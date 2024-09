Gli Stati Uniti presentano una richiesta da 103 milioni di dollari affermando che la nave Dalí aveva certificati truccati e non era in grado di navigare

(Foto courtesy US Coast Guard)

Gli Stati Uniti chiedono 103 milioni di dollari di costi citando la grave negligenza e le decisioni di risparmio di denaro che hanno reso la Dali sinistrata

Washington. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato ieri, 18 settembre, una relazione/causa civile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, cercando di recuperare più di 103 milioni di dollari di costi più danni dalla Grace Ocean e Synergy Marine, i proprietari e gli operatori della nave portacontainer Dali.

Nel resoconto più dettagliato del disastro che distrusse il Francis Scott Key Bridge di Baltimora e uccise sei operai addetti alla manutenzione stradale, gli Stati Uniti sostengono che la nave era stata “truccata da visita ispettiva” per tenerla in mare nonostante i guasti noti da tempo che rendevano la nave “inadatta alla navigazione”.

“Questa è stata una catastrofe del tutto evitabile, derivante da una serie di errori eminentemente prevedibili commessi dal proprietario e dal comandante della Dali”, ha detto il vice procuratore generale Brian M. Boynton, capo della Divisione Civile del Dipartimento di Giustizia, durante un briefing sulla causa.

Durante la presentazione, il Dipartimento di Giustizia ha usato parole pesanti per definire la situazione “negligente” e che le società hanno preso “decisioni gravemente negligenti”, che hanno comportato l’inidoneità alla navigazione della nave portacontainer. Accusano anche le compagnie di aver armato la nave con un “equipaggio mal preparato”.

“Il proprietario e il comandante della Dali erano ben consapevoli dei problemi di vibrazione sulla nave che avrebbero potuto causare un’interruzione di energia elettrica. Ma invece di prendere le precauzioni necessarie, hanno fatto il contrario”, ha dichiarato il vice procuratore generale associato Benjamin C. Mizer.

“A causa di negligenza, cattiva gestione e, a volte, il desiderio di ridurre i costi, hanno configurato i sistemi elettrici e meccanici della nave in modo da impedire a tali sistemi di essere in grado di ripristinare rapidamente la propulsione e l’organo di governo dopo un’interruzione di corrente. Di conseguenza, quando la Dalí ha perso l’elettricità, una serie di fallimenti a cascata ha portato al disastro”.

Durante l’ispezione della nave, il Dipartimento di Giustizia afferma di aver trovato prove di molteplici sforzi per correggere il noto problema di vibrazioni. Credono che questa vibrazione abbia causato l’intervento del trasformatore elettrico primario e l’interruzione dell’alimentazione alla nave mentre stava iniziando l’uscita dal porto di Baltimora.

Il DOJ scrive – nella eichiesta di 52 pagine – che il trasformatore era stato “dotato di rinforzi antivibranti” e uno di quei rinforzi si era rotto ed era stato riparato con saldature. Si ruppe di nuovo. A sostegno delle affermazioni di vibrazioni eccessive, citano membri dell’equipaggio che hanno segnalato la rottura di altre apparecchiature e che hanno affermato che lo scuotimento ha allentato le cinghie del carico. In un tentativo improvvisato di ridurre le vibrazioni, il Dipartimento di Giustizia ha scoperto che i macchinisti di bordo hanno saldato un gancio metallico di carico tra il trasformatore e una trave d’acciaio vicina.

Durante il transito da Baltimora, il Dipartimento di Giustizia afferma che dopo che il primo trasformatore è scattato, il sistema automatizzato che avrebbe dovuto avviare immediatamente il backup è stato disabilitato. L’equipaggio, dicono, stava operando manualmente al buio per resettare i sistemi. Il generatore di emergenza, sostengono anch’esso, ha impiegato più di un minuto per entrare in funzione, molto più tempo di quanto richiesto dal regolamento SOLAS.

Dopo che l’alimentazione è stata ripristinata, si è interrotta una seconda volta, questa volta a causa di una pompa del carburante impropria.

La denuncia sostiene che non era stato progettato per il recupero da un blackout ed era stato utilizzato dai proprietari per risparmiare denaro. Senza la pompa del carburante in funzione, la pressione del carburante era troppo debole causando il secondo blackout.

L’elenco delle accuse nota che sul ponte il pilota stava lottando attraverso una serie di ordini nel tentativo di evitare la collisione. Ordinò che l’ancora di babordo fosse gettata, ma non era pronta per il rilascio immediato come richiesto dal regolamento. Ordinò di manovrare con l’elica di prua della nave, ma gli fu detto che non era disponibile.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti si è unita al Dipartimento di Giustizia nella presentazione di ieri. Il Contrammiraglio Laura M. Dickey, vice per la capacità operativa e la politica della Guardia Costiera degli Stati Uniti, ha dichiarato: “Fallimenti del tutto prevenibili da parte del proprietario e del comandante della Dali hanno causato questo tragico incidente”. Hanno anche riferito che l’equipaggio della Dali non ha segnalato i blackout al molo all’USCG come richiesto.

Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che la sua relazione è solo una richiesta economica per i costi di rimozione di circa 50.000 tonnellate di acciaio, cemento e asfalto e gli sforzi per rimuovere la Dali e riaprire il canale. Vengono elencati i costi che vanno da 74 milioni di dollari per l’Army Corps of Engineers, 22 milioni di dollari per l’USCG, 3,5 milioni di dollari per il Dipartimento del Lavoro, 1,8 milioni di dollari per la Marina degli Stati Uniti, 830.000 dollari per MARAD e altro ancora.

Stanno anche chiedendo danni penali come deterrente esemplare per altri operatori e comandanti di navi.

Lo Stato del Maryland era proprietario del ponte e il Dipartimento di Giustizia osserva che lo Stato avrebbe dovuto avanzare richieste per la ricostruzione. Si ritiene che il Maryland seguirà la richiesta federale con una propria che rispecchia la denuncia federale.

Il Dipartimento di Giustizia osserva che il deposito è stato in risposta alla richiesta avanzata da Grace Ocean e Synergy Marine poco dopo il disastro, in cui le società hanno chiesto l’esonero o di limitare la loro responsabilità a circa 44 milioni di dollari utilizzando una legge antiquata.

Al Congresso degli Stati Uniti è in corso uno sforzo per modificare la legge e rendere le aziende internazionali responsabili delle loro azioni e dei danni causati. Inoltre, le famiglie delle vittime ieri hanno intentato una causa e la città di Baltimora e le imprese locali avevano presentato richieste precedenti. I casi attuali sono cause civili. Anche l’FBI sta indagando e sarebbe responsabile di eventuali accuse penali.

Il Dipartimento di Giustizia ha presentato la sua richiesta per rispettare una scadenza fissata dal Tribunale per le richieste di risarcimento. Il Dipartimento di Giustizia, tuttavia, osserva che sta continuando le sue indagini. Hanno appena ispezionato la nave, che doveva partire per la Cina.

Il Dipartimento di Giustizia riferisce che durante la recente ispezione i suoi agenti hanno trovato “bulloni, dadi e rondelle allentati, nonché fascette per cavi elettrici rotte” sul trasformatore e sul quadro elettrico. Sostengono che l’impianto elettrico è in “cattive condizioni” e che i test sono stati interrotti a causa di problemi di sicurezza.

La scorsa settimana, il National Transportation Safety Board ha pubblicato le note delle sue ispezioni di aprile, riferendo che la maggior parte dei sistemi funzionava. Tuttavia, lavorando con i rappresentanti di HD Hyundai che ha costruito la nave, hanno segnalato un cavo allentato che, una volta testato, ha causato un breve blackout. Si prevede che l’NTSB impiegherà fino a un anno per pubblicare i risultati completi.

Abele Carruezzo

(ll Departiment Of Jiustice afferma che il gancio di carico è stato saldato per ridurre le vibrazioni che alla fine hanno contribuito al blackout; foto courtesy DOJ)