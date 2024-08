WSC: fondi per sostenere i combustibili verdi

Green Balance Mechanism

Il World Shipping Council ha perfezionato le sue proposte all'Organizzazione Marittima Internazionale per un meccanismo finanziario equo nel prezzo per guidare l'adozione di carburanti verdi

Washington/Singapore/Brussels/London. I gruppi che rappresentano lo shipping globale si stanno allineando con le proposte del WSC in vista della prossima sessione del MEPC 82, che è prevista dal 30 settembre al 4 ottobre.

Gli esperti si aspettano una sessione controversa mentre l'IMO cerca di rivedere la bozza del quadro per gli sforzi di decarbonizzazione e il sostegno alla ricerca.

L'ultima sessione – quella del marzo scorso – ha gettato le basi per l'agenda che promette di affrontare le questioni chiave nel percorso verso la decarbonizzazione e altre questioni importanti, tra cui le nuove aree di controllo delle emissioni.

Anche i gruppi industriali e i membri stanno prendendo di mira gli elementi chiave dello sforzo di decarbonizzazione. Ad esempio, aumentano le richieste di revisioni per affrontare le carenze dell'Indice di Intensità di Carbonio (CII).

“Gli Stati membri dell'IMO hanno un'opportunità unica per decarbonizzare le catene di approvvigionamento oceaniche del mondo. Non abbiamo tempo per le mezze misure”, ha dichiarato Joe Kramek, recentemente nominato Presidente e CEO del WSC. “I regolamenti dell'IMO devono consentire ai combustibili verdi di competere con i combustibili fossili, per guidare la transizione in modo efficace. Qualsiasi cosa in meno rischia di aumentare i costi di trasporto senza raggiungere il progresso climatico di cui il mondo ha bisogno”.

Il WSC, come molti altri gruppi, evidenzia la preoccupazione che i combustibili verdi siano molto più costosi dei combustibili fossili tradizionali. Sono anche preoccupati per l'offerta e la capacità produttiva. La premessa di lavoro in gran parte del settore è che, se si affronta il prezzo dei combustibili verdi, garantire la domanda da parte degli operatori guiderà gli investimenti nella produzione.

Il WSC sottolinea che il 60% delle nuove costruzioni ordinate per il settore dei container e dei veicoli sono progettate per utilizzare carburanti verdi, un'ulteriore prova che emergerà la domanda per queste alternative.

“Affinché la transizione energetica del trasporto marittimo abbia luogo, i combustibili marittimi verdi devono essere disponibili su larga scala, richiedendo investimenti miliardari da parte dei produttori di energia. Affinché questi investimenti avvengano, l'IMO deve adottare regolamenti che non solo aumentino i prezzi dei combustibili fossili, ma rendano anche i combustibili verdi una valida alternativa”, afferma Kramek.

La proposta del WSC di stimolare i necessari livelli di investimento nella produzione di combustibili verdi richiede la creazione di un fondo che chiamano ‘Green Balance Mechanism'.

Si tratta di una misura normativa, che darebbe un prezzo all'uso dei combustibili fossili. Per colmare il divario tra i combustibili verdi più costosi e i prodotti fossili tradizionali, il WSC stanzia fondi dai combustibili più vecchi per ridurre l'intensità di gas serra.

La tassa proposta si applica ai combustibili fossili ed è calcolata su base annua. Sarà regolato in base alla quantità di carburante verde utilizzato e ai prezzi di mercato, nonché ai progressi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo iniziale di una riduzione del 65% delle emissioni di carbonio del settore. Inoltre, propongono di premiare quelle offerte che creano le maggiori riduzioni well-to-wake con allocazioni finanziarie più elevate.

Il World Shipping Council ha presentato progetti aggiornati per le sue proposte sulla base di una risposta positiva e del contributo degli Stati membri dell'IMO e di altre parti interessate. Hanno fornito una bozza del testo normativo e stanno lavorando per creare sostegno per l'approccio proposto.

Idee simili per i fondi sono state presentate all'IMO durante le sessioni passate. Gli osservatori ritengono probabile che il MEPC adotterà una qualche forma del concetto di fondo come strumento critico per sostenere lo sviluppo di combustibili verdi. L'industria è ampiamente consapevole della necessità di adottare misure per livellare il divario tra combustibili tradizionali e alternativi, sebbene molte delle proposte richiedano anche un maggiore coinvolgimento del governo per guidare la transizione.

Il MEPC ha tempo fino al 2025 (quando avrà luogo il MEPC 83) per elaborare la formulazione di ‘misure a medio termine' e il 2028 per elaborare punti nelle misure a lungo termine. Una valutazione d'impatto delle misure a medio termine sarà elaborata per la MEPC 82 prossima di settembre/ottobre 2024.

Abele Carruezzo