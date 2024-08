Più controlli per combattere i furti di merci in container

(Foto courtesy TT Club)

TT Club: Per combattere il furto e il traffico, controllare le sigilli dei contenitori

Londra. La perdita a causa del furto è tra le prime tre cause di sinistri ricevute su base annuale dallo specialista internazionale di assicurazioni merci e logistiche, TT Club. L'identificazione di tendenze, picchi e punti caldi che circondano questo aspetto della criminalità della catena di approvvigionamento è una funzione primaria dell'assicuratore, così come l'emissione di linee guida per aiutare a mitigare tali perdite. Nell'ultima serie di Security Bulletins in corso, TT si concentra sull'importanza cruciale della guarnizione dei container, come strumento fondamentale per garantire l'integrità del trasporto globale di merci.

Al fine di combattere il problema globale multimiliardario del furto di merci, l'Assicuratore di merci TT Club vuole che gli spedizionieri prestino più attenzione ai sigilli di sicurezza sui loro container.

Sebbene questa riguarda una semplice best pratica, sono invece la chiave per garantire la sicurezza per la spedizione globale, mantenendo il carico e mettere le droghe illecite fuori; ma molti attori della catena di approvvigionamento non sono consapevoli del loro valore o sono lassisti nell'attuazione dei controlli.

Ci sono molti tipi di sigilli, come guarnizioni in plastica, guarnizioni per bulloni (di gran lunga il tipo più comune) e nuove guarnizioni digitali. I criminali hanno una varietà di strategie per violare un sigillo in modo segreto, accedere a un contenitore e ri-inserare la porta per mascherare un furto di transito a metà.

I ladri possono reclutare un insider che fissa solo parzialmente un sistema di sicurezza del bullone nel punto di caricamento, consentendo l'accesso al contenitore ‘sicuro' in seguito e quindi ri-chiuso.

Una guarnizione apposta del bullone può essere tagliata, smontata e rimontata con colla, praticamente senza alcuna differenza nell'aspetto. Le guarnizioni in plastica possono essere replicate con la stampa 3D, creando un duplicato convincente.

“Nei casi in cui un sigillo è stato aperto e si è risigillato, il carico può sembrare sicuro anche quando non lo è. Ciò consente il furto di merci o l'introduzione di migranti clandestini o merci illecite senza sollevare sospetti”, ha avvertito TT.

Se il personale del magazzino ricevente ha tagliato e gettato via il sigillo senza controllare il numero di sigillo contenuto nel ‘Manifesto del carico', i segni di manomissione possono essere persi. A quel punto, è più difficile capire dove si è verificato il furto nel viaggio e chi potrebbe essere responsabile. È buona norma per il magazzino ricevente controllare il numero di sigillo e mantenere la guarnizione usata nel caso in cui vi sia un reclamo di carico in seguito.

“Qualunque sia il tipo di sigillo, la loro efficacia si basa sul fatto che le informazioni del sigillo siano accuratamente controllate. Una cultura della sicurezza deve pervadere le operazioni sia nei punti di carico e sia di scarico, nonché in altri luoghi di gestione chiave”, afferma Josh Finch, Logistics Risk Manager di TT.

TT Club ha anche rilevato il compromesso tra i sigilli monouso e la spinta globale per ridurre l'impatto ambientale del trasporto marittimo. Le guarnizioni possono essere percepite come rifiuti di plastica, ma hanno un ruolo da svolgere. “Non possiamo ignorare le implicazioni sociali di consentire il furto di merci per prosperare nel settore”, ha detto Finch. “Vediamo un grande potenziale nelle guarnizioni digitali che appaiono sempre più sul mercato”.

TT Club è il fornitore indipendente leader di mercato di mutua assicurazione e servizi di gestione del rischio correlati al settore dei trasporti e della logistica internazionale. L'obiettivo principale di TT Club è quello di contribuire a rendere il settore più sicuro, più sicuro e sostenibile. Fondato nel 1968, il Club ha più di 1500 membri, che coprono proprietari di container e operatori, porti e terminali, e società di logistica, che lavorano su via marittima, stradale, ferroviaria e aerea.

Abele Carruezzo