UE, la valutazione della sostenibilità della pesca e le sfide per i pescatori

La Commissione europea ha pubblicato oggi la sua valutazione del Regolamento relativo alla Politica Comune della Pesca (CFP, Common Fisheries Policy), che copre il decennio dal 2014 al 2024

Bruxelles. Il Regolamento sulla Politica Comune della Pesca è entrato in vigore nel 2014. La Commissione europea ha basato la sua valutazione su una rigorosa raccolta di prove, comprese consultazioni mirate dei portatori di interessi, inviti pubblici a presentare contributi e analisi tecniche. La presente valutazione fa parte del patto europeo per gli oceani.

Il quadro relativo alla valutazione risulta contrastante: pur riconoscendo alcuni progressi nella riduzione della pesca eccessiva e nel rafforzamento della gestione della pesca, la relazione mostra anche che permangono carenze nei vantaggi in termini di sostenibilità.

La ricostituzione degli stock ittici rimane troppo lenta. Allo stesso tempo, i guadagni economici previsti nel 2014 non si sono del tutto concretizzati, anche a causa di nuove sfide, tra cui gli sviluppi geopolitici e gli elevati prezzi dell’energia.

La valutazione rivela inoltre che, nella maggior parte dei casi, la sfida principale non sono le norme stesse della PCP, ma l’attuazione e l’applicazione incoerenti in tutti gli Stati membri dell’UE.

La relazione sulla valutazione servirà per le potenziali riforme della Politica Comune della Pesca per l’orizzonte 2040 per la pesca,e l’acquacoltura. L’UE ha bisogno di un quadro strategico di 13 anni per guidare lo sviluppo in questi settori, difficile da uniformare poiché gli Stati membri pescano in mari diversi. (Un merluzzo del Mare del Nord è sicuramente – come taglia – diverso dal merluzzo del Mediterraneo).

Di seguito i punti chiave della valutazione della Commissione.

Ripresa lenta degli stock ittici, risultati economici ostacolati e ricambio generazionale

Il valore degli scambi di prodotti della pesca e dell’acquacoltura dell’UE è aumentato del 18 % in termini reali tra il 2015 e il 2024, ma con risultati economici e progressi limitati del previsto.

Il settore della pesca deve ancora far fronte a sfide persistenti: invecchiamento dei pescherecci, l’aumento dei costi operativi e, in particolare per i piccoli pescatori, l’accesso alle possibilità di pesca.

La quota di stock pescati a livelli sostenibili è passata dal 50 % nel 2014 al 63 % nel 2022 e la pressione di pesca è diminuita; gli stock ittici non si sono ripresi come previsto, il che si aggiunge alle sfide economiche dei pescatori.

Il contributo del regolamento sulla PCP alla sicurezza alimentare è stato moderato a causa della produzione interna statica o in calo.

Inoltre, l’acquacoltura dell’UE, sebbene redditizia, rimane di dimensioni relativamente ridotte e non ha raggiunto la crescita della produzione che il suo potenziale consentirebbe.

Transizione limitata verso una migliore selettività e progressi lenti verso una gestione basata sugli ecosistemi

Nonostante la riduzione complessiva della pressione di pesca, i rigetti in mare delle catture indesiderate continuano a verificarsi nell’ambito delle attività di pesca dell’UE.

La valutazione rileva che l’obbligo di sbarco – una norma che impone ai pescatori di portare a riva tutti i pesci catturati, anche specie indesiderate o sottodimensionate – non ha determinato il livello previsto di miglioramenti delle pratiche di pesca o una migliore selettività, in particolare a causa della scarsa attuazione di questa particolare norma.

I progressi negli approcci basati sugli ecosistemi sono stati conseguiti principalmente attraverso la protezione dello spazio marino, le misure tecniche e la cooperazione internazionale.

Comportamento dei consumatori cambiato

La valutazione rileva che il comportamento dei consumatori si è evoluto, con una crescente domanda di prodotti ittici trasformati e convenienti e crescenti compromessi tra prezzo, qualità e sostenibilità.

Tuttavia, nel quadro attuale, il valore aggiunto delle norme dell’UE in materia di informazione dei consumatori è limitato dal loro ambito di applicazione, che non comprende i prodotti trasformati.

La regionalizzazione migliora la governance ma rallenta il processo decisionale

Il Regolamento sulla PCP ha introdotto un quadro di regionalizzazione che ha allontanato il processo decisionale da un approccio esclusivamente basato sull’UE alla cogestione tra Stati membri, Autorità regionali e parti interessate, con la partecipazione dei Consigli Consultivi.

La valutazione rileva che tale quadro funziona efficacemente in quanto ha migliorato il processo decisionale condiviso e ha consentito agli Stati membri di adattare le misure a livello regionale.

Permangono ancora sfide per quanto riguarda l’ampiezza del tipo di rappresentanza delle parti interessate nei Consigli Consultivi e il tempo che può impiegare per adottare misure attraverso la procedura di regionalizzazione.

L’UE mantiene la leadership mondiale nel contesto degli aggiustamenti post-Brexit

L’UE ha svolto un ruolo guida nella promozione della gestione sostenibile della pesca a livello mondiale e nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, attraverso la partecipazione attiva alle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Dopo il recesso del Regno Unito dall’UE, la gestione di molti stock nei bacini marittimi settentrionali si è spostata da un quadro esclusivamente UE basato sulla regionalizzazione a un quadro per gli stock condivisi. Il regolamento sulla PCP fornisce la base giuridica necessaria per operare in questo nuovo contesto.

Attuazione e attuazione da parte degli Stati membri

Una parte importante dei costi di attuazione della PCP è destinata al controllo, alla raccolta di dati e agli sforzi di sostenibilità, con il cofinanziamento dell’UE che contribuisce ad alleggerire l’onere finanziario sui bilanci nazionali.

Un monitoraggio e un’applicazione più rigorosi richiedano investimenti e risorse; sistemi che rimangono fondamentali per garantire dati accurati, una concorrenza leale e una gestione efficace degli stock ittici.

Sebbene misure quali la semplificazione delle norme, la digitalizzazione dei processi e la pianificazione a lungo termine abbiano contribuito a ridurre la burocrazia, il loro successo dipende da un’attuazione coerente da parte degli Stati membri.

Abele Carruezzo

(Fonte Press Office European Commission)