotto un metodo comune, basato sullo standard internazionale (EN ISO 14083:2023), che applica il principio “dal pozzo alla ruota” (“well to wheel”): ossia tiene conto di tutte le emissioni generate durante l’intero processo di produzione del carburante, dall’estrazione al suo utilizzo nel servizio di trasporto.

Metodo unico di calcolo

Le nuove norme non obbligheranno le aziende di trasporto a calcolare le proprie emissioni di gas serra. Tuttavia, se scelgono di farlo, ad esempio per scopi di rendicontazione, contrattuali o di marketing, o quando richiesto da altre norme dell’UE, saranno tenute ad applicare la metodologia comune dell’UE.

Il metodo unico ha come ‘fondamento’ il conteggio delle emissioni derivanti dall’uso dei veicoli e dalla fornitura di energia durante le operazioni di trasporto.

L’accordo pone la priorità all’uso di dati primari rispetto a stime o valori predefiniti delle emissioni di gas serra, fornendo al contempo incentivi agli operatori che misurano direttamente le proprie emissioni.

Sostegno alle piccole e medie imprese

Per ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), i Deputati UE hanno ottenuto l’impegno della Commissione a sviluppare uno strumento di calcolo pubblico, semplice e gratuito, corredato da un manuale di istruzioni. La Commissione ha quattro anni di tempo per sviluppare questo strumento.

Prepararsi alle emissioni del ciclo di vita

L’attuale metodologia – secondo l’accordo preliminare – non copre ancora le emissioni di gas serra lungo l’intero ciclo di vita dei servizi di trasporto. I Deputati hanno assicurato che, entro quattro anni dall’entrata in vigore delle nuove norme, la Commissione valuterà la possibilità di estendere la metodologia UE alle emissioni del ciclo di vita, come quelle derivanti dalla produzione di veicoli, dalla produzione di energia, dalla manutenzione, dall’uso e dal fine vita, una volta che dati sufficienti e progressi a livello internazionale lo consentiranno. Questa valutazione guiderà i futuri aggiornamenti delle norme.

Il testo ora sarà formalmente approvato dai rappresentanti degli Stati membri in sede di Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) e successivamente dal Parlamento europeo, prima della revisione giuridico-linguistica e dell’adozione finale.

Abele Carruezzo