Disaccordi alla 150a conferenza IUMI: perché la globalizzazione è ancora fiorente

Punit Oza, fondatore della società di consulenza Maritime NXT di Singapore, è in disaccordo con i commenti di questa settimana del capo dell’Unione Internazionale delle Assicurazioni Marittime (IUMI), Frédéric Denèfle, che ha affermato di ritenere che la globalizzazione stia volgendo al termine

Riportiamo, di seguito, la lettera di Punit Oza della NXT sulle affermazioni del presidente IUMI in merito alla fine del processo di globalizzazione.

Singapore. Di recente ho letto che il Capo dell’IUMI afferma che globalizzazione è alla fine.

Come professionista del settore e come studente e docente di geopolitica e navigazione, permettetemi di offrire una confutazione.

La globalizzazione, nonostante le recenti perturbazioni come la pandemia di covid e le crescenti tensioni geopolitiche, è ancora fiorente. Permettetemi di dimostrare la sua resilienza e la sua continua espansione attraverso i seguenti punti.

Connettività digitale e progressi tecnologici

La rivoluzione digitale ha dato un impulso significativo alla globalizzazione rendendo il mondo più interconnesso che mai. L’e-commerce, le piattaforme di comunicazione online e i servizi cloud hanno creato un’economia senza confini, consentendo alle aziende di raggiungere istantaneamente i mercati globali. Aziende come Amazon, Alibaba e Netflix prosperano su un pubblico internazionale, mentre il lavoro a distanza e la collaborazione virtuale sono diventati punti fermi della vita moderna, amplificando l’interdipendenza globale. Le compagnie di navigazione e la loro velocità nell’adottare la connettività digitale, sia a terra che a bordo, rappresentano un ulteriore argomento a favore della connettività globale e quindi della globalizzazione.

Resilienza delle catene di approvvigionamento globali

Mentre le catene di approvvigionamento sono state temporaneamente interrotte dalla pandemia, il commercio globale si è adattato. Le aziende hanno diversificato le loro catene di approvvigionamento, rendendole più solide piuttosto che ritirarsi dalla globalizzazione. L’ascesa del “friend-shoring” e delle reti di approvvigionamento regionali ha rafforzato la stabilità del commercio globale senza abbandonare l’attività economica transfrontaliera. Sebbene le minacce dei dazi e delle barriere commerciali rimangano, compreso l’impatto di Trump, le catene di approvvigionamento sono molto più globali che mai. Anche durante il precedente mandato di Trump, i flussi commerciali sono cambiati ma non si sono mai ridotti.

Commercio globale e interdipendenza economica

I volumi del commercio internazionale continuano a crescere, dimostrando che le economie sono profondamente interconnesse. Ad esempio, nonostante le tensioni commerciali, le relazioni commerciali tra le principali economie come gli Stati Uniti e la Cina rimangono sostanziali. L’ascesa di economie emergenti come India, Vietnam e Messico mostra ulteriormente il cambiamento del panorama, ma non un ritiro dalla globalizzazione. Organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e i nuovi accordi commerciali (ad esempio, CPTPP, RCEP) rafforzano il commercio globale.

Scambi interculturali e migrazioni

La globalizzazione non è mai stata solo una questione economica: anche la globalizzazione culturale è fiorente.I servizi di streaming diffondono contenuti diversificati oltre i confini e la migrazione globale, sebbene politicamente contestata in alcune regioni, continua a livelli sostanziali, arricchendo le società con una miscela di influenze culturali. Le piattaforme di social media come Instagram, TikTok e YouTube consentono a idee, musica, moda e stili di vita di diffondersi in tutto il mondo in pochi secondi, contribuendo a un panorama culturale globalizzato. Queste preferenze demografiche dei cittadini veramente globali, siano essi dell’Asia, dell’Africa o del Medio Oriente, sono di buon auspicio per la globalizzazione.

Risposta globale alle sfide

Le principali questioni globali come il cambiamento climatico, le crisi sanitarie e la regolamentazione tecnologica richiedono un’azione collettiva, che spinga ulteriormente la globalizzazione. La cooperazione della comunità internazionale sulla distribuzione dei vaccini, nonostante alcune battute d’arresto, semplifica la necessità di soluzioni condivise in un mondo interconnesso. Iniziative come l’Accordo di Parigi sul clima e le iniziative globali per la sostenibilità evidenziano come i paesi siano costretti a lavorare insieme per affrontare le sfide transnazionali.

L’ascesa delle multinazionali

Le multinazionali continuano a prosperare, il che dimostra che la globalizzazione economica è viva e vegeta. La maggior parte delle aziende non marittime come Apple, Tesla e Unilever traggono una parte sostanziale dei loro ricavi dai mercati globali e la loro capacità di innovare e scalare oltre i confini è una testimonianza della continua rilevanza di un’economia globalizzata. Le migliori compagnie di spedizione non sono diverse, essendo presenti a livello globale e servendo una base di clienti globale. I mercati emergenti stanno guidando la crescita di queste società, consolidando il panorama globale come fattore chiave per l’espansione del business.

In breve, mentre la globalizzazione può evolversi in risposta alle mutevoli realtà politiche, economiche e tecnologiche, non è in ritirata. Le sue forme digitali e culturali si stanno espandendo e le forze economiche che legano le nazioni rimangono potenti, assicurando che la globalizzazione continui a prosperare.

Punit, recentemente si è messo in proprio con Maritime NXT, ha una carriera che ha spaziato dal trasporto di rinfuse secche, al noleggio, al diritto e alla tecnologia, oltre alla passione per l’intersezione tra le industrie marittime e il commercio globale, qualcosa che sta trasmettendo alle giovani generazioni attraverso l’insegnamento e il tutoraggio. Ultimamente ha affermato che se l’analisi tradizionale del trasporto marittimo è troppo ristretta, focalizzata fortemente sulla domanda e sull’offerta, difficle sarà la transizione ecologica; l’importante è ampliare la mentalità e le sei aree della geopolitica e del commercio; parole chave su cui Punit affronta le nuove relazioni del settore marittimo.