I retroscena di una guerra che nessuno vuole, ma per tutti è business

(Le parti missilistiche iraniane sequestrate dagli USA a bordo di un dhow a gennaio; foto courtesy CENTCOM)

Tre uomini accusati di contrabbandare le parti missilistica iraniane agli Houthi

Washington. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un procedimento penale contro due fratelli iraniani e un capitano pakistano che avrebbe organizzato il viaggio di contrabbando di missili che gli Navy SEALs di stanza in Somalia hanno sequestrato a gennaio scorso. Con Navy SEAL (SEa, Air, Land) si indicano le forze speciali della United States Navy che vengono impiegati soprattutto in conflitti e guerre non convenzionali, difesa interna, azione diretta e azioni anti-terrorismo nonché in missioni speciali di ricognizione in ambienti operativi prevalentemente marittimi e costieri.

Shahab e Yunus Mir'kazei, i cittadini iraniani, avrebbero ingaggiato il capitano pakistano del dhow Muhammad Pahlawan per più viaggi al fine di spostare armi avanzate nello Yemen. I carichi includevano parti di propulsione e guida per missili balistici e missili da crociera anti-nave; le stesse armi che i terroristi Houthi hanno esercitato contro le spedizioni commerciali nel Mar Rosso, con la conseguente morte di più marittimi.

Secondo l'accusa, Pahlawan – che è sotto la custodia degli Stati Uniti – ha fatto tre viaggi per conto della rete di contrabbando dei fratelli Mir'kazei, a partire dallo scorso ottobre. In ogni viaggio, il dhow di Pahlawan ha scalato il porto iraniano di Chabahar per affrontare carichi di armi illecite, che l'equipaggio ha riposto nella stiva della nave dentro le reti da pesca. Il dhow transiterebbe poi verso il largo della Somalia, dove si sarebbe incontrato con un'altra piccola nave per trasferire il carico d'armi per la consegna finale alle forze Houthi. I fratelli Mir'kazei organizzarono, coordinarono e finanziarono ogni viaggio, utilizzando il sistema ‘hawala' per effettuare trasferimenti.

Si precisa che nei paesi islamici non è mai esistita una tradizione bancaria, perché il Corano proibisce l'applicazione dei tassi d'interesse sui prestiti.

Il sistema ‘hawala' consiste in un modello di sistema bancario ‘informale' che prevede, sostanzialmente, la partecipazione di quattro attori: l'ordinante, cioè colui il quale vuole trasferire i fondi; il beneficiario, colui il quale riceverà da ultimo i fondi; e due ‘hawaladar' (operatori), che trattengono una commissione per ogni transazione portata a compimento. Nel caso in cui una persona volesse quindi inviare denaro, per esempio in Pakistan, è sufficiente che depositi la somma da trasferire nelle mani di un hawaladar locale, il quale poi provvederà a contattare un suo affine in Pakistan, che si occuperà di consegnare l'importo pattuito – al netto della commissione – al destinatario.

Per far funzionare il sistema senza il rischio d'intercettazioni, all'atto del deposito il richiedente riceve un simbolo, un oggetto o una parola d'ordine che dovrà poi riferire (o consegnare) per incassare il denaro dall'operatore. I due operatori clandestini compenseranno infine nel paese di origine il loro debito/credito con operazioni inverse o con dazioni di denaro.

Ritornando al contrabbando di armi, il terzo e ultimo viaggio di Pahlawan iniziò nel gennaio 2024. Mentre il dhow si avvicinava alla costa somala, una squadra americana di Navy SEALs e cooperante imbarcazione della Guardia Costiera si avvicinò alla nave per effettuare una verifica della bandiera (la nave era apolide).

Secondo il Dipartimento di Giustizia, Pahlawan ha ordinato all'equipaggio della nave di dare fuoco al dhow. Questo non ha funzionato, ordinando loro anche di tacere sulla sua identità di capitano; invece, l'equipaggio ha fatto finta che il capitano si fosse trasferito su un'altra barca, senza lasciare nessuno in carica.

A bordo del dhow, il team di imbarco ha trovato sistemi di guida, motori e una testata per il sistema missilistico Noor, motori per il missile Qiam-4 e assemblaggi di antenne radar. Queste parti erano coerenti con le precedenti spedizioni di armi dall'Iran allo Yemen, riflettendo un modello noto di importazioni di componenti e assemblaggio per la produzione locale di missili.

Tragicamente, durante l'operazione, due marine Navy SEAL sono stati persi in mare per una caduta dalla nave. Dopo una ricerca esaustiva, sono stati dichiarati deceduti.

Dopo un'indagine, il Dipartimento ha accusato Shahab Mir'kazei, Yunus Mir'kazei e Muhammad Pahlawan di cinque gravi capi d'accusa, tra cui: fornire materiale di supporto ai terroristi, con conseguente morte; partecipare a minacce agli Stati Uniti con armi di distruzione di massa; e cospirare per commettere violenza contro la navigazione marittima, con conseguente morte.

Pahlawan è stato anche accusato di camuffare testimoni e fornito false informazioni alle Forze dell'ordine, oltre a una ulteriore accusa di violenza contro la navigazione marittima.

Se i Mir'kazeis vengono catturati e condannati con tutte le accuse a loro carico (e Pahlawan) potrebbero rischiare l'ergastolo.

Tre membri dell'equipaggio, Mazhar Mohammad, Ghufran Ullah e Izhar Muhammad, sono anche accusati di fornire informazioni false alle Forze dell'ordine. Come Pahlawan, sono in custodia americana; i fratelli Mir'kazei sono ricercati e presumibilmente fuggiti in Iran.

(Foto courtesy CENTCOM)

Intanto, dagli ultimi aggiornamenti sulla scena dello Yemen, la Royal Navy (UKMTO) ha segnalato un nuovo e unico raro attacco Houthi in una posizione al largo di Mokha, nello stretto di Bab-el-Mandeb.

L'organizzazione terroristica ha storicamente utilizzato UAV, USV e missili balistici per colpire la spedizione, ma questo tentativo ha coinvolto piccole imbarcazioni con equipaggio.

Mentre transitava in una posizione a circa 45 nm a sud di Mokha – nel mezzo dello Stretto di Bab el-Mandeb – il Comandante della nave, senza nome, ha riferìto di un attaccato da due piccole barche, di colore bianche e nere e ciascuna con equipaggio da quattro persone.

Gli assalitori indossavano impermeabili bianchi e gialli. Quando si sono avvicinati, hanno sparato un singolo RPG, che è esploso vicino alla nave. L'equipaggio e la nave sono rimasti illesi e sono in corso verso la loro prossima destinazione.

La nave è stata identificata come la petroliera, bandiera liberiana, Delta Blue, gestita da Delta Tankers con sede ad Atene. AIS mostra la nave con partenza da Al Basrah, in Iraq e sta navigando verso la Grecia.

La Suezmax Delta Blue; nave che non sembra avere alcun collegamento con gli Stati Uniti, il Regno Unito o Israele, obiettivi primari dell'aggressione Houthi.

EOS Risk Group ha sottolineato che lo Yemen, in particolare la regione Houthi di Houthi, sta attualmente vivendo condizioni meteorologiche e inondazioni inclementi, che potrebbero influenzare la capacità degli Houthi di lanciare attacchi da terra.

Le Autorità per la Sicurezza Marittima stanno indagando sull'attacco. UKMTO consiglia a tutte le navi che ancora scelgono di passare attraverso il Mar Rosso per essere vigili per attività sospette.

Abele Carruezzo