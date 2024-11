Panama annulla le registrazioni delle navi dopo la repressione della flotta ombra del Regno Unito

L’Autorità Marittima di Panama (PMA) ha avviato procedure di cancellazione accelerate per sei navi battenti bandiera panamense recentemente prese di mira dall sanzioni del Regno Unito

Panama City. L’azione fa seguito all’aggiunta delle navi all’elenco consolidato degli obiettivi delle sanzioni finanziarie del Regno Unito il 25 novembre 2024.

Operando ai sensi del decreto esecutivo 512, emesso in ottobre, il PMA detiene ora l’ “autorità ampliata” per revocare rapidamente la registrazione e le licenze di navigazione per le navi che compaiono negli elenchi internazionali delle sanzioni.

“Lo Stato ha la responsabilità fondamentale di proteggere l’integrità del Registro Navale panamense, garantendo che rimanga libero da sanzioni internazionali e scollegato da navi associate a tali elenchi”, ha dichiarato Ramón Franco, Direttore generale della Marina Mercantile. “Salvaguardare il prestigio della nostra bandiera è una priorità assoluta per questa amministrazione”.

Le cancellazioni fanno parte della più ampia iniziativa di Panama per rafforzare il suo Registro Navale, che si colloca tra i più grandi del mondo. Dall’attuazione del decreto esecutivo 512, Panama ha già annullato con successo le registrazioni di tre navi e sta elaborando altri otto annullamenti.

Quest’ultimo sviluppo coincide con il più ampio pacchetto di sanzioni del Regno Unito contro la flotta ombra della Russia fino ad oggi.

Questa settimana il Governo britannico ha sanzionato 30 navi della flotta ombra russa, estendendo le sanzioni totali a 73 petroliere russe, superando tutte le altre nazioni. Queste navi sono state identificate come cruciali per l’economia di guerra della Russia, in quanto hanno facilitato il trasporto di miliardi di sterline di petrolio e prodotti raffinati nell’ultimo anno.

Abele Carruezzo