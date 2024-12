La U.S. Navy usa petroliere commerciali per le operazioni di rifornimento in mare

(La portaerei di classe Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) naviga a fianco della petroliera Overseas Mykonos durante un rifornimento in mare. Foto courtesy della Marina Militare degli Stati Uniti)

Washington. L’obiettivo per una presenza persistente è la capacità delle navi da guerra della Marina degli Stati Uniti di rimanere in mare per missioni prolungate. Per realizzare pattugliamenti prolungati è necessario di essere riforniti mentre si è in zona dalla Combat Logistics Force (CLF) della Marina che fornisce carburante, munizioni e provviste alla flotta in mare.

Ci sono petroliere commerciali noleggiate al Military Sealift Command (MSC) che hanno moduli di ricezione del carburante installate. In una dimostrazione del 2015, la petroliera commerciale battente bandiera statunitense M/V Maersk Peary, noleggiata da MSC, ha rifornito di carburante le petroliere per bunkering della flotta di navi classe Henry J. Kaiser USNS Rappahannock (T-AO 204) e USNS Tippecanoe (T-AO 199) mentre erano in mare.

Questa capacità è nota come CONSOL (Consolidated Cargo Replenishment at Sea). Sebbene la capacità sia stata utilizzata raramente, offre ai logisti e agli operatori maggiore flessibilità e opzioni per il rifornimento della flotta.

Lo scopo della capacità CONSOL è quello di rifornire una nave in grado di bunkerare le navi da guerra in navigazione in mare.

Fornire carburante alle navi CLF significa che non devono tornare in un porto per fare rifornimento. L’eliminazione di questi viaggi di andata e ritorno verso un deposito riduce i costi e aumenta il tempo in zona per supportare la flotta.

Il Modular CONSOL Adapter Kit (MCAK) viene installato sul ponte di una petroliera e può rifornire di carburante altre navi attraverso i tubi di erogazione del carburante della nave ricevente.

MCAK è un’installazione temporanea che non richiede un lungo periodo di cantiere navale per essere completata; l’installazione, il collaudo e la certificazione possono essere eseguiti in soli tre giorni.

La Marina degli Stati Uniti si affida sempre più alle operazioni cargo consolidate (CONSOL) con petroliere commerciali per supportare la sua flotta globale, segnando un cambiamento strategico nelle operazioni di rifornimento della flotta del servizio.

Il mese scorso, la petroliera Overseas Mykonos dell’Overseas Shipholding Group ha trasferito carburante alla portaerei USS Abraham Lincoln (CVN 72), diventando la prima petroliera commerciale a rifornire una nave della Marina degli Stati Uniti da decenni.

Il cambiamento ha preso slancio quando la petroliera commerciale Stena Polaris ha condotto un’operazione simile con la USS Harry S. Truman (CVN 75) lo scorso 26 novembre 2024, supportando le operazioni delle forze navali statunitensi in Europa-Africa.

Il rifornimento di carburante delle navi cisterna commerciali non viene effettuato da molto tempo. Richiede che la portaerei invii un impianto di trasferimento dalla petroliera e alcune altre modifiche per essere in grado di pompare bunker alla portaerei.

Le operazioni di CONSOL con petroliere commerciali sono diventate particolarmente cruciali dopo la chiusura dell’impianto di stoccaggio di carburante alla rinfusa di Red Hill della Marina alle Hawaii.

All’inizio di quest’anno, la M/T Stena Polaris, una petroliera della ice-class, gestita da Crowley Government Services e noleggiata al Military Sealift Command, ha completato una missione di 145 giorni per rifornire carburante alle navi Military Sealift Command (MSC). Durante questa missione, ha trascorso 96 giorni a consegnare diesel e carburante per aerei alle navi della Marina degli Stati Uniti nella regione del Mar Rosso.

Durante il RIM of the Pacific Exercise (RIMPAC 2024) di quest’anno, le petroliere commerciali Overseas Mykonos e Allied Pacific hanno condotto 17 operazioni CONSOL separate, consegnando oltre due milioni di galloni di carburante alla petroliera di rifornimento della flotta di MSC USNS Pecos (T-AO 197), alla nave per il trasporto di merci secche/munizioni USNS Washington Chambers (T-AKE 11) e alla nave di supporto di classe Polar della Marina neozelandese HMNZS Aotearoa (A11).

Navi come Pecos e Washington Chambers devono utilizzare le loro attrezzature per ricevere piuttosto che consegnare carburante, mantenendo una distanza precisa di 160-200 piedi (48,8 – 60,9 metri) tra le navi. Sebbene queste operazioni richiedano 7-8 ore per essere completate e presentino sfide significative, consentono alle navi della Combat Logistics Force di MSC di rimanere in zona e continuare le loro vitali missioni di rifornimento. Le navi cisterna commerciali devono inoltre essere appositamente attrezzate e addestrate per le operazioni.

L’utilizzo di un terminal di rifornimento richiede di lasciare le aree contese e di viaggiare ovunque si trovi il terminal, il che richiede tempo. Quando torniamo a un terminal, possiamo ricevere le provviste, sia per noi sia per le navi che stiamo servendo. Il vantaggio principale di prendere il carburante da una cisterna rispetto a un terminal è la mobilità.

L’implementazione dei CONSOLs durante il RIMPAC 2024 ha richiesto un’attenta preparazione. Allied Pacific ha iniziato i suoi preparativi in aprile con l’equipaggiamento per le operazioni CONSOL, seguito da un addestramento completo sia in porto che in mare.

Sia l’Overseas Mykonos che la Stena Polaris partecipano anche al Tanker Security Program dell’Amministrazione Marittima degli Stati Uniti, che istituisce una flotta di 10 petroliere attive, commercialmente valide e di proprietà privata battenti bandiera statunitense, disponibili per soddisfare i requisiti della difesa nazionale e altri requisiti del Dipartimento della Difesa.

Abele Carruezzo

(La petroliera Stena Polaris naviga accanto alla portaerei classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) durante un rifornimento in mare, il 26 novembre 2024. Foto courtesy della Marina degli Stati Uniti)