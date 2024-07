Uniper avvia la produzione di bio-LNG al terminal Gate di Rotterdam

(Foto courtesy by Uniper)

Produzione di bio-GNL a Rotterdam

Rotterdam. La società energetica Uniper, con sede a Dusseldorf, ha prodotto il suo primo bio-LNG presso il terminal Gate di Rotterdam, segnando il prossimo passo nello sviluppo di una catena di approvvigionamento biometano-bioLNG completamente integrata per aumentare il valore del suo asset e ridurre ulteriormente le emissioni del suo portafoglio.

Con questa operazione, Uniper è diventato il primo shipper a iniziare a utilizzare la capacità di produzione di bio-LNG per convertire il biometano in bio-LNG al terminal Gate.

Uniper ha osservato che il bio-LNG prodotto presso il terminal Gate è certificato nell'ambito dello schema International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

La materia prima è il biogas prodotto in uno degli Stati membri dell'UE, aggiornato al biometano per rimuovere sostanze come anidride carbonica e idrogeno solforato e immesso nella rete olandese del gas naturale.

Al punto di uscita del Gate, il terminale LNG prende il controllo del biometano e lo liquefa utilizzando l'infrastruttura esistente del terminal. La capacità del processo di liquefazione è di circa 100.000 tonnellate all'anno e può essere utilizzata dagli spedizionieri esistenti.

Carsten Poppinga, Chief Commercial Officer di Uniper, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter fare un altro passo verso un futuro più verde. La decarbonizzazione del mercato dei carburanti per uso marittimo e dei camion richiederà l'uso di diversi carburanti a basse e zero emissioni di carbonio; bioLNG è tra i più importanti”.”Contribuirà a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Organizzazione Marittima Internazionale per le navi, compresa la flotta di GNL di Uniper. È fantastico che ancora una volta siamo in grado di generare valore incrementale dal nostro asset terminale Gate, ha concluso Poppinga.

Il Centro di eccellenza per l'energia e lo sviluppo sostenibile (MESD CoE) presso la Nanyang Technological University di Singapore (NTU Singapore), con un proprio studio ha esplorato le domande sulla disponibilità di carburante, i costi, le emissioni del ciclo di vita e la logistica, fornendo una panoramica dell'applicabilità del bio-LNG come combustibile marino.

Ha inoltre studiato la fattibilità di GNL e bio-LNG come un percorso realistico per l'industria marittima per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in modo sostenibile.

Il bio-GNL può essere miscelato con il GNL fossile in quantità relativamente piccole per raggiungere gli obiettivi dell'Organizzazione Marittima Internazionale 2030 e la proporzione di biocarburanti nel mix può essere aumentata per raggiungere gli obiettivi 2050.

I risultati suggeriscono che il bio-GNL puro potrebbe coprire fino al 3% della domanda totale di energia per i carburanti marittimi nel 2030 e il 13% nel 2050. Se è considerato come un fuel drop-in miscelato con GNL fossile, il bio-LNG potrebbe coprire fino al 16% e il 63% della domanda totale di energia nel 2030 e nel 2050, rispettivamente, assumendo un rapporto di miscelazione del 20%.

Abele Carruezzo