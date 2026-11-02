UE ritira dalla bozza ‘Artcic Strategy’ il divieto sulle perforazioni di petrolio e di gas

(Navi militari USA e della Reale Marina Norvegese attraversano il fiordo del Capo Nord nel Mare di Barents sopra il Circolo Polare Artico, 29 agosto 2025; foto US Navy by Alice Husted)

La Norvegia fa pressioni sull’Europa a cambiare strategia sulle perforazioni di petrolio e gas nell’Artico

Bruxelles. La regione artica è diventata una priorità geopolitica dell’Europa, in particolare in ambiti come sicurezza, energia, commercio e connettività.

La bozza sulla strategia UE sull’Artico non contiene più i divieti di nuove perforazioni petrolifere e del gas artico a seguito delle pressioni norvegesi, pur mantenendo gli obiettivi più ampi sulle emissioni climatiche. Il cambiamento di strategia – rispetto alla posizione dell’UE per il 2021 – influisce sulla sicurezza energetica, poiché la Norvegia fornisce quasi un terzo delle importazioni di gas del blocco. (Art. 01.11.2026, La Strategia Artica dell’UE – il nautilus ).



La bozza cambiata

Il cambiamento proposto nella nuova bozza omette qualsiasi riferimento a una moratoria sulle nuove perforazioni, nove considerazioni rispetto a quella del 2021, anche se ripete che carbone, petrolio e gas dovrebbero rimanere nel sottosuolo.

La posizione precedente citava divieti mirati che coprivano parti degli Stati Uniti, del Canada e della Groenlandia, e aveva promosso un divieto legale mondiale sul lancio di nuovi progetti di idrocarburi artici e sull’acquisto di tali combustibili se fossero stati prodotti.

Ora, invece, dopo le pressioni della Norvegia, la bozza si allontana da tali presupposti e i paesi come la Danimarca, Norvegia, Islanda, Finlandia e Svezia – che confinano anch’essi con l’Artico – reclamano vantaggi geografici, anche se mancano di sufficiente determinazione per conquistare pienamente il vasto ‘giardino artico’ espletato dalla precedente bozza.

Ed ancora, i cinque paesi nordici sono desiderosi di guidare lo sviluppo artico, ma temono di essere messi da parte da Stati Uniti, Russia e Canada. Di conseguenza, queste cinque nazioni stanno contemporaneamente rafforzando la loro influenza militare nell’Artico – espandendo le forze di risposta rapida, istituendo nuove basi militari e aggiornando le risorse navali e aeree – mentre spingono attivamente organizzazioni regionali come la NATO e l’UE a impegnarsi negli affari artici.

Alcuni nel settore temevano che Bruxelles si sarebbe impegnata a evitare petrolio e gas provenienti dai nuovi giacimenti artici norvegesi, ma la bozza stabilisce invece che l’UE “darà priorità” alle fonti di energia rinnovabile e agli idrocarburi che provengono oltre l’Artico. Secondo la Commissione Europea, perseguirà un impegno internazionale volto a fermare qualsiasi ulteriore sviluppo di petrolio e gas artico – e l’acquisto di tali risorse – ogni volta che tali azioni “rappresentino una minaccia per l’ecosistema artico”.

La Norvegia al centro della nuova strategia

La Norvegia è profondamente legata al mix energetico europeo. Lo scorso anno ha fornito quasi un terzo delle importazioni di gas dell’UE, con una piccola parte legata ai giacimenti del Mare di Barents. Il paese ha concesso cinque licenze esplorative nel Mare di Barents lo scorso anno e ha aperto 38 blocchi per le domande del 2026.

L’industria petrolifera – dal 2021 – ha sempre temuto che l’UE si impegnasse a non acquistare petrolio e gas dai nuovi giacimenti artici norvegesi. Invece, la bozza afferma che il sindacato “darà priorità” alle fonti di energia rinnovabile e agli idrocarburi prodotti fuori dall’Artico.

Contrasti tra obiettivi climatici e estrazione del fondale marino

L’ultima bozza ribadisce anche l’impegno più ampio dell’UE a lavorare per mantenere carbone, petrolio e gas nel sottosuolo, incluso l’Artico, in linea con i suoi obiettivi climatici. Il blocco ha fissato un obiettivo legalmente vincolante di ridurre le emissioni nette di gas serra del 90 percento entro il 2040 rispetto al livello del 1990.

Un portavoce di Equinor ASA, azienda che già produce petrolio e gas e sta esplorando altri giacimenti nel Mare di Barents, ha indirizzato le richieste al Dipartimento dell’Energia, e il portavoce del Ministero ha dichiarato che non avrebbe fornito alcuna dichiarazione prima della pubblicazione della strategia.

Sebbene la strategia artica dell’UE enfatizzi costantemente la ‘compatibilità ambientale’ nella retorica, il suo obiettivo principale rimane quello di salvaguardare ed espandere i propri interessi e la propria influenza nella regione.

Gli altri paesi fuori dall’Artico

Intanto, la Cina, la stessa UE, Giappone, Brasile e altri – anche se non confinano direttamente con l’Artico – da tempo hanno investito sia in finanziamenti che in personale nella ricerca scientifica e nelle spedizioni artiche sul campo. Attraverso tali ricerche, hanno acquisito dati esclusivi sul clima artico, l’oceanografia e la geologia, ponendo le basi per lo sviluppo di rotte, la costruzione navale e persino l’esplorazione delle risorse, sostenendo che l’Artico non potrà mai diventare dominio esclusivo di un singolo paese o blocco di paesi.

In sostanza, la nuova strategia mantiene l’ambizione di garantire che “petrolio, carbone e gas rimangano nel sottosuolo” nella regione, ma abbandona gli impegni del 2021 a “lavorare con i partner verso un obbligo legale multilaterale di non consentire ulteriori riserve di idrocarburi”.

Per gli ambientalisti è importante affermare che i cambiamenti non rappresentano un ritiro significativo da parte di Bruxelles dagli impegni ecologicamente avviati. Il testo preliminare mantiene inoltre l’opposizione dell’UE all’estrazione mineraria in acque profonde finché le lacune di conoscenza scientifica non saranno state “colmate in modo soddisfacente”. La Norvegia nel 2024 ha approvato l’estrazione del fondale marino, anche se non sono ancora iniziati tali lavori.

Nella sostanza, la nuova bozza ha un linguaggio diverso da quello del 2021, ma gli impegni sono rimasti e se l’UE otterrà un impegno internazionale legato al rischio ecosistemico, le tempistiche e l’interruzione dei progetti artici potrebbero incontrare ulteriori ostacoli.

L’Italia è presente nella regione artica con la base Dirigibile Italia alle Svalbard, con il programma High North della Marina Militare e con gli interessi nazionali nelle tecnologie spaziali e navali; una strategia artica italiana che sicuramente non coincide con una sovranità regionale come per altri paesi.

Abele Carruezzo