I pirati somali armati salgono a bordo di un peschereccio cinese

EUNAVFOR Atalanta monitora le imbarcazioni nella regione nell’ambito dei suoi sforzi di sicurezza

Rota, Spagna. EUNAVFOR Atalanta, la missione dell’UE per monitorare la sicurezza al largo del Corno d’Africa, conferma che pirati armati hanno abbordato un peschereccio cinese nelle acque somale.

Poiché la nave rimaneva in acque costiere, l’azione da parte dei pirati è stata classificata come rapina a mano armata in mare, il che significa un caso di pirateria all’interno delle acque territoriali.

Le Forze di Polizia Locali nella regione del Puntland in Somalia hanno notificato all’operazione dell’UE un possibile dirottamento di un peschereccio cinese con a bordo fino a 18 persone.

L’Atalanta riferisce di avere risorse che monitorano la nave al largo della costa nord-orientale della Somalia. Attualmente sta sviluppando la consapevolezza della situazione e raccogliendo informazioni, secondo la dichiarazione.

L’operazione dell’Ue conferma che “il peschereccio è sotto il controllo dei presunti pirati, alcuni dei quali trasportano AK-47 e mitragliatrici”. Si suppone che nessuno sia rimasto ferito.

Attualmente, Atlanta è in contatto con la Somalia e le Autorità cinesi. Rimangono nelle vicinanze del peschereccio dirottato.

L’Atalanta ha avvertito all’inizio di novembre di un livello di minaccia moderato che riteneva aumentasse con la fine della stagione dei monsoni.

Le navi sono state esortate a mantenere un elevato stato di vigilanza alla luce della recente escalation delle minacce di pirateria. Hanno calcolato che tra novembre 2023 e ottobre 2024 sono stati dirottati 19 dhow e sono stati segnalati un totale di 43 incidenti.

Alla fine di ottobre è stato emesso un avviso che un gruppo di pirati composto da 13 persone si era diretto verso il Mare dalla Somalia e il 23 ottobre c’è stata una segnalazione di attività sospette vicino a una nave cinese. Tuttavia, quando non è stata rilevata alcuna ulteriore attività, l’avviso specifico è stato ritirato.

Dopo anni di relativa stabilità, la convinzione è che i pirati somali siano stati incoraggiati dalle condizioni instabili nella regione e abbiano ripreso i loro attacchi alle navi mercantili. Il rapporto dell’Atalanta mostra che almeno una dozzina di imbarcazioni sono state abbordate o dirottate, mentre sono stati segnalati anche molti altri approcci o livelli di attività sospette.

Abele Carruezzo

(map courtesy Google)