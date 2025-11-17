Cipro, membro associato dell’ESA

(Accordo firmato il mese scorso sx: Josef Aschbacher Nicodemos Damianou, Vice Ministro della Ricerca, Innovazione e Politica Digitale della Repubblica di Cipro; dx Direttore Generale dell’ESA; foto courtesy ESA)

La Repubblica di Cipro ha firmato un Accordo di Associazione (AoA) con l’Agenzia Spaziale Europea e dovrebbe diventare un membro associato nei prossimi mesi

Parigi. Dopo anni di cooperazione tra l’ESA e Cipro, la Repubblica cipriota dal 2017 è divenuta uno Stato cooperante europeo.

Le delegazioni di tutti i 23 Stati membri dell’ESA hanno partecipato alla firma dell’Accordo di Associazione; l’accordo è stato firmato – nello scorso mese – dal Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher – a nome degli Stati Membri- e di Nicodemos Damianou, Vice Ministro della Ricerca,

dell’Innovazione e della Politica Digitale della Repubblica di Cipro.

Cipro, poi, procederà alla ratifica e prevede di raggiungere l’adesione associata entro l’inizio del 2026, durante la sua presidenza del Consiglio dell’Unione europea da gennaio a giugno 2026. Con la ratifica di Cipro, l’ESA avrà quattro Stati membri associati attivi: Cipro, Lettonia, Lituania e Slovacchia.

Cipro è considerato da tempo un centro per le telecomunicazioni ed impegnato positivamente ne settore dell’osservazione della Terra e della navigazione, grazie alla sua posizione strategica e il clima favorevole.

Il governo cipriota ha emanato un ìa legge spaziale ed un piano startegico nazionale sul settore spaziale, integrato da un’organzzazione di collaborazione fra Ministeri; con tali strumenti giuridici, Cipro ha ampliato il suo team spaziale, formando legami industriali e partecipando alle attività dell’ESA, con conseguente aumento della cooperazione internazionale.

Sulla base di questi consolidati punti di forza nazionali, Cipro indicherà le sue adesioni ai programmi opzionali dell’ESA durante il Consiglio dei Ministri che si terrà il 26 e 27 novembre a Brema.

Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, congratulandosi con il Vice Ministro Damianou e lodando i progressi compiuti da Cipro dal suo primo Accordo di Cooperazione con l’ESA nel 2009, ha detto: “Insieme, abbiamo trasformato ed elevato il settore spaziale cipriota e allineato la nostra visione e interesse. Vorrei onorare l’investimento personale di coloro che hanno reso possibile questo – la delegazione di Cipro all’ESA, il mio staff, i decisori, l’industria e molti altri”.

“Al governo di Cipro – ha aggiunto Josef Aschbacher – grazie per il vostro impegno verso lo spazio e per lo spirito di cooperazione europea. Al popolo di Cipro, benvenuti in un viaggio di scoperta, innovazione e progresso condiviso. Benvenuti all’ESA!”

Il Ministro Damianou ha dichiarato: “La firma dell’Accordo segna una pietra miliare significativa per Cipro, che riflette la nostra disponibilità a svolgere un ruolo attivo e significativo all’interno del crescente panorama spaziale europeo. Negli ultimi anni, abbiamo costruito le competenze e le strutture necessarie per partecipare efficacemente al dominio spaziale. La posizione unica di Cipro all’intersezione di quattro regioni, combinata con il nostro elevato ruolo geopolitico, ci consente di fungere da gateway affidabile, stabile e sicuro per le operazioni spaziali globali, apportando valore sia strategico che operativo”.

“In vista della presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea nella prima metà del 2026- ha concluso – riteniamo che lo spazio sia un pilastro fondamentale della crescita, della competitività e dell’autonomia strategica dell’Europa. Confermiamo il nostro impegno a promuovere partenariati solidi e a promuovere politiche che traducano le ambizioni spaziali dell’Europa in benefici tangibili per i cittadini e l’economia”.

Abele Carruezzo