Guerra in Ucraina: La Corte dell’UE conferma le misure restrittive imposte al Registro Marittimo Russo

La Corte ha confermato le misure restrittive adottate dal Consiglio UE nei confronti del Russian Maritime Register of Shipping

Lussemburgo. La sentenza del Tribunale – emessa ieri 4 novembre – annulla, anche, la misura che prevedeva la revoca dell’autorizzazione, che le era stata rilasciata dall’Unione europea, quale organismo abilitato a effettuare ispezioni, visite e certificazioni delle navi, con sede a San Pietroburgo (Russia) e interamente detenuto dallo Stato russo, a navi battenti bandiera russa e/o straniera. Il Registro Marittimo Russo della Navigazione è stato riconosciuto dall’Unione Europea dal 1998.

Fatto

Nel 2014, in risposta alla situazione in Ucraina il Consiglio dell’Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti della Russia, in particolare in ambito finanziario; poi, a seguito dell’inizio – 24 febbraio 2022 – dell’invasione dell’Ucraina da parte delle Forze armate russe, il Consiglio ha esteso tali restrizioni finanziarie al Registro Navale Russo (RMRS), inserendolo nell’elenco degli enti soggetti a un divieto di investimenti.

Infine, ha vietato alle navi certificate dal RMRS l’accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione.

Il ricorso

Il Registro Navale Russo ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento di alcune disposizioni che istituiscono tali misure restrittive, le quali erano state successivamente prorogate fino al 31 luglio 2026.

Il Tribunale respinge in gran parte il ricorso del RMRS e conferma la maggior parte delle misure restrittive che lo riguardano, in particolare il divieto di investimenti e il divieto di operazioni negoziali.

Motivazioni

Il Tribunale rileva innanzitutto che il ricorso è irricevibile nella misura in cui mira all’annullamento del divieto per le navi certificate dal Registro Navale Russo di accedere ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell’Unione.

Infatti, tale divieto si applica direttamente alle navi certificate dal Registro Navale Russo, ma riguarda solo indirettamente la situazione giuridica di tale organizzazione.

Il Tribunale dichiara quindi che il Consiglio ha adempiuto al proprio obbligo di motivazione, poiché il Registro Navale Russo era in grado di comprendere sia il contesto generale in cui si inserivano le misure restrittive adottate nei suoi confronti, sia le ragioni specifiche e concrete che ne giustificavano l’adozione e il mantenimento; motivazione – soprattutto – in quanto il Registro è interamente ente dello Stato russo.

Competenza del Consiglio UE

Per quanto riguarda la competenza del Consiglio a revocare tale autorizzazione, il Tribunale ricorda che il Trattato UE conferisce al Consiglio il potere di adottare, nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione geografica o su una tematica specifica, anche qualora tali decisioni sono tali da modificare direttamente la situazione giuridica dei singoli soggetti.

A tal proposito, il Tribunale ricorda, in particolare, che i principi di attribuzione e di equilibrio istituzionale si applicano nel settore della PESC e che le competenze relative a quest’ultimo settore e quelle relative alle politiche e alle azioni interne dell’Unione non si escludono a vicenda ma si completano, avendo ciascuna il proprio ambito di applicazione e mirando al raggiungimento di obiettivi diversi.

Proporzionalità delle misure

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure oggetto della controversia, il Tribunale constata che queste, poiché hanno di mira un ente interamente detenuto dallo Stato russo che opera nel settore marittimo, sono idonee a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo perseguito con la loro adozione, vale a dire l’esercizio di una pressione su tale Stato affinché ponga fine alla sua aggressione contro l’Ucraina.

Il Tribunale – pertanto – dichiara che la revoca dell’autorizzazione di cui beneficiava il Registro Navale Russo è sproporzionata, poiché una misura meno restrittiva, vale a dire la sospensione di tale autorizzazione, avrebbe potuto ugualmente consentire di raggiungere l’obiettivo perseguito.

In tale contesto, il Tribunale precisa che, in caso di revoca delle misure restrittive impugnate, l’autorizzazione in questione non può essere automaticamente ripristinata, cosicché il Registro Navale Russo dovrà essere sottoposto a una nuova procedura di autorizzazione.

Tuttavia l’esito di tale procedura rimane incerto, poiché il Registro Navale Russo non dispone né del diritto di avviare tale procedura né di quello di ottenere questa autorizzazione.

In tali circostanze, il Tribunale annulla la decisione del Consiglio contenente le misure restrittive impugnate, nella misura in cui essa prevede la revoca dell’autorizzazione concessa dall’Unione al Registro Navale Russo.

Considerazioni sul ricorso

Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione contrari al Diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire, a seconda dei casi, la Corte di Giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento.

La decisione sul Registro Navale Russo è stata considerata una sentenza storica poiché ha confermato l’Autorità del Consiglio Europeo di attuare le misure restrittive quando sono state giustificate da ragioni chiare.

A metà 2026, l’Unione Europea ha sanzionato oltre 670 navi, principalmente con il bersaglio delle petroliere russe della “flotta ombra” e imponendo restrizioni ad altri settori che supportano direttamente le operazioni marittime. Ciò ha incluso il Registro Marittimo Russo della Navigazione, oltre a restrizioni sulla fornitura di manutenzione, riparazioni e altri servizi per operazioni di navigazione e costruzione navale mirate.

L’Unione Europea sostiene che le sanzioni abbiano un impatto significativo sulla Russia e sulla sua economia. Afferma che le sanzioni sono una parte chiave dello sforzo per porre fine alla guerra in Ucraina.

Abele Carruezzo