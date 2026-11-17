(La Rue de la Loi/Wetstraat 17, Bruxelles, sede del Consiglio)

L’UE elenca 113 persone ed enti per limitare ulteriormente la capacità della Russia di finanziare la sua guerra d’aggressione

Bruxelles. In risposta agli attacchi indiscriminati della Russia contro l’Ucraina, in particolare contro le infrastrutture civili, il Consiglio – nella riunione di ieri – ha imposto ulteriori misure restrittive a 12 persone e 101 entità per il loro ruolo in quei settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate alla guerra d’aggressione russa e sostengono la sua flotta ombra.

Si tratta di un nuovo giro di sanzioni contro gli armatori, i gestori di navi, gli assicuratori e le reti finanziarie che supportano la flotta ombra russa, ampliando i suoi sforzi per compromettere le infrastrutture marittime dietro le esportazioni petrolifere russe.

Le liste approvate

Le liste includono quasi 50 banche e istituti finanziari russi.

Inasprendo e ampliando progressivamente le sanzioni sul settore bancario russo, l’UE sta tagliando i canali finanziari che gestiscono le entrate statali e finanziano lo sforzo bellico russo.

Inoltre, il Consiglio sta reprimendo il commercio elettronico russo.

Il pacchetto approvato ieri include l’unico azionista del colosso russo del retail Wildberries e un individuo che controlla la quota di maggioranza in un’altra grande società russa di e-commerce, Ozon.

Tra i sanzionati figurano i cittadini russi Igor Konfino e Daniil Mosin, identificati dall’UE come gestori di White Agate Marine, Citrine Marine e Serpentine Marine, società che possiedono navi già soggette a sanzioni europee.

Le società energetiche

Il Consiglio elenca inoltre ulteriori enti e imprenditori nel settore petrolifero ed energetico russo.

Le società energetiche riguardano quelle che gestiscono raffinerie russe e il terminal petrolifero di San Pietroburgo, attive nel segmento di esplorazione e produzione.

Flotta ombra

Infine, il Consiglio sta prendendo di mira la flotta ombra russa, elencando varie aziende degli Emirati Arabi Uniti, Cina, Seychelles e Oman che sono acquirenti di prodotti petroliferi di origine russa, nonché alcuni imprenditori che possiedono o gestiscono navi soggette a misure restrittive dell’UE e trasportano illegalmente petrolio russo, impegnandosi in attività di navigazione ad alto rischio.

Diverse di queste navi erano precedentemente di proprietà del colosso navale russo Sovcomflot o di aziende associate. L’UE afferma che le strutture di proprietà e gestione mantengono legami con Sovcomflot mentre operano navi cisterna impegnate in pratiche di navigazione ad alto rischio.

Gli assicuratori marittimi

L’UE ha designato la Balance Insurance, con sede a Mosca, che secondo i funzionari del Consiglio forniva copertura alla petroliera Garuda, una nave precedentemente sanzionata per pratiche di navigazione ad alto rischio durante il trasporto di greggio russo.

L’inclusione di un assicuratore mette in evidenza l’impegno più ampio per limitare i servizi che consentono alle petroliere autorizzate di rimanere in operazione, anche quando singole navi sono già state inserite nella lista nera.

Bruxelles ha inoltre autorizzato il Terminal Petrolifero JSC Petersburg, che gestisce un terminal petrolifero nella regione di San Pietroburgo, estendendo le misure alle infrastrutture a supporto delle esportazioni energetiche russe.

Le motivazioni

Le liste approvate sono state adottate nell’ambito del quadro di misure restrittive dell’UE che mirano ad azioni che minano o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Coloro che sono elencati sotto questo regime di sanzioni sono soggetti a congelamento degli asset ed è vietato fornire loro fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, o a loro vantaggio. Inoltre, un divieto di viaggio all’UE si applica alle persone fisiche iscritte nelle liste di sanzioni. Gli atti giuridici pertinenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

Nelle sue conclusioni del 15 e 16 ottobre 2026, il Consiglio europeo ha riaffermato il suo continuo sostegno fermo e incrollabile all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

Il Consiglio europeo ha dichiarato che l’UE continuerà a fornire, in coordinamento con partner e alleati affini, un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico globale all’Ucraina e al suo popolo.

Il Consiglio europeo ha condannato fermamente l’escalation da parte della Russia dei suoi attacchi su larga scala, deliberati e sistematici con missili e droni contro i civili e le infrastrutture civili ucraine.

Il Consiglio europeo ha inoltre espresso la determinazione dell’Unione ad aumentare ulteriormente la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua brutale guerra d’aggressione e si impegni in negoziati significativi per la pace. In particolare, il Consiglio europeo ha chiesto ulteriori misure per ridurre i ricavi energetici della Russia, per frenare le operazioni delle flotte ombra e minare il loro modello di business.

Fondo Ucraina

Inoltre, il Consiglio – sempre nella giornata di ieri – ha adottato una decisione che consentirà a Kiev di ricevere presto poco meno di 8 miliardi di euro nell’ambito del Fondo Ucraina, di cui circa 5 miliardi provengono da risorse rese disponibili dal Prestito di Sostegno all’Ucraina nel 2026.

Si tratta del più grande sostegno economico singolo mai effettuato all’Ucraina dall’UE nell’ambito di questo fondo.

Con questo finanziamento l’Ucraina mira a raggiungere oltre 20 passi obiettivo relativi a varie riforme in aree chiave quali: il sistema giudiziario; la lotta contro la corruzione e il riciclaggio di denaro; i mercati finanziari; la gestione dei beni pubblici; il capitale umano; l’ambiente imprenditoriale; la decentralizzazione e la politica regionale; l’energia; il settore agroalimentare; la trasformazione digitale; e la tutela dell’ambiente.



Abele Carruezzo