Safety: mitigare i rischi nelle fasi del bunker

(fonte: Porto di Houston)

Oltre 200 navi sono state danneggiate a causa di una potenziale contaminazione fenolica al porto di Houston nel 2018. Una carta VPS evidenzia le fasi chiave e i test per ridurre il rischio di bunker danneggiati e il potenziale danno che possono causare a una nave

Rotterdam. Iniziata l'attività in un laboratorio di Oslo come – parte di Det Norske Veritas (DNV) – VPS (Veritas Petroleum Services) si è evoluta nella più grande società di test del carburante per i gas di lavoro per gli operatori navali del mondo. In VPS vengono condotti attraverso l'innovazione nuovi metodi di test, tecnologie e servizi di consulenza, generando valore e riducendo al minimo il consumo di energia e le emissioni di gas serra.

I bunker danneggiati possono avere un impatto significativo sulle operazioni delle navi, richiedendo l'intervento dell'equipaggio e in alcuni casi provocare un guasto operativo, che varia da danni operativi fino alla perdita di potenza e successivamente alla perdita di propulsione.

Mitigare l'impatto dei bunker danneggiati può aiutare a prevenire danni alle attrezzature di una nave e proteggere la sicurezza di coloro che sono a bordo e dell'ambiente. Le operazioni non adeguate dei bunker possono portare a problemi di stabilità del carburante, contaminazione chimica e scarse proprietà del flusso di freddo.

I cd ‘bad bunker' si riferiscono a un carburante di qualità scadente, che può portare a interruzioni operative e difficoltà nella gestione del carburante. Le preoccupazioni comuni sulla qualità del carburante includono scarsa stabilità, contaminazione chimica, tendenze corrosive, scarsa combustione e scarse caratteristiche del flusso di freddo.

Test approfonditi di carburante bunkerato prima di metterlo in funzione è altamente vantaggioso in quanto rivela potenziali problemi inerenti al carburante. Questi dati spesso consentono misure proattive per mitigare il rischio di complicanze operative derivanti da tale carburante.

Mentre la qualità generale del combustibile per bunker è stata coerente negli ultimi anni, è importante notare che le statistiche sui carburanti off-specification si basano in genere sui criteri delineati nelle tabelle 1 e 2 della norma ISO 8217.

Ci sono state numerose occasioni in cui il carburante per bunker che soddisfa questi criteri si è dimostrato inadatto per l'uso a bordo a causa della sua scarsa qualità e in diverse occasioni ha causato fallimenti catastrofici. Ciò richiede ulteriori metodologie di test come GCMS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), WAT/WDT (Wax Appearance Temperature/Wax Disappearance Temperature) e il numero di stabilità della riserva per valutare con precisione la qualità del carburante.

La determinazione della temperatura dell'aspetto dell'opacità materiale (WAT) e della temperatura della perdita di opacità (WDT) dei campioni di carburante si basa sul segnale rilevato dal sensore ottico della luce diffusa quando i cristalli di materia in un campione di combustibile sono formati o fusi. La determinazione della temperatura di aspetto dell'opacità (WAT) o del punto di intorbidimento del petrolio greggio è stata finora un'operazione imprecisa, processo noioso e soggettivo. Sono stati utilizzati vari metodi manuali, ma tutti sono difficili e richiedono molto tempo, producendo risultati con margini di errore inaccettabilmente ampi.

La tendenza dell'aumento dei problemi operativi segnalati derivanti da combustibili contaminati, può essere attribuita, almeno in parte, alla spinta verso la decarbonizzazione, in particolare stimolata da iniziative come l'IMO 2020.

In qualità di società di test di qualità del carburante marino al mondo, che copre il 50% di tutti i test del carburante, VPS può offrire preziose informazioni e consigli in relazione alla scarsa qualità e al carburante contaminato.

I test proattivi, pre-combustioni e del carburante su base regolare sono un approccio altamente raccomandato per mitigare i rischi per le operazioni delle navi, la sicurezza dell'equipaggio e l'impatto ambientale.

I tipici parametri di specificazione associati al guasto del motore sono di solito il punto clou, il potenziale di sedimento totale, le multe cat-fine o il contenuto di acqua, per mancata comunicazione dati. Mentre lo standard internazionale per la qualità dei carburanti marini, ISO8217, include questi parametri di prova, è certamente un approccio più diligente e più saggio, considerare la stabilità complessiva di un combustibile, le proprietà del flusso di freddo, la contaminazione chimica e la potenziale corrosività.

Sia gli oli combustibili ad alto tenore di zolfo (HSFO) sia gli oli combustibili a bassissimo tenore di zolfo (VLSFO) possono soffrire con vari gradi di instabilità a causa dell'invecchiamento termico e del surriscaldamento, dell'elevato contenuto di sedimenti o della contaminazione chimica. L'instabilità di solito si manifesta attraverso la formazione di sedimenti, che può a sua volta bloccare i filtri di bordo e le tubazioni, potenzialmente affamare un motore di carburante.

Nel corso degli anni, la contaminazione chimica dei combustibili marini ha portato a molti problemi operativi a bordo, con numerose sostanze chimiche e gruppi chimici identificati come la causa.

I principali eventi di contaminazione diffusa includono Houston (2018), con oltre 200 navi danneggiate a causa di una potenziale contaminazione fenolica, Singapore (2022) in cui 80 navi sono state colpite da idrocarburi clorurati all'interno del combustibile e ARA (2023) dove circa 20 navi hanno subito problemi a causa di un cocktail di screoli e dineeni all'interno del carburante.

Nell'aprile del 2023, una chimichiera di Singapore ha bunkerato 415 tonnellate di VLSFO a Houston. La nave ha iniziato a bruciare il carburante, subendo l'arresto completo del motore sulla rotta verso il prossimo porto degli Stati Uniti.

I successivi test di laboratorio forense VPS, che utilizzano una metodologia proprietaria di spettrometria a gas cromotografia a gas (GCMS) Acid Extraction, ha rilevato la presenza di diversi fenoli e composti di acidi grassi all'interno del combustibile. Anche le proprietà a flusso freddo dei combustibili sono importanti da seguire, soprattutto quando si naviga nelle regioni di temperatura più fredde.

Abele Carruezzo

(Slide courtesy by VPS)