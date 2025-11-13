La Commissione lancia una nuova bussola per la cultura per l’Europa

(Commissari Roxana Mînzatu e Glenn Micallef; foto courtesy European Commission)

La Commissione europea ha una visione per un paesaggio culturale europeo che deve essere vivace e integrato

Bruxelles. E’ un quadro lungimirante, concepito per plasmare la politica culturale dell’UE; un obiettivo chiaro per garantire che la cultura svolga un ruolo centrale nella promozione dell’identità europea, nella celebrazione della diversità e nella promozione dell’eccellenza.

In questi tempi di dichiarata incertezza e di trasformazione tecnologica per la transizione energetica, digitale e sociale, la cultura ha il compito di rafforzare la democrazia, la coesione sociale, la competitività e la resilienza, portando l’Europa ad essere sempre più ‘liberata’.

L’ultimo Europarlamento sulla cultura evidenzia che l’87% degli intervistati ritiene che la cultura e il patrimonio culturale debbano avere un posto molto importante nell’Unione, in modo che i cittadini si sentano più europei.

Con il quadro “Europa per la cultura”, presentato ieri, la Commissione mira a sfruttare i benefici della cultura, in particolare promuovendo i beni culturali dell’Europa e creando le basi per le industrie culturali e creative affinche possano operare e competere.

Nel mondo delle industrie culturali esistono ancora degli ostacoli per una espressione competa: si pensi alle restrizioni all’espressione artistica, ai mezzi di sussistenza precari degli artisti, alle disparità di opportunità per la partecipazione culturale e all’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale (IA) sui settori.

Quindi, una bussola per la cultura, capace di indicare le politiche dell’UE in quattro direzioni cardinali per una UE che: – sostiene e rafforza i valori e i diritti culturali europei; – responsabilizza gli artisti e i professionisti della cultura e sostiene le persone; – si avvale della cultura e del patrimonio culturale per diventare più competitivi, resilienti e coesivi; – e sostiene le relazioni e le partnership culturali internazionali.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si faranno garanti della riuscita di tale iniziativa progettuale con un progetto di dichiarazione comune. Una nuova relazione sullo stato della cultura nell’UE seguirà i progressi compiuti nell’ecosistema culturale e creativo, con particolare attenzione alla libertà artistica.

Inoltre, saranno avviate diverse nuove iniziative: – una nuova Carta degli artisti dell’UE per condizioni di lavoro eque per gli artisti e gli operatori culturali; – un premio europeo per le arti dello spettacolo; – e un dialogo tra le parti interessate del settore culturale.

Saranno predisposti: – polo di dati culturali dell’UE; – unarete di ambasciatori della cultura giovanile per migliorare l’accesso dei giovani alla cultura attraverso un quadro volontario per i pass nazionali per la cultura e il patrimonio culturale; – una strategia di IA per i settori culturali e creati; – e un aggiornamento se è prevista anche la strategia dell’UE sulle relazioni culturali internazionali.

La Commissione invita – pertanto – il Parlamento europeo e il Consiglio a firmare congiuntamente il progetto di dichiarazione comune proposto per rafforzare l’impegno politico dell’UE a realizzare la sua visione per la cultura.

“La cultura va al centro della nostra identità europea, che cosa significa essere europei. Rimettiamo la cultura al centro della visione politica dell’Europa, al suo posto.Le industrie culturali e creative europee sono dinamiche e vitali. E portano vita e lavoro alle nostre città e alle nostre regioni rurali. Che tu sia un ballerino di Lisbona, un regista di Parigi, un cantante di Bucarest o un designer di Stoccolma, dobbiamo riconoscere il tuo valore e promuoverlo, in patria e all’estero. La cultura non è una storia secondaria, è la storia dell’Europa. Merita la nostra attenzione, merita il nostro impegno politico e merita politiche forti. Questa bussola è la nostra tabella di marcia per porre la cultura al centro della nostra vita politica, sociale ed economica”, ha dichiarato Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione .

“L’Europa è una potenza culturale globale – un ricco arazzo di lingue, tradizioni, arte, architettura e musica. Con oltre 500 siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO, l’Europa ha più siti del patrimonio di qualsiasi altra regione del mondo. Sono incredibilmente orgoglioso di presentare la bussola per la cultura per l’Europa. La bussola per la cultura indica ciò che mantiene l’Europa umana, sfruttando il potere dell’arte, della cultura e della creatività, celebrando le nostre differenze. La visione strategica della bussola – “Europa per la cultura – Cultura per l’Europa” – mette in moto 20 azioni faro guidate da quattro direzioni chiave. Collega la cultura al futuro dell’Europa, dove la cultura crea e ispira senza confini, dove la cultura lavora per i suoi artisti, dà potere ai suoi settori e ci collega al mondo”, ha sottolineato Glenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport.

Abele Carruezzo