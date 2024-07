Una banchina per il transatlantico SS Stati Uniti

(Foto courtesy by SS United States Conservancy)

La nave passeggeri SS United States – vecchia di 72 anni – deve trovare assolutamente un nuovo ormeggio dopo l'ordine di sfratto da quello attuale di Filadelfia

Filadelfia. Di fronte a una scadenza a soli 55 giorni di distanza, la SS United States Conservancy ha presentato ricorso alla Corte Distrettuale in Pennsylvania per prorogare l'ordine di spostare il transatlantico a lungo in pensione.

Il Tribunale ha fissato il termine del 12 settembre per la nave per liberare il molo nel centro di Filadelfia che è stata la naturale dimora negli ultimi 28 anni.

“Mentre stiamo facendo tutto il possibile per rispettare la scadenza della Corte, alcuni fattori sono al di fuori del controllo della Conservancy”, ha detto il presidente della Conservancy Susan Gibbs, annunciando la nuova petizione. Fattori, tra cui l'intensa stagione degli uragani atlantici di quest'anno e gli estesi preparativi tecnici associati al rimorchio della nave, richiedono un po' di tempo in più per implementare l'operazione in modo sicuro.

La Conservancy, che possiede la nave dal 2011, riferisce di aver esplorato attivamente le potenziali banchine temporanee nell'area di Filadelfia e lungo la costa orientale. È anche impegnata in una trattativa mirata con funzionari federali e statali, Autorità Portuali regionali, Associazioni marittime e la Marina degli Stati Uniti per l'identificazione di ormeggi adatti e disponibili.

In un aggiornamento separato pubblicato online, hanno affermato che finora gli sforzi non sono riusciti a identificare un ormeggio alternativo.

Riferiscono parlando con la Marina Militare e gli operatori privati della Philadelphia Navy Yard e Newport News Shipbuilding, entrambi i quali non hanno spazi disponibili per una nave di linea di 990 piedi (302 mt.) di lunghezza e un pescaggio tra 21 piedi (6,4 mt.) e 28 piedi (8,5.mt.). Hanno esplorato probabilmente l'ormeggio vicino alla corazzata del New Jersey a Camden, nel New Jersey, o lavorando con l'Amministrazione Marittima per ancorare nella flotta della riserva del fiume James, ma le dimensioni del transatlantico escludono tali opzioni.

Un'altra possibilità è New York City, ma riferiscono che il Governatore di New York, Kathy Hochul “non si impegnerebbe e aprire le porte alla riqualificazione lungo il lato ovest di Manhattan”. Allo stesso modo, la sensibilizzazione al Direttore esecutivo dell'Amministrazione Portuale del Maryland non ha ancora ricevuto una risposta. Ulteriori località come Long Beach, in California sono considerate impraticabili a causa del costo e della distanza per rimorchiare la nave.

Riferiscono che stanno attualmente esplorando ulteriori opportunità a Charleston, Savannah, e vari porti in Florida, tra le altre località. Stanno anche rispondendo ai suggerimenti dei sostenitori e sono aperti ad altre località per evitare l'alternativa di rottamare la nave.

“L'assunzione di un transatlantico lungo 990 piedi è un processo complesso e costoso. Stiamo semplicemente chiedendo una proroga temporale ragionevole per garantire che la Conservancy possa indagare su tutti i luoghi adatti e disponibili e preparare la nave a lasciare il suo attuale molo in modo sicuro”. Hanno chiesto al Tribunale di prorogare il termine fino al 5 dicembre 2024.

Nel frattempo si stanno raccogliendo fondi per pagare i costi previsti per la potenziale rimozione del transatlantico; ad oggi si sono raccolti più di $ 100.000 con un obiettivo di $ 500.000.

Costruita dai Newport News Shipbuilding and Drydock Company in Virginia, si dice che durante le sue prove di velocità top secret nel 1952, la nave oceanica lunga 990 piedi ha raggiunto una velocità inaudita di oltre 40 nodi. Durante il suo viaggio inaugurale, avrebbe infranto il record di velocità transatlantica per le navi commerciali con una media di circa 35 nodi, un record che rimane imbattuto da un grande transatlantico.

Il transatlantico SS United States entrò in servizio nel 1952, con l'impegno di conquistare il titolo di nave passeggeri più veloce per attraversare l'Atlantico in Inghilterra e Francia, e considerata una meraviglia ingegneristica. Ha operato per soli 17 anni prima di essere dismessa e, dopo essere stata di proprietà del Governo degli Stati Uniti, è passata attraverso vari proprietari privati che hanno proposto usi diversi per la nave.

Il Governo degli Stati Uniti acquistò la nave prima di venderla alla fine degli anni '70 e una serie di sviluppatori aveva piani diversi per riportarla al servizio. È stata acquisita da Norwegian Cruise Line nel 2003, ma prevedeva di ripristinarla mai realizzata e nel febbraio 2011 è stata acquisita dall'Organizzazione no-profit SS United States Conservancy. Crystal Cruises brevemente nel 2016 ha esplorato la ricostruzione come una moderna nave da crociera e dopo essersi ritirata più tardi quell'anno, la Conservancy ha perseguito la riqualificazione come attrazione statica.

La Conservancy ha promosso un piano per riqualificare la nave, ormai spogliata dei suoi accessori interni molti anni fa, e trasformarla in un hotel e un'attrazione statica polivalente. La speranza era di restituirla al fiume Hudson di New York o di trovare un luogo permanente alternativo. Il piano riproporrà il leggendario transatlantico come destinazione unica e ad uso misto, tra cui un hotel di 1.000 camere, numerose destinazioni per il cibo e bevande, più luoghi di eventi, aree di spazio verde pubblico e un museo. Con la pianificazione chiave completata, l'organizzazione no-profit e il suo team di sviluppo riferiscono che sono pronti a donare la nave e il lavoro di progettazione e ingegneria completato fino ad oggi per accelerare i progressi nella sicurezza di una posizione privilegiata per la rivitalizzazione della nave.

La Conservancy ormai è in una disputa legale sull'affitto per l'ormeggio di Filadelfia dove la nave è attraccata e dimenticata dal 1996. La nave deve affrontare un possibile sfratto dal suo attuale molo con la Conservancy attualmente in contenzioso sulla questione, e una data di prova prevista per l'inizio di dicembre.

Abele Carruezzo

(Liner alla velocità durante le sue prove del 1952 quando si dice che sia andata oltre 40 nodi)

(Il piano di riqualificazione pensa a un hotel e un'attrazione a New York o in altre grandi città come Miami)

(La nave dovrà affrontare lo sfratto dal molo di Philadelphia, dove aspetta un futuro dal 1996 ; foto courtesy Rendering del transatlantico by SS United States Conservancy)