Piano d’azione europeo per contrastare le minacce dei droni

La Commissione europea ha presentato il suo “piano d’azione” per contrastare minacce poste da droni alla sicurezza dell’UE

Bruxelles. L’Unione europea, in questi ultimi anni, ha dovuto affrontare sfide crescenti e multiformi relative ai droni e ai palloni meteorologici, tra cui sorvoli ostili, violazioni dello spazio aereo, perturbazioni degli aeroporti, nonché rischi per le infrastrutture critiche, le frontiere esterne e gli spazi pubblici.

Il piano d’azione declina la dimensione della sicurezza interna civile, integrando e sostenendo nel contempo il lavoro svolto dalla Commissione nel settore della difesa e rafforzando le sinergie civili-militari.

Inoltre, il piano d’azione contribuisce allo sviluppo di un mercato europeo competitivo dei droni, liberando il potenziale di innovazione, crescita e creazione di posti di lavoro in questo importante settore.

Il piano d’azione – si legge nella nota della Commissione – è concepito per sostenere gli Stati membri attraverso azioni coordinate, che integrano le misure nazionali e si concentrano sulle priorità fondamentali: migliorare la preparazione, potenziare le capacità di individuazione, coordinare le risposte e rafforzare la prontezza dell’UE in materia di difesa.

Proposte e azioni

Il piano d’azione propone un nuovo approccio allo sviluppo tecnologico e al rapido aumento della produzione industriale. Si parla di: – una mappatura industriale civile-militare coordinata per attrarre investimenti e promuovere l’innovazione e l’interoperabilità; – rafforzamento della capacità di test anti-droni grazie a un nuovo Centro di eccellenza anti-droni dell’UE e allo sviluppo di un sistema di certificazione per i sistemi anti-droni; – e il lancio di un forum dell’industria dei droni e dei contro-droni per promuovere il dialogo con gli attori industriali, al fine di aumentare la produzione.

Pacchetto di sicurezza dei droni

La Commissione proporrà un ‘pacchetto sulla sicurezza dei droni’ per rinnovare le norme esistenti sui droni aerei civili e adattarle alle nuove realtà in materia di sicurezza.

Il pacchetto comprenderà misure per una valutazione coordinata dei rischi al fine di proteggere le catene di approvvigionamento tecnologico sia per i droni che per i sistemi anti-droni, insieme al lancio di un’etichetta “EU Trusted Drone” per identificare le apparecchiature sicure sul mercato.

Per salvaguardare le infrastrutture critiche, la Commissione fornirà orientamenti chiari agli operatori, avvierà un progetto pilota per migliorare la sorveglianza marittima e aiuterà gli Stati membri a difendersi dalle minacce ad alta quota, come i palloni meteorologici lanciati da paesi terzi.

Le reti 5G

Rilevare, tracciare e identificare droni dannosi è fondamentale per contrastare le minacce. Il piano d’azione prevede misure che sosterranno l’emergere di sistemi unici di visualizzazione dell’aria, integrando tutti i dati pertinenti per identificare i droni legittimi ed esplorando con gli Stati membri la progressiva creazione di una piattaforma per gli incidenti dei droni.

Il rilevamento di droni nemici si basa su un approccio multisensore, che mescola diverse tecnologie basate su software di IA. La Commissione continuerà a sostenere lo sviluppo tecnologico di punta nell’individuazione dei droni.

Per la Commissione, le reti 5G devono essere urgentemente sfruttate per il rilevamento di droni, connessi o meno. Le reti 5G offrono un tracciamento preciso e in tempo reale degli oggetti volanti, essenziale per mantenere i nostri cieli al sicuro e proteggere la sicurezza interna.

Contrasto ai droni nemici

Gli Stati membri pur essendo i principali responsabili delle misure di risposta alle minacce dei droni, la Commissione lancerà un invito ai paesi interessati a unire le forze negli appalti pubblici e nella diffusione di sistemi anti-droni. Sosterrà inoltre lo sviluppo di sistemi sovrani europei di “comando e controllo” basati sull’IA e valuterà la possibilità di creare squadre di pronto intervento anti-droni per una maggiore solidarietà tra gli Stati membri.

La Commissione propone inoltre di organizzare ogni anno un’esercitazione anti-droni su larga scala dell’UE per mettere alla prova la cooperazione transfrontaliera e le sinergie civili e militari.

Le prossime tappe

La Commissione avvierà discussioni con gli Stati membri sulle azioni proposte e sulle priorità chiave, sulla base del principio di comproprietà. Lavorerà inoltre a stretto contatto con altri attori, tra cui l’industria e il Parlamento europeo. La Commissione ha inoltre proposto che gli Stati membri nominino coordinatori nazionali per la sicurezza dei droni, che promuoveranno e sovrintenderanno all’attuazione nazionale di tali azioni.

