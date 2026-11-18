Al METSTRADE Regione Sardegna e CIPNES Gallura illustrano la strategia regionale per la Blue Economy.

Otto produttori di barche, RIB e yacht nel nuovo catalogo internazionale. Presentati i dati sulla grande nautica e il progetto del Politecnico di Milano per produrre biometanolo dai rifiuti organici.

Amsterdam– Dai superyacht che frequentano le coste della Gallura alla produzione di biometanolo dai rifiuti organici, fino alla promozione internazionale delle imprese che costruiscono imbarcazioni in Sardegna. Sono i temi presentati oggi dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal CIPNES Gallura al METSTRADE di Amsterdam, una delle principali fiere internazionali dedicate alle tecnologie e all’innovazione nell’industria nautica.

L’incontro, intitolato “From Dutch-Built Superyachts to Circular Marine Fuels: Sardinia’s New Blue Economy”, ha riunito rappresentanti dei consorzi industriali, del sistema nautico e delle università, nell’ambito del Piano regionale di internazionalizzazione dell’industria nautica, finanziato dalla Regione Sardegna e attuato dal CIPNES Gallura.

Yacht, turismo e rifiuti: i numeri della Gallura

A introdurre l’incontro è stato Guido Piga, responsabile della Comunicazione e del Centro Studi del CIPNES Gallura, che ha presentato i dati sulla grande nautica e sui rapporti economici e turistici con i Paesi Bassi.

Tra giugno e settembre 2026 nelle acque della Gallura sono state rilevate 3.417 unità da diporto distinte, di lunghezza superiore ai 24 metri, il 9,7% in più rispetto al 2025 e il 27% in più rispetto al 2024. Dei 311 superyacht profilati, 104 sono stati costruiti nei cantieri olandesi, secondi soltanto a quelli italiani. Nel 2025, inoltre, la Sardegna ha accolto circa 130 mila turisti olandesi (+24% rispetto al 2024), per circa 517 mila presenze (+23%).

La ricerca ha evidenziato anche il rapporto tra turismo e gestione ambientale: tra il 29 aprile e il 1° settembre 2026, nell’impianto CIPNES di Spiritu Santu sono state conferite circa 9.700 tonnellate di rifiuti organici della Gallura, il 6,3% in più rispetto al 2025 e il 24,4% in più rispetto al 2024.

Fideli: una strategia industriale per tutta la Sardegna

Livio Fideli, presidente del CIPNES Gallura, ha illustrato la strategia regionale per trasformare la presenza della grande nautica internazionale in opportunità di sviluppo industriale, investimenti e occupazione qualificata.

Fideli ha sottolineato la crescita della cantieristica nautica sarda, ricordando che cinque imprese produttrici di imbarcazioni sviluppano già ricavi complessivi superiori a 50 milioni di euro, sulla base degli ultimi bilanci disponibili.

L’obiettivo del Piano regionale è consolidare questa industria e favorirne l’espansione, coinvolgendo tutti i territori attraverso la collaborazione tra consorzi industriali, imprese e organizzazioni della filiera nautica.

Sono intervenuti Simona Fois, presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Marcello Ladu, presidente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, e Gianni Sale, presidente di Assonautica Nord Sardegna.

Gli interventi hanno evidenziato il ruolo delle aree industriali di Sassari e dell’Ogliastra, dove operano numerose imprese impegnate nella produzione nautica, nel rimessaggio, nella manutenzione e nel refit. Un esempio significativo è rappresentato dall’area industriale di Arbatax, dove i gruppi Sanlorenzo e Ferretti hanno insediato una parte delle proprie attività produttive, confermando le potenzialità della Sardegna come territorio di riferimento per la cantieristica internazionale.

Carta: a Olbia la laurea magistrale internazionale in Ingegneria navale

Aldo Carta, direttore generale del CIPNES Gallura e presidente di UniOlbia, ha presentato al pubblico internazionale la nuova laurea magistrale in Ingegneria navale interamente in lingua inglese, prevista a Olbia dall’anno accademico 2027/2028.

Il corso sarà realizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, con il supporto di UniOlbia e il finanziamento della Regione Sardegna.

Carta ha evidenziato il sostegno dei partner istituzionali, dal Comune di Olbia all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, per costruire un polo universitario capace di formare ingegneri destinati all’industria nautica e navale e attrarre studenti internazionali, in particolare dal Nord Europa.

Manenti: il biometanolo dai rifiuti organici della Gallura per gli yacht

Il professor Flavio Manenti del Politecnico di Milano ha illustrato per la prima volta al pubblico del Nord Europa il progetto tecnico-scientifico sviluppato con il CIPNES Gallura per produrre biometanolo attraverso la valorizzazione dei rifiuti organici.

Il progetto parte dalla frazione organica dei rifiuti urbani della Gallura, gestita dal CIPNES Gallura attraverso l’impianto di Spiritu Santu, e prevede la valorizzazione del biogas per arrivare alla produzione di biometanolo, un combustibile rinnovabile potenzialmente utilizzabile anche nella propulsione degli yacht.

La ricerca punta a integrare le infrastrutture ambientali del territorio, le competenze scientifiche del Politecnico di Milano e la domanda internazionale di carburanti alternativi, creando le condizioni per una nuova filiera industriale dell’economia circolare.

Sardinia Boatbuilders: il nuovo catalogo internazionale dei produttori sardi

Tra le principali novità presentate ad Amsterdam figura Sardinia Boatbuilders, la prima edizione del catalogo in lingua inglese dedicato alle aziende che producono barche, RIB e yacht nei propri stabilimenti in Sardegna.

La pubblicazione presenta inizialmente otto imprese produttrici, i rispettivi marchi, le imbarcazioni e le sedi manifatturiere, valorizzando le capacità industriali dell’Isola sui mercati internazionali.

Realizzato dal CIPNES Gallura nell’ambito del Piano regionale di internazionalizzazione, Sardinia Boatbuilders costituisce un nuovo strumento permanente di promozione dell’industria nautica sarda, a disposizione di buyer, distributori, investitori e operatori internazionali.

Il catalogo, disponibile online, sarà progressivamente aggiornato e ampliato con l’ingresso di nuove imprese e l’avvio di ulteriori attività produttive in Sardegna.

Catalogo online:

https://www.fieranauticadisardegna.it/sardinia-boatbuilders/

La partecipazione al METSTRADE è stata anche l’occasione per promuovere il Sardinia Boat Show – Fiera Nautica di Sardegna, in programma sul waterfront di Olbia, al Molo Brin, dal 29 maggio al 6 giugno 2027.