UE: nuova call di proposte per la Pianificazione Territoriale Marittima per l’Atlantico e il Mar Nero

(European Commission; foto courtesy Wikipedia)

1,7 milioni di euro disponibili per un nuovo bando di proposte per la Pianificazione Territoriale Marittima per l’Atlantico e il Mar Nero

Bruxelles. La Commissione Europea ha lanciato un nuovo appuntamento a proposte, con un cofinanziamento fino a 1,7 milioni di euro, per facilitare la cooperazione nei bacini marittimi nella Pianificazione Territoriale Marittima dell’Unione Europea (Maritime Spatial Planning – MSP).

L’iniziativa è rivolta agli Stati membri affacciati sull’Oceano Atlantico e sul Mar Nero e mira a rafforzare la cooperazione a livello di bacino marittimo. A finanziare questa nuova chiamata sarà il Fondo Europeo per le Vie Marittime, la Pesca e l’Acquacoltura (EMFAF).

Le aree marine sono oggetto di numerose pressioni concorrenziali relative al loro uso e sviluppo, provenienti da settori quali il turismo, la pesca e l’acquacoltura, l’estrazione di materie prime, le rotte del trasporto marittimo, le aree marine protette, ecc. Esse inoltre si trovano di fronte a sfide comuni, quali la fragilità degli ecosistemi, l’impatto dei cambiamenti climatici e l’inquinamento.

La Pianificazione dello Spazio Marittimo mira a permettere alle Autorità pubbliche di organizzare le attività umane nelle aree marine in modo da raggiungere diversi obiettivi ecologici, economici e sociali.

Ed ancora, la Pianificazione dello Spazio Marittimo richiede una visione strategica per coordinare l’uso del mare per la protezione marina e le attività umane. Ha bisogno di dati affidabili e comparabili e di una buona cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e con i loro paesi vicini.

L’obiettivo di questa nuova chiamata è quello di sviluppare soluzioni innovative per affrontare sfide specifiche che gli Stati membri dell’UE nell’Atlantico e nel Mar Nero potrebbero incontrare nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei loro Piani dello Spazio Marittimo.

Poiché molte di queste sfide sono comuni agli Stati membri costieri, esiste un interesse comune nel trovare risposte innovative che possano applicarsi all’interno di un bacino marino o attraverso i bacini marini.

Questo significa che i progetti dovrebbero riunire partecipanti provenienti da diversi Stati Membri situati nello stesso bacino marino, o da diversi bacini marini. Le proposte possono concentrarsi su una parte o una sotto-regione dell’Atlantico e del Mar Nero.

La pianificazione territoriale marittima europea è fondamentale per la conservazione e il miglioramento dell’ambiente marino, per la promozione del turismo sostenibile e per l’estrazione sostenibile delle materie prime.

In Italia la Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo è stata recepita tramite il D. Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016 – e individua il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) – oggi MIT – quale Autorità competente per l’attuazione della Direttiva. Il decreto inoltre istituisce il Tavolo interministeriale di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui fanno parte tutte le Amministrazioni coinvolte, nonché il Comitato tecnico presso il MIT, di cui fanno parte le Amministrazioni maggiormente coinvolte e le Regioni interessate.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017, sono state approvate le Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo. Tali Linee Guida prevedono l’identificazione delle aree da considerare per la redazione dei piani marittimi e la definizione delle aree rilevanti in termini di interazioni terra-mare. Vengono identificate tre aree marittime di riferimento, coerentemente con la definizione di sotto-regioni marine ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino (2008/56/UE) il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Adriatico, il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale.

Ritornando alla nuova chiamata, per l’Atlantico e il Mar Nero, è previsto il finanziamento di uno o due progetti, con un forte orientamento a risultati concreti, replicabili e di interesse strategico europeo.

I candidati possono presentare le loro proposte fino al 15 aprile 2026 alle 17:00 (CEST, Central European Summer Time).

Abele Carruezzo