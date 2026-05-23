Esposizione marittima mondiale ad Atene

Atene. Posidonia è l’evento più importante del settore marittimo al mondo, che si tiene Atene, centro globale dello shipping. La mostra biennale rappresenta la piattaforma definitiva per armatori, innovatori tecnologici e decisori politici globali per modellare il futuro del trasporto sostenibile “green”. Posidonia offre un programma di 60 conferenze e seminari di alto livello all’Expo Metropolitana di Atene, unendo l’industria marittima globale sotto un unico tetto, oltre ad essere un’occasione di business fra operatori dello shipping mondiale.

Posidonia è organizzata sotto l’egida del Ministero Ellenico degli Affari Marittimi e della Politica Insulare, della Camera Ellenica della Navigazione e dell’Unione degli Armatori Greci, e supportata dal Comune del Pireo e dal Comitato Greco per la Cooperazione Marittima.

L’edizione 2026 mira a consolidare ulteriormente la sua reputazione come evento imperdibile per i professionisti marittimi di tutto il mondo. Nel 2024, la mostra ha ospitato 2.038 espositori provenienti da 138 paesi e accolto 32.527 visitatori, con una partecipazione totale di 41.838, rafforzandone il status di evento di punta nel calendario marittimo internazionale.

L’intervento di apertura è stato affidato a Vasilis Kikilias, Ministro degli Affari Marittimi e della Politica Insulare della Repubblica Ellenica. Mentre le keynote della giornata sono di Arsenio Dominguez, Segretario Generale IMO.

Melina Travlos, presidente dell’Unione degli Armatori Greci, in occasione dell’evento Posidonia 2026 ha detto: “Nell’attuale contesto internazionale, lo shipping opera in condizioni di crescente tensione geopolitica. Le minacce alla libertà di navigazione e gli attacchi contro navi mercantili e naviganti non sono più incidenti isolati. Sono diventati una nuova realtà, mettendo alla prova rotte marittime, catene di approvvigionamento, sicurezza energetica e stabilità economica globale”.

“Le navi – ha aggiunto Travlos – trasporta cibo, medicinali, energia, materie prime ed essenziali a una scala e un’efficienza senza eguali da qualsiasi altro sistema di trasporto. Per questo motivo, la sicurezza marittima è un bene pubblico globale e una responsabilità collettiva. La protezione della vita umana in mare, delle navi mercantili e della libertà di navigazione deve essere un dovere non negoziabile della comunità internazionale”.

La Grecia continua a guidare il trasporto marittimo globale ed è ampiamente riconosciuta come una delle principali nazioni di armatori al mondo. A partire dal 2024, gli armatori greci controllano il 21% del tonnellaggio globale, operando una flotta di 5.543 imbarcazioni. La Grecia rimane la più grande nazione di navigazione al mondo e comanda circa il 70% della flotta europea di navi strategicamente vitali.

Questo rappresenta un’opportunità da miliardi di sterline nei settori dei servizi, delle attrezzature e delle tecnologie marittime, in particolare per fornitori di servizi specializzati in efficienza energetica, decarbonizzazione, conformità e ottimizzazione delle prestazioni. Gli armatori greci e i loro omologhi internazionali stanno investendo attivamente nell’innovazione e nell’eccellenza operativa.

Posidonia 2026 offre un accesso senza pari a questa comunità marittima internazionale, co una esposizione per riflettere su questi momenti di transizione epocale è garantire che il progresso possa continuare.

Durante l’evento sarà proiettato il documentario di 52 minuti “Posidonia”; prodotto da Octopuce Production nell’ambito del programma Les Marcheurs de la Terre, distribuito a giugno 2025 ed è attualmente trasmesso su France Télévisions. Il film mira a sensibilizzare sullo stato fragile del Mediterraneo, offrendo una visione molto diversa di come l’industria marittima guarda al mare. Intitolato alla fanerogame Posidonia, endemica del Mediterraneo, il documentario esplora le crescenti pressioni ambientali su uno dei mari più trafficati ed economicamente importanti al mondo.

Abele Carruezzo