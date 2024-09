Biden ospita un ultimo “Quad Summit” nella sua casa del Delaware

Una nuova era di sicurezza marittima e cooperazione regionale, oltre alla preoccupati per situazione in Mar cinese meridionale

Wilmington, Delaware. Il presidente Biden ha spesso detto che “tutta la politica è personale”. Sabato ha aperto la sua casa a Wilmington ai leader di Australia, India e Giappone per il quarto vertice dei leader del Quad di persona a Wilmington, nel Delaware. Quando Biden ha iniziato la sua presidenza, ha cercato di elevare il cosiddetto Quad, che fino ad allora si era riunito solo a livello di Ministri degli Esteri, a una partnership a livello di leader, mentre cercava di orientare la politica estera degli Stati Uniti lontano dai conflitti in Medio Oriente verso le minacce e le opportunità dell’Indio-Pacifico.

I capi di Stato di Australia, India, Giappone e Stati Uniti hanno riaffermato il loro impegno a promuovere una regione indo-pacifica libera e aperta. Il Primo Ministro australiano Anthony Albanese, il Primo Ministro indiano Narendra Modi, il Primo Ministro giapponese Kishida Fumio e il presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden Jr. si sono incontrati per il quarto vertice di persona del quadrilatero dei leader nella città natale di Biden.

Il vertice è culminato nella “Dichiarazione di Wilmington”, in cui i leader hanno delineato il loro allineamento strategico sulla sicurezza marittima, il Diritto internazionale e la resilienza climatica.

Con iniziative come l’Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA) e la Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific (MAITRI), lanciata di recente, il Quad mira a migliorare la sicurezza marittima e a sostenere l’ordine basato sulle regole nella regione. I leader hanno inoltre sottolineato la necessità di una cooperazione tra l’ASEAN e l’Oceano Indiano, affrontando al contempo sfide globali come il cambiamento climatico e le riforme delle Nazioni Unite.

Le nazioni del Quad – Australia, India, Giappone e Stati Uniti – si sono impegnate a migliorare la sicurezza marittima attraverso iniziative come l’Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness (IPMDA). Il gruppo utilizzerà le nuove tecnologie per individuare e scoraggiare le attività illegali nella regione, in particolare monitorando le “navi ombra” nelle loro zone economiche esclusive.

La nuova Maritime Initiative for Training in the Indo-Pacific (MAITRI) fornirà ai partner gli strumenti per proteggere le loro acque, con l’India che ospiterà il primo workshop nel 2025. Questi sforzi riflettono l’impegno del Quad per un Indo-Pacifico libero e aperto.

Un punto chiave della dichiarazione di Wilmington è l’avvio da parte del Quad di un nuovo dialogo giuridico marittimo. Questo forum aiuterà le nazioni dell’Indo-Pacifico a sostenere l’ordine marittimo basato sulle regole. Il dialogo è in linea con la visione condivisa del Quad per un Indo-Pacifico libero e aperto, in cui i paesi abbiano la libertà di determinare il proprio futuro senza coercizione. L’iniziativa è particolarmente rilevante in quanto crescono le preoccupazioni per l’aggressione marittima nel Mar Cinese Meridionale e Orientale.

Gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia e l’India sono pronti a lanciare la loro prima missione di osservazione navale Quad-at-Sea nel 2025. Questa missione, incentrata sulla sicurezza marittima e l’interoperabilità tra le guardie costiere e le forze marittime delle quattro nazioni, mira a rafforzare la collaborazione nella salvaguardia dell’Indo-Pacifico. Ciò fa seguito alle recenti misure volte a garantire che la regione rimanga libera da azioni marittime coercitive e attività illegali.

Il Quad ha ribadito il suo sostegno all’ASEAN e alle Istituzioni regionali come l’Indian Ocean Rim Association (IORA). Riconoscendo il ruolo centrale dell’ASEAN, i leader del Quad hanno sottolineato l’allineamento con le prospettive dell’ASEAN per l’Indo-Pacifico. Il vertice ha riconosciuto la leadership dell’India nella stesura dell’IORA Outlook sull’Indo-Pacifico e ha espresso sostegno per la sua attuazione. La leadership regionale in forum come il vertice dell’Asia orientale e il forum delle isole del Pacifico è stata sottolineata come essenziale per la stabilità e la prosperità condivise.

Riconoscendo che il cambiamento climatico rimane la più grande minaccia per le nazioni del Pacifico, i leader del Quad hanno riaffermato il loro impegno a sostenere le istituzioni regionali del Pacifico. L’azione per il clima, la salute degli oceani e le infrastrutture resilienti saranno una priorità mentre il Quad lavora con i partner del Pacifico per mitigare i rischi climatici. Questi impegni sono in linea con la strategia 2050 per il continente blu del Pacifico, rafforzando la leadership del Quad nella lotta alle sfide ambientali globali.

Al vertice, le nazioni del Quad hanno ribadito il loro impegno a sostenere il Diritto internazionale, in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (UNCLOS). Hanno sottolineato che le controversie marittime devono essere risolte pacificamente e che la libertà marittima deve essere mantenuta. Il Quad ha anche espresso il suo sostegno alle riforme del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per renderlo più rappresentativo e trasparente, sottolineando la necessità di includere regioni come l’Africa e l’America Latina nell’organismo riformato.

Abele Carruezzo