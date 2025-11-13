La Francia firma l’emendamento di Gedda per combattere l’attività marittima illecita

(Foto courtesy IMO: a sx, Dorota Lost-Sieminska e a dx l’Ambasciatrice Marine de Carné de Trécesson de Coëtlogon)

Londra. La Francia ha firmato l’emendamento di Gedda al Codice di Condotta di Gibuti (DCoC-JA), un’iniziativa regionale per combattere la pirateria, le rapine a mano armata contro le navi e altre attività marittime illecite nell’Oceano Indiano occidentale e nel Golfo di Aden.

Sua Eccellenza la Sig.ra Marine de Carné de Trécesson de Coëtlogon, Ambasciatrice e Rappresentante Permanente della Francia presso l’IMO, ha depositato lo strumento presso la Sig.ra Dorota Lost-Sieminska, Direttrice della Divisione Affari Giuridici e Relazioni Esterne presso l’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), durante una cerimonia presso la sede dell’IMO a Londra o scorso l11 novembre.

Con l’adesione al DCoC-JA, la Francia diventa il 19° Stato firmatario che lavora per rafforzare la sicurezza marittima regionale, migliorare la condivisione delle informazioni e sostenere lo sviluppo di capacità in settori quali la prevenzione della tratta di esseri umani e la sicurezza dei porti e delle navi.

L’IMO sostiene l’attuazione del DCoC-JA con l’assistenza dei partner e degli Stati donatori.

L’emendamento di Gedda svolge un ruolo chiave nella promozione del coordinamento e della comunicazione tra gli Stati firmatari. Gli Stati firmatari terranno l’ottava riunione di alto livello a Mauritius dal 12 al 14 novembre, incentrata sugli aggiornamenti sulla criminalità marittima, la condivisione delle informazioni e la cooperazione e il coordinamento operativo in mare.

Si discuteranno i progressi compiuti nella lotta ai crimini marittimi lungo l’Oceano Indiano occidentale e il Golfo di Aden. Ciò include un aggiornamento sulla prima risoluzione sull’istituzione del Gruppo di lavoro 3 sulla cooperazione e il coordinamento operativi in mare, concordata durante la 7ª riunione ad alto livello tenutasi a Dar es Salaam dal 28 al 30 novembre 2024.

Il DCoC-JA si basa sul codice di condotta di Gibuti, adottato nel 2009 per combattere la pirateria e le rapine a mano armata contro le navi, e dal 2017 ha ampliato il suo campo di applicazione per affrontare una gamma più ampia di attività illecite, tra cui la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), il traffico di armi e droga, il commercio illegale di fauna selvatica, il furto di petrolio greggio, la tratta e il contrabbando di esseri umani e lo scarico illegale di rifiuti tossici.

Gli Stati firmatari applicano l’approccio dell’IMO “che coinvolge l’intero governo” attraverso comitati nazionali per la sicurezza marittima, registri dei rischi e strategie nazionali sviluppate con il sostegno dell’IMO.

I 19 firmatari del DCoC-JA allargato sono i seguenti: Bahrain, Comore, Gibuti, Etiopia, Francia, Giordania, Kenya, Madagascar, Maldive, Mauritius, Mozambico, Oman, Arabia Saudita, Seychelles, Somalia, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti, Repubblica Unita di Tanzania e Yemen.