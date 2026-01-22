Amsterdam propone di vietare le navi da crociera entro il 2035

(La Holland America nel cuore di Amsterdam; foto courtesy Cruise Port Amsterdam)

Sindaco e Consiglieri di Amsterdam affermano che sarebbe più conveniente eliminare semplicemente le navi da crociera per ridurre inquinamento e sovraturismo

Amsterdam. Il Consiglio Comunale di Amsterdam ha proposto l’altro giorno un piano per eliminare gradualmente tutte le soste portuali delle navi da crociera oceaniche entro il 2035, mantenendo però un numero minore di scali per navi da crociera fluviali.

La città di Amsterdam – art. Il Nautilus 28 Giugno 2024 – aveva raggiunto un accordo sulle misure per iniziare a limitare il numero di soste di navi da crociera nel porto a partire dal 2026. L’accordo prevedeva anche il trasferimento del Passenger Terminal Amsterdam (PTA) dalla sua attuale posizione a est della città entro il 2035 e di gestire l’afflusso di turisti in città.

Popolare meta turistica, la città dei canali si lamentava del rumore, dell’inquinamento atmosferico e della congestione, poiché il numero di turisti è cresciuto negli ultimi anni.

La città – prima dell’accordo – riceveva fino a 150 scali di crociera ogni anno e gestiva oltre 300.000 passeggeri. Il Consiglio comunale riferisce che le regole attuali consentono fino a 190 visite di crociera in mare all’anno. Il porto serve sia navi da crociera oceaniche sia l’industria delle crociere fluviali.

Il Consiglio Comunale richiede all’Autorità portuale di obbligare tutte le navi da crociera che fanno scalo nel porto all’utilizzo del cold ironing entro il 2027.

Intanto, le preoccupazioni per l’inquinamento e il sovraturismo crescono ad Amsterdam da quasi un decennio e di solito le navi da crociera ormeggiano nel cuore della città. Per questo gli ambientalisti e Consiglio Comunale affermano che le grandi navi da crociera sono altamente inquinanti, emettendo grandi quantità di CO2, particolato e azoto.

Nel frattempo, però, sono intervenute le normative UE sui carburanti a basso contenuto di zolfo e l’ampia adozione da parte dell’industria crocieristica di sistemi di purificazione delle emissioni.

I funzionari comunali hanno inoltre mosso misure per ridurre ma non eliminare le soste portuali delle navi da crociera fluviali.

Il Consiglio Comunale – di coalizione – deve ancora pubblicare il suo rapporto finale, anche se vari Consiglieri si sono già espressi, affermando che lo studio dimostra che è più efficace eliminare semplicemente le navi da crociera. Si aspetta l’approvazione!

A marzo prossimo Amsterdam andrà a votare per il nuovo governo, il che significa che qualsiasi azione dovrà essere intrapresa dal nuovo governo. E poi l’operazione per spostare il terminal crociere fuori dalla città costerebbe intorno ai 85 milioni di euro, somma che difficilmente potrà essere recuperata dalle crociere per i prossimo 30 anni.

Amsterdam si unirebbe ad altre città europee che si sono mosse per ridurre l’impatto delle navi da crociera. Barcellona prevede inoltre di limitare le visite alle navi da crociera, mentre la Costa Azzurra ha imposto restrizioni sia sulla dimensione delle navi da crociera sia sul numero di soste annuali. Altre destinazioni, come le isole greche, introdussero nuove tasse sui passeggeri per aiutare a gestire l’afflusso di passeggeri sulle isole più popolari.

Abele Carruezzo