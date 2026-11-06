Riciclaggio delle navi, Bruxelles boccia due cantieri indiani

(Struttura per riciclo di navi; foto courtesy GMS)

Commissione parlamentare per l’Ambiente contro due cantieri indiani per la demolizione di navi

Bruxelles. La Commissione per l’Ambiente del Parlamento Europeo ha votato contro l’ammissione di due cantieri navali indiani nella lista dei siti di riciclaggio approvata dall’UE, causando un ostacolo agli armatori che spingono per un maggiore accesso alla capacità di demolizione di navi in cantieri sud-asiatici.

La Commissione per l’Ambiente del Parlamento ha sostenuto – questa settimana – un’obiezione alla proposta della Commissione Europea di approvare il riciclo di rottami per navi alle strutture Shree Ram e YSI Recyclers, entrambe situate nel centro di demolizione navale Alang-Sosiya nel Gujarat.

Le due strutture avevano ricevuto un’approvazione preliminare dalla Commissione dopo varie ispezioni volte a stabilire se rispettassero i requisiti del Regolamento UE sul Riciclo delle Navi.

La loro inclusione li renderebbe come prime strutture del subcontinente indiano a entrare nella lista europea. (Art.26.07.2026, Cantieri di riciclaggio navali indiani superano l’ostacolo della conformità UE – il nautilus).



I deputati europei contrari alla proposta hanno messo in dubbio l’utilizzo del metodo dello spiaggiamento, in cui le navi vengono smantellate sulle coste durante il flusso delle maree, senza un chiaro controllo dell’inquinamento del mare da rifiuti pericolosi.

L’obiezione ha sollevato anche critiche riguardo alla gestione dei rifiuti a valle, inclusi gli scarti di acciaio inviati alle aziende locali di rilaminazione risultate poi fuori standard UE sulle emissioni industriali.

Il monitoraggio ambientale citato dagli attivisti ha mostrato livelli elevati di sostanze tossiche, tra cui rame, cromo, cadmio e mercurio, nell’area di Alang-Sosiya.

Il voto contrario in Commissione Ambiente UE mette i legislatori in contrasto con gli interessi marittimi europei.

Gli armatori europei – European Shipowners | ECSA – avevano sollecitato gli eurodeputati a sostenere la proposta della Commissione, tramite una Dichiarazione Congiunta di Settore, inviando una lettera aperta ai Ministri dell’UE esortandoli ad adottare la lista con i due cantieri indiani che avevano subito ispezioni approfondite e risultavano conformi agli standard UE.

Il segretario generale dell’ECSA (European Community Shipowners Association), Sotiris Raptis, ha avvertito che negare l’approvazione alle strutture che hanno superato il processo di valutazione avrebbe minato la credibilità del regolamento.

Le organizzazioni ambientaliste e i rappresentanti dell’industria del riciclaggio hanno assunto la posizione opposta, sostenendo che le operazioni di spiaggiamento non possono garantire un contenimento sufficiente dei materiali pericolosi e non dovrebbero qualificarsi per il riconoscimento UE.

Secondo le regole UE, le navi commerciali con bandiera UE soggette al Regolamento sul Riciclo delle Navi devono essere smantellate presso impianti presenti nella lista europea approvata.

Aprire questa lista ai cantieri indiani darebbe ai proprietari più opzioni di riciclaggio e potrebbe modificare la concorrenza con le strutture approvate esistenti in Europa e Turchia.

Il voto della Commissione Ambiente non è un rifiuto definitivo; l’obiezione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo più avanti a novembre e non richiede automaticamente alla Commissione UE di ritirare la sua proposta, tenendo conto anche che passerà per l’approvazione degli Stati membri.

Abele Carruezzo