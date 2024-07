La portaerei Roosevelt arriva nell’area operativa del Mar Rosso

(Foto courtesy by CENTCOM)

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato che la Roosevelt è entrata nell'area della 5a Flotta

Washington. Il Comando Centrale (CENTCOM) degli Stati Uniti ha confermato ieri, 12 luglio, che la super carrier USS Theodore Roosevelt è arrivata nella quinta area della flotta di operazioni che prendendo il comando dopo che la USS Dwight Dwight D. Eisenhower ha lasciato la zona del Mar Rosso alla fine di giugno e dopo sei mesi operativi in quella regione. La USS Theodore Roosevelt era in trasferimento dalla regione indo-pacifica, dove aveva operato fin dal dispiegamento all'inizio del 2024. I ribelli Houthi hanno già emesso diverse minacce contro la portaerei Roosevelt.

Il portavoce Houthi,Yahya Saree, aveva detto che il vettore sarebbe stato un obiettivo non appena fosse stato nel raggio d'azione. Alcuni giorni fa, ha pubblicato un messaggio criptico sui social media dicendo solo ‘tre giorni'. Gli Houthi hanno affermato di aver preso di mira l'Eisenhower in diverse occasioni durante il suo periodo nella zona del Mar Rosso. Hanno rivendicato colpi diretti confutati da più fonti e foto della Eisenhower quando è tornata nel Mediterraneo prima di iniziare il suo transito verso la base in Virginia.

L'Eisenhower era nella regione da ottobre, quando è stata inviata per la prima volta nel Mediterraneo orientale dopo l'attacco a Israele da parte di Hamas. Il CENTCOM ha riferito che l'equipaggio della Eisenhower ha operato in volo con 30.000 ore di uscite, e la nave ha transitato per più di 55.000 miglia durante la sua missione. Il vettore è stato determinante in attacchi aerei sulle posizioni Houthi e nello svolgimento di missioni di salvataggio in elicottero per navi che sono state colpite da attacchi Houthi.

La USS Theodore Roosevelt salpò senza preavviso da San Diego all'inizio di gennaio con l'unica dichiarazione che sarebbe stata in operazioni di routine nella regione indo-pacifica. La nave era stata negli Stati Uniti per 18 mesi di manutenzione e revisioni, anche in base ai rapporti, gli aggiornamenti al ponte di volo per gestire i caccia F-35C Lightning II.

La portaerei ha completato un'esercitazione congiunta con il Giappone e la Corea del Sud il 29 giugno. Il 7 luglio, la Marina degli Stati Uniti, ha riferito come parte delle operazioni di routine che insieme al gruppo di portaerei ha transitato lo Stretto di Malacca. Non è chiaro quali navi fanno parte navi del Gruppo Carrier.

Mercoledì 10 luglio, la petroliera battente bandiera liberiana Mount Fuji (150.000 dwt) ha segnalato un'esplosione nelle vicinanze con alcuni rapporti che dicono che un missile è stato affondato e un altro è esploso in aria.

All'inizio della settimana, un attacco a lungo raggio è stato confermato alla nave portacontainer Maersk Sentosa della linea Maersk Ltd. mentre gli Houthi hanno anche affermato di aver preso di mira la nave Marathopolis (70.461 dwt) gestita dalla Greece Costamare Shipping e la MSC Patnaree III (35.746 dwt) battente Liberiana in navigazione nel Golfo di Aden.

Il CENTCOM fornisce aggiornamenti quotidiani sul numero di navi colpite dagli attacchi Houthi; come fornisce aggiornamenti sui missili aria-aria distrutti, droni aerei e barche-drone distrutti.

Allo stesso tempo, EUNAVFOR Aspides ha sottolineato che la fregata italiana ITS Virginio Fasan aveva completato un'altra stretta operazione di protezione fornendo al contempo una foto di una nave portacontainer CMA CGM scortata.

Le preoccupazioni sono state sollevate mentre gli Houthi sono stati avvistati apparentemente testando un gruppo di droni di superficie alla fine di giugno. Una nave mercantile ha riferito di avvistare fino a una dozzina di droni che si trovavano nelle vicinanze della nave. Sono arrivati a circa 1,5 miglia nautiche prima di lasciare l'area nel Mar Rosso.

Abele Carruezzo