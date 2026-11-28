(La bulk BAM Despina ormeggiata nel Waalhaven di Rotterdam; foto courtesy © Rijnmond/SB)

La nave, la BAM Despina, messa all’asta mercoledì scorso

Rotterdam. Il Tribunale di Rotterdam ha effettuato la vendita di BAM Despina mercoledì scorso, 25 novembre, raccogliendo circa 8,6 milioni di dollari. Una battaglia d’offerta d’asta – riportata dai media olandesi – tra due acquirenti.

Il caso contro la nave era stato perseguito in Tribunale da 16 membri dell’equipaggio che cercavano di riscuotere €118.000 (US$129.000) di stipendi arretrati. Secondo i rapporti giudiziari e secondo le leggi fallimentari, all’equipaggio è stata data priorità rispetto ad altri creditori, tra cui Damen.

L’abbandono dell’equipaggio è diventato un evento fin troppo comune, ma in questo caso l’equipaggio delle navi di proprietà di BAM Shipping, parte del Blue Astra Maritime Group di Grecia, è andato avanti con le proprie rivendicazioni nei Tribunali di Rotterdam facendo prevalere la tesi della vendita delle navi.

La storia della BAM Shipping sembra essere iniziata nel 2024, con l’acquisizione di quattro grandi navi nell’ordine dei 30.000 dwt; le navi hanno continuato a svolgere il trasporto fino a al fallimento della società all’inizio di quest’anno a causa delle emergenti accuse di frode.

BAM Shipping è coinvolta in un’indagine della Giustizia olandese per possibile uso improprio di fondi pubblici destinati alla “verduurzaming”, cioè alla sostenibilità delle sue navi.

Le navi: la BAM Triton (30.000 dwt), la BAM Despina (32.411 dwt) e la BAM Arion (30.000 dwt) erano a Rotterdam, mentre la BAM Proteus (33.782 dwt) era a Belfast; su tutte è intervenuto il Tribunale.

La terza asta si è svolta questa settimana, dopo che l’equipaggio di una quarta nave – proprio la BAM Despina – ha presentato le proprie richieste al Tribunale poco più di una settimana fa e dalla vendita all’asta hanno recuperato 118 mila euro di stipendi.

L’abbandono dei marittimi ha raggiunto livelli record, secondo la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti. Ha calcolato che nel 2025 ci sono state richieste di risarcimento contro 410 imbarcazioni che coinvolgono 6.223 marittimi abbandonati.

ITF ha riferito che ai membri dell’equipaggio erano dovuti 25,8 milioni di dollari di salari non pagati, con 16,5 milioni recuperati. Secondo la Convenzione sul Lavoro Marittimo, gli Stati di bandiera dovrebbero intervenire quando viene segnalato l’abbandono, anche se molti marittimi vengono aiutati dalle varie ‘Stella Maris’ e hanno paura di lasciare le loro navi per evitare di non recuperare mai il denaro dovuto.

Abele Carruezzo