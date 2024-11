L’IMO per la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente

(Foto courtesy by IMO from X)

Il Segretario Generale dell’IMO, Arsenio Dominguez, ha rilasciato questa dichiarazione ieri a Dar es Salaam durante il 7° Incontro di Alto Livello sul Codice di Condotta di Gibuti (DCoC) e il suo emendamento di Gedda

Dar es Salaam, United Republic of Tanzania. “L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) da sempre ha sottolineato che la sicurezza marittima e la protezione dell’ambiente nell’Oceano Indiano occidentale e nel Golfo di Aden sono cruciali per il commercio globale e il benessere delle comunità di tutto il mondo”.

L’evento di alto livello rappresenta un momento cruciale per affrontare le questioni urgenti che riguardano la sicurezza dell’Oceano Indiano occidentale e del Golfo di Aden e monitorare i progressi compiuti. L’incontro si è incentrato sulla lotta alla pirateria e sul rafforzamento della sicurezza marittima con rappresentanti di oltre 20 Stati membri, tra cui l’Ambasciatrice dell’UE in Tanzania, Christine Grau, e l’Ambasciatore danese in Somalia, Steen Andersen.

Adottato nel 2009, il Djibouti Code of Conduct (DCoC) mira a rafforzare la capacità regionale di combattere la pirateria e le rapine a mano armata in mare. L’emendamento di Gedda del 2017 ha ampliato il suo campo di applicazione per includere minacce più ampie alla sicurezza marittima, come il contrabbando, l’inquinamento marino e la tratta di esseri umani.

Dominguez ha sottolineato la necessità di salvaguardare i marittimi, sottolineando il loro ruolo essenziale nel mantenimento del commercio globale e delle catene di approvvigionamento umanitario. “Senza uomini e donne che lavorano sodo, molti provenienti dall’Oceano Indiano occidentale e dalla regione del Golfo di Aden, il flusso essenziale di beni, servizi, accesso al mercato e sforzi umanitari cesserebbe”, ha detto. Ha sottolineato che le interruzioni del commercio, spesso causate da conflitti, hanno portato a ritardi, chiusure di porti e aumento dei costi assicurativi, che fanno lievitare i prezzi dei prodotti alimentari.

Mantenere canali di spedizione sicuri è essenziale per garantire la continuità e la connettività del commercio globale, ha affermato il Segretario IMO. Dominguez ha espresso anche preoccupazione per i recenti attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso, definendole una minaccia significativa per le reti marittime globali.

“Questi attacchi rappresentano un serio rischio per la sicurezza dei marittimi, la stabilità del commercio marittimo e la sicurezza regionale”, ha avvertito. Ha esortato a sostenere la cooperazione regionale per prevenire una recrudescenza delle crisi di pirateria.

Durante l’incontro, è stato anche sottolineato che la lotta alla pirateria implica la lotta ad altri crimini marittimi. Dominguez ha chiesto maggiori sforzi collettivi per garantire la stabilità dei corridoi marittimi.

Nel suo discorso di apertura, il Ministro dei Trasporti della Tanzania, Makame Mbarawa, ha riconosciuto che la pirateria e i crimini marittimi interrompono le catene di approvvigionamento globali. “Nonostante gli sforzi degli Stati membri, ci sono ancora individui e gruppi malintenzionati che minano la stabilità regionale”, ha detto.

Il professor Mbarawa ha sottolineato l’importanza della vigilanza, della cooperazione e delle strategie adattabili per mitigare le minacce. Ha sottolineato il riconoscimento dell’emendamento di Gedda del ruolo dell’economia blu nella crescita economica sostenibile, nella sicurezza alimentare e nella stabilità regionale.

Abele Carruezzo

