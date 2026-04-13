Regione Artica, la Commissione europea nomina un Consigliere speciale

E Consiglio Affari Esteri per il prossimo 21 aprile a Lussemburgo su conflitto Russia-Ucraina e crisi in Medioriente

Bruxelles. La Commissione europea ha deciso di nominare Jyrki Katainen Consigliere speciale per le relazioni UE-Artico. In tale veste, riferirà al Commissario per i Partenariati Internazionali Jozef Síkela e supporterà la Commissione nel rafforzare la sua presenza strategica e la sua efficacia nella Regione Artica.

Nell’attuale contesto geopolitico e geoeconomico, l’importanza strategica della Regione Artica per l’UE è evidente, con sfide e opportunità che le politiche dell’UE devono affrontare.

La nomina sottolinea il forte impegno della Commissione a rafforzare la partecipazione strategica dell’UE nell’Artico, come confermato dalla Presidente Ursula von der Leyen nel gennaio 2026. In tale occasione, la Presidente ha annunciato una prossima revisione della strategia artica dell’UE, in stretta correlazione con il più ampio quadro di sicurezza europeo.

Avvalendosi della sua vasta esperienza politica e di policy, il neo-commissario Katainen fornirà consulenza sull’attuazione delle priorità artiche dell’UE, tra cui la sicurezza economica, la connettività, lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia. Contribuirà inoltre alla preparazione della politica artica aggiornata dell’UE. Lavorerà a stretto contatto con i servizi della Commissione, nonché con il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE), gli Stati membri, i partner artici e le parti interessate, la Rappresentanza della Commissione in Danimarca, Finlandia, Svezia e l’ufficio dell’UE a Nuuk, capitale della Groenlandia.

Jyrki Katainen, di nazionalità finlandese, ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione europea responsabile per l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività dal 2014 al 2019. Prima di lavorare a livello europeo, è stato Primo Ministro della Finlandia dal 2011 al 2014, nonché Ministro delle Finanze dal 2007 al 2011. È stato anche membro del Parlamento finlandese dal 1999 al 2014.

Intanto, il Consiglio “Affari esteri”, del prossimo 21 aprile 2026 a Lussemburgo, presieduto dall’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas, discuterà la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, dopo uno scambio informale di opinioni con il Ministro degli Affari Esteri ucraino Andrii Sybiha tramite videoconferenza. Si discuterà anche la situazione in Medio Oriente alla luce degli ultimi sviluppi della guerra in Iran e dei suoi effetti nella regione.

Abele Carruezzo