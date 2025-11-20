EU-ETS sta generando crisi nel segmento delo ShortSea-Shipping

(Manifesto della Conferenza courtesy APV)

L’ETS aumenta i prezzi del trasporto marittimo e questo favorisce il trasferimento dei carichi alla modalità su strada, ancora esente da tale normativa europea. Le compagnie di navigazione ripensano i loro servizi per il corto raggio di fronte all’ascesa dei mercati emergenti

Valencia. La Conferenza Annuale ShortSea Shipping Valencia 2025 ha visto riuniuti rappresentanti dell’amministrazione, delle associazioni imprenditoriali, delle compagnie di navigazione e degli spedizionieri, ieri 19 novembre, presso l’Edificio dell’Orologio di Valenciaport per analizzare le principali sfide e opportunità del trasporto marittimo a corto raggio nell’attuale contesto normativo e geopolitico.

L’incontro, organizzato dal Shortsea Promotion Centres (SPC-Spagna) con la collaborazione dell’Autorità Portuale di Valencia, ha visto la partecipazione di funzionari del Miistero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, di Puertos del Estato, della Generalitat Valenciana e delle principali associazioni del settore.

L’agenda è stata strutturata in tre tavole rotonde incentrate sulla compatibilità tra la nuova normativa ambientale e lo sviluppo dello ShortSea-Shipping, la promozione delle autostrade ferroviarie come elemento chiave dell’intermodalità e il nuovo scenario competitivo che affrontano le compagnie di navigazione a corto raggio.

Il Segretario Generale per il Trasporto Aereo e Marittimo del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, Benito Núñez, in apertura, ha annunciato che a gennaio 2026 presenterà una prima bozza delle richieste di raccolta fondi inclusi nel Piano per la Decarbonizzazione del Trasporto Marittimo (per un valore di aiuti pari a 250 milioni di euro, per l’uso dei combustibili rinnovabili e per il rinnovo delle flotte e per posizionare i porti spagnoli come hub energetici). “Nella prima o seconda settimana di gennaio, la strategia sarà presentata in dettaglio insieme a una prima bozza della prima chiamata che dovrà comunque concretizzarsi durante tutto il 2026, poiché saranno eseguite annualmente”.

Le normative ambientali europee introducono costi aggiuntivi alle compagnie di navigazione che hanno un impatto diretto sulla competitività del trasporto a corto raggio rispetto all’opzione “solo su strada”. Alle norme europee poi si aggiungono le misure annunciate dall’IMO con costi e oneri amministrativi aumentati. Manca i sostanza un ‘riequilibrio fra le modalità di trasporto’ è stato evidenziato da tutti gli intervenuti.

Il nuovo e il cambiamento dello scenario del trasporto marittimo a corto raggio oltre agli sconvolgimenti geopolitici stanno influenzando profondamente le catene di approvvigionamento e

in particolare il settore marittimo.

L’Autorità del Porto di Valencia (APV) ha sottolineato il suo ruolo di primo piano nel traffico container e nei servizi ro-ro, che lo hanno reso un punto di riferimento in Spagna per i collegamenti regolari con il Mediterraneo, il Mare del Nord e i paesi baltici, in particolare le Autostrade del Mare che collegano i porti di Valencia e Sagunto con i porti del nord e del sud Italia.

Il trasporto marittimo a corto raggio ha chiuso la prima metà del 2025 con un calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati dell’Osservatorio Statistico dell’Associazione Spagnola per la Shortsea Promotion; tra gennaio e giugno sono state trasportate 133 milioni di tonnellate, rispetto ai 139,4 milioni di tonnellate del 2024.

Durante la conferenza si parlato soprattutto del sistema EU-ETS, una tassa per ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera da navi.

Il trasporto marittimo a corto raggio sta subendo un trasferimento di carico sulla modalità ‘on road’ a causa dell’aumento dei prezzi che è stato costretto a implementare dovuti ai costi dell’ETS, mentre si assiste ad un ritardo dell’entrata in vigore di questo sistema di scambio di emissioni per il trasporto su strada.

Sull’argomento, abbiamo riferito ieri (Il Nautilus 19 novembre) riportando lo “Studio Bip Consulting sull’impatto long-term dell’Emission Trading System”.

“L’ETS potrebbe avere senso su certi liner, ma non a breve distanza, quando si promuove la rimozione dei camion dalla strada, senza penalizzarli”, ha detto il CEO di Grimaldi Logística España, Mario Massarotti, durante il suo intervento.

Mario Massarotti ha evidenziato anche lo stato delle infrastrutture, definendo l’attuale momento del commercio internazionale come ‘confuso’. “L’abbiamo già visto con il Covid, dobbiamo vedere come trasportarci di più nel Mediterraneo, che è un’area di scambio chiara”, lodando infine alcuni porti spagnoli per il lavoro che stanno facendo in termini di infrastrutture.

Cambiamenti geopolitici “che abbiamo notato”, ha detto David Antón, direttore commerciale del Grupo Suardíaz, sottolineano che al momento “parliamo poco di nearshoring o del trasferimento di alcune produzioni”. “L’abbiamo notato su alcune delle autostrade marittime che operiamo, dove abbiamo riscontrato un calo di volume proprio perché diverse aziende si sono trovate in paesi più a sud, in questo caso il Marocco”.

“Tra Spagna e Italia, metà dei veicoli già utilizzava la modalità mare, invece che la strada, ma da un paio d’anni la tendenza si è invertita e le frequenze si stanno riducendo perché il carico viene deviato, i caricatori stanno andando verso prezzo più basso”, ha detto Rubén Sendín, responsabile dei biocarburanti di Moeve. Oltre a danneggiare il traffico marittimo, il settore marittimo avverte che i fondi che devono destinare alle sanzioni limitano gli investimenti nelle nuove energie e flotte.

Per Matteo de Candia, direttore generale di GNV Spagna, questi “cambiamenti sono evidenti”.

Prova rimpianto che queste novità hanno un costo, e che, nonostante l’importanza della sostenibilità e della decarbonizzazione, “l’ETS sta influenzando solo il trasporto marittimo”. “Vediamo una tendenza chiara, con nuovi mercati emergenti come il Nord Africa”, ha detto il rappresentante della controllata MSC, che ha sottolineato la necessità di “migliorare le infrastrutture e gli spazi in molti porti” affinché il trasporto marittimo a corto raggio possa crescere.

Sul segmento delle Autostrade Ferroviarie, Antonio Aguilar, vicedirettore della Promozione del Trasporto Merci (Adif), ha difeso il ruolo delle nuove autostrade ferroviarie dall’aspetto ambientale ed economico: “Le autostrade ferroviarie – ha detto Aguilar – hanno due sforamenti di costo: carico e scarico e trasporto. Quest’ultimo, nel traffico ‘ferro-marittimo’, non esiste”. In questo senso, ha osservato che questa questione “rappresenta un enorme vantaggio comparativo che abbiamo per promuovere questi servizi di autostrade ferroviarie e autostrade marittime. Da questo punto di vista, entrambi sono molto competitivi, anche in termini di tempo di transito”.

Per il presidente dell’Autorità Portuale di Santander (APS), che ha definito ‘urgente’ la necessità di configurare un’autostrada ferroviaria “che colleghi Santander e Madrid”. L’obiettivo è “realizzare una vera trasformazione nella strutturazione e decarbonizzazione della logistica combinando le autostrade ferroviarie su terra e il traffico marittimo a corto raggio, creando così autentici corridoi verdi”.

La giornata si è conclusa con una visita tecnica all’Autostrada Ferroviaria presso il Terminal Europa nel porto di Valencia.

Abele Carruezzo

(Sara Aznar, coordinatrice Trasporti e Logistica di Tolsa; David Antón, direttore commerciale del Grupo Suardíaz; Víctor M. Oltra, CEO di Intersagunto; Matteo de Candia, direttore generale di GNV Spagna; e Mario Massarotti, CEO di Grimaldi Logistica Spagna; foto courtesy APV)