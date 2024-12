Sanzioni, petroliera russa fermata mentre il proprietario ha difficoltà con i pagamenti dei fornitori

(Le petroliere Aframax costituiscono la spina dorsale delle esportazioni di greggio russo verso l’India; foto courtesy Argo Tanker Group)

Fonti legali sostengono che le sanzioni contro il sistema bancario russo rendono difficile per le piccole imprese trasferire dollari

Mundra Port. Le difficoltà che gli armatori russi devono affrontare nell’effettuare i pagamenti in un contesto altamente sanzionato sono state evidenziate dal fermo di una nave aframax del Gruppo Argo Tanker con sede a Mosca. Argo Tanker Group nasce con l’obiettivo di fornire servizi di trasporto marittimo di prodotti petroliferi affidabili, efficienti e sicuri.

La petroliera Unity, da 108.900 dwt (costruita nel 2009), è stata posta sotto sequestro venerdì scorso nel Porto indiano di Mundra da Guma Tech Marine Services, un fornitore con sede a Bhavnagar di pezzi di ricambio marini ricondizionati provenienti da navi riciclate nella vicina Alang.

I documenti del Tribunale mostrano che Guma sta inseguendo Argo Tanker per il pagamento dei pezzi di ricambio che ha fornito alla petroliera Dignity da 159.500 dwt (costruita nel 2004) a giugno scorso. L’importo che Guma sta cercando di recuperare è di soli $ 110.000.

La Unity è stata sequestrata come nave associata, o affiliata, dopo essere arrivata al largo di Mundra il 25 novembre dopo un viaggio di un mese da Murmansk, nel nord-ovest della Russia.

Secondo i dettagli trasmessi lunedì scorso dal transponder AIS della nave, era completamente carica al momento del suo fermo e non aveva ancora sbarcato il suo carico di greggio russo.

Fonti legali che seguono le attività della flotta di petroliere russe hanno affermato che gli armatori russi, anche quelli che non sono stati sanzionati, hanno avuto difficoltà a effettuare pagamenti esteri in dollari USA a causa delle sanzioni sul sistema bancario del loro Paese.

Gli armatori più piccoli come Argo Tanker, che l’International Ships Register di S&P Global elenca come proprietari di due navi, si dice che siano i più colpiti in quanto non hanno uffici esteri che potrebbero utilizzare per facilitare le transazioni denominate in dollari.

I dati di S&P Global mostrano che Argo Tanker è stata fondata nel 2023. La sua prima nave, la Dignity, è stata acquistata nel settembre dello stesso anno da FMTC Ship Charter, un’entità registrata negli Emirati Arabi Uniti che sembra essere stata istituita appositamente per facilitare la vendita della nave ad Argo Tanker.

FMTC aveva acquistato la nave come Eurodignity dall’armatore greco Eurotankers e ne aveva mantenuto la proprietà per soli tre mesi prima di cederla ad Argo Tanker.

La Unity, la nave in stato di fermo in India, è stata acquisita dalla turca Comet Maritime & Trading nel settembre di quest’anno.

È stata originariamente costruita come Ocean Explorer di Xihe Holdings ed è stata venduta nel 2021 ai clienti del gestore navale turco Beks, che l’ha scambiata come Beks Swan fino a quando non è stata acquisita da Comet ad aprile.

Abele Carruezzo