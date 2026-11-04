Canale Seine-Nord, l’UE anticipa la sua parte di finanziamento per collegare i centri industriali in Francia, Belgio e Paesi Bassi

(Slide del progetto courtesy Cristophe Hecquet by https://constructionreviewonline.com)

Canale Seine-Nord Europe da 8,5 miliardi: la Francia costruisce un corso d’acqua di 107 km che collega la Senna all’Europa settentrionale

Bruxelles/Parigi. L’Unione Europea e la Francia stanno avanzando nella costruzione del Seine-Nord Europe Canal; un canale interno di 107 Km progettato per sbloccare il trasporto merci su chiatte ad alta capacità tra Francia, Belgio e Paesi Bassi.

La Francia ha già avviato di lavori del canale che collegherà il bacino della Senna ai porti dell’Europa settentrionale, opera che spesso viene paragonata al Canale di Suez.

Il canale rappresenta il principale anello mancante nella più ampia rete Senna-Schelda e la Corte dei Conti francese ha affermato che l’apertura è stata posticipata al 2032 e che rimane un scoperto di finanziamenti di circa 2,2 miliardi di euro.

La Société du Canal Seine-Nord Europe è l’ente pubblico preposto alla consegna del canale, che va da Compiègne sull’Oise fino ad Aubencheul-au-Bac nel Nord della Francia ed è progettato per chiatte circa sette volte più grandi di quelle dell’attuale Canal du Nord.

Il canale collegherà le vie d’acqua interne della Francia a Rotterdam, Anversa e Amburgo attraverso la rete europea ad alta capacità di 20.000 chilometri, secondo la società di ingegneria Bentley.

Il canale è finanziato dall’Unione Europea, dallo Stato francese, dalle regioni di Hauts-de-France e Île-de-France, nonché dai dipartimenti del Nord, Oise, Pas-de-Calais e Somme. La Corte Conti francese avverte che la divisione dei finanziamenti è stata concordata su una stima dei costi ora in gran parte obsoleta.

Dal punto di vista operativo, il canale è progettato per espandere la capacità massima delle chiatte da 650 tonnellate a 4.400 tonnellate, più di sette volte il Canal du Nord; il progetto infrastrutturale è previsto per trasferire milioni di tonnellate di merci dalle autostrade congestionate, potenzialmente sostituendo fino a un milione di viaggi su camion a lungo raggio ogni anno.

Il mega-progetto comprende sei grandi chiuse, tre ponti sui canali e numerosi porti logistici interni. Due delle sei chiuse saranno profonde 25 metri, le più profonde mai costruite in Europa. Il canale attraversa anche 62 strade e ferrovie e attraversa la valle della Somme su un ponte canale di 1.330 metri con 34 pilastri che si eleva per quasi 30 metri.

Facendo confronti operativi con il Canale di Suez in Egitto, la via d’acqua utilizzerà un modello di tariffa commerciale per la navigazione e tariffa utente gestito tramite Voies Navigables de France (VNF) per generare ricavi ricorrenti da infrastrutture, si legge nel rapporto di progetto.

Altro progetto faraonico di un canale si trova in Turchia; si tratta del progetto del canale di Istanbul che ancora aspetta l’inizio dei lavori. Il Ministero dei Trasporti turco ha dichiarato lo scorso 13 ottobre di voler invitare investitori a fare offerte e iniziare la costruzione, senza fornire – però – data di gara né dettagli sui finanziamenti.

Abele Carruezzo

(Foto courtesy by https://constructionreviewonline.com)