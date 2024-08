ONS (Offshore Northern Seas) é uno dei più rilevanti luoghi di incontro nel panorama internazionale nel comparto dell’Oil&Gas e delle energie rinnovabili

Riunisce decision makers di alto profilo, influencer globali e le più importanti aziende del settore.

Stavanger. In collaborazione con Moss Maritime, Saipem sarà presente con uno spazio personalizzato per cogliere l'opportunità di esporre le sue soluzioni di ‘robotica sottomarina', i droni subacquei Flatfish e Hydrone-R.

Consentire interventi sottomarini senza la presenza di equipaggio e tramite soluzioni avanzate di robotica subacquea, in grado di eseguire automaticamente compiti complessi, è la sfida tecnologica che Saipem ha raccolto con soluzioni di robotica residente chiamate Hydrone.

Gli Hydrone sono i droni sottomarini ideati, progettati e sviluppati da Sonsub, il Centro di Sviluppo di Tecnologie e Attrezzature sottomarine di Saipem con sede in Italia, a Marghera e a Trieste.

Sono la risposta tecnologica alle operazioni sui fondali in diversi settori di business: l'ispezione, l'intervento e la manutenzione su attrezzature e componenti nel settore energetico offshore, sia nel segmento tradizionale sia in quello degli impianti di generazione di energia rinnovabile; il monitoraggio di infrastrutture quali, ad esempio, tunnel di attraversamento dei fiordi e ponti di collegamento tra coste prospicienti; le attività di supporto, ispezione e intervento negli impianti per l'allevamento ittico; l'identificazione, lo studio e il monitoraggio delle specie ittiche; la ricostruzione digitale della morfologia del fondale marino; il monitoraggio della qualità dell'acqua; gli interventi di emergenza e primo soccorso subacqueo.

Saipem inoltre partecipa, a questa edizione di ONS 2024,, nel Tech Talk incentrato sul ruolo futuro dei droni subacquei nell'industria offshore, dibattendo e condividendo la sua prospettiva sul “Game of Drones”. Lunedì, 26 agosto 2024 alle ore 15:30, nella Hall 5 Room Giovanni Massari, Head of Solutions and Life-of-Field Services sarà relatore per conto della Saipem.

Moss Maritime sta sviluppando soluzioni chiave per l'industria del gas marittimo. Il trasportatore di GNL Moss è un design nel settore del GNL e su questa base Moss ha sviluppato progetti per il trasporto navale di CO2 e H2. Moss Maritime è anche un pioniere e leader di mercato nel design e nell'ingegneria per i terminal galleggianti di GNL come FSRU, FSU e FLNG.

Moss Maritime fornisce tecnologie e competenze leader nell'ambito dei servizi di progettazione e ingegneria nel settore dell'energia offshore e di altri settori oceanici. Alcune delle più grandi e più avanzate piattaforme di perforazione semi-sommergibili sono progettate e ingegnerizzate da Moss Maritime e l'azienda ha una posizione speciale nel settore del GNL, essendo il progettista del vettore Moss LNG. E' impegnata su una varietà di soluzioni di progettazione per progetti di flottanti innovativi per l'industria energetica in generale, con particolare attenzione ai vettori energetici come GNL e idrogeno, nonché per il settore delle energie rinnovabili.

Il Ministro dell'Energia e dello Sviluppo Sostenibile del Marocco, dott.ssa Leila Benali, sarà relatrice all'ONS di Stavanger sessione di apertura. La vasta esperienza della Benali in materia di energia, finanza, sicurezza e sostenibilità la rende una voce critica nel principale luogo di incontro mondiale per l'industria energetica.

La dott.ssa Benali aprirà la sessione plenaria dell'ONS 2024, a seguito della cerimonia formale con Sua Altezza Reale il Principe Ereditario Haakon della Norvegia e Primo Ministro della Norvegia, Jonas Gahr. Discuteranno di un futuro energetico più sostenibile, le prospettive energetiche globali e la necessità di una velocità per combattere i cambiamenti climatici e altre emergenze critiche del secolo.

ONS raccoglie oltre 60000 visitatori, ha circa 1000 relatori in nove luoghi diversi ogni due anni. Il tema principale per ONS 2024 è Imagine. Questo tema si basa su quattro pilastri: clima, sicurezza, leadership e tecnologia. È un tema in cui non solo immaginiamo le possibilità, ma invogliamo veramente l'azione, discutendo i modi in cui il cambiamento può essere reso possibile.

Nel 2024 ONS festeggia anche il cinquantesimo anniversario con conferenze ed eventi senza confronto. Basandosi sulla propria storia, la Fondazione ONS coglierà l'occasione per guardare al futuro, per discutere su ciò che ci aspetta e per guidare la strada da seguire per l'industria energetica come forza trainante per la transizione energetica e promuovere l'energia.

Il programma completo dell'evento 2024 è disponibile sul sito di Moss Maritime.

Abele Carruezzo