MSC criticata per le demolizioni nell’Asia meridionale

(Il litorale di Alang usato per la demolizione delle navi; foto sat Google map)

Attivisti per l’ambiente e per i diritti umani hanno chiesto a MSC di cambiare la sua politica di riciclaggio delle navi

Bruxelles. L’ONG Shipbreaking Platform, una coalizione di gruppi di difesa focalizzati sulle pratiche di demolizione navale, ha evidenziato la continua pratica di MSC di vendere il vecchio tonnellaggio per un’eventuale demolizione sulle spiagge del litorale di Alang nell’Asia meridionale.

Queste transazioni sono in genere operate da un intermediario, o acquirente in contanti, che offrono all’armatore una transazione a condizioni di mercato (prezzo più alto) con i cantieri di rottamazione.

Se MSC limitasse il suo acquirente in contanti a rivendere a un rottamatore in Turchia – la principale regione alternativa conforme all’UE – ridurrebbe notevolmente il prezzo di vendita della demolizione, e quindi ridurrebbe le entrate di MSC.

Negli ultimi due anni, MSC ha demolito 27 navi, e la maggior parte sono finite in possesso di depositi per cantieri di demolizione ad Alang, in India.

Alcune delle navi riciclate includono MSC Floriana e MSC Giovanna, partite rispettivamente dalle acque spagnole e turche per l’India. Secondo la ONG, si tratta di una violazione del diritto europeo e internazionale che vieta l’esportazione di rifiuti pericolosi dall’OCSE verso paesi non OCSE.

Nessun cantiere in India, Pakistan o Bangladesh è stato certificato per la sicurezza e la conformità ambientale ai sensi del regolamento UE sul riciclaggio delle navi (SRR). Pertanto, agli armatori europei è vietato esportare direttamente navi per la demolizione nell’Asia meridionale, dove si verifica la stragrande maggioranza delle vendite di demolizione.

Alang ospita circa 135 cantieri di demolizione navale con una capacità complessiva di 4,5 milioni di tonnellate di dislocamento leggero (LDT). In qualità di hub per la demolizione navale efficiente in termini di costi, Alang ha violato i diritti internazionali del lavoro e gli standard di sicurezza, sebbene molti di questi cantieri abbiano lavorato per soddisfare le aspettative dell’industria navale.

“In qualità di più grande vettore marittimo del mondo, con una quota del 20% della flotta globale di container – sostiene l’ONG Shipbreaking Platform – MSC dovrebbe essere in prima linea nella promozione di pratiche sicure di riciclaggio delle navi”.

Il vettore sta già attuando alcuni contributi positivi per frenare il commercio illegale di rifiuti. All’inizio di quest’anno, MSC UK ha lanciato il Waste Shipment Intelligence Service in collaborazione con l’Agenzia per l’ambiente del Regno Unito, con l’obiettivo di fermare la spedizione transfrontaliera di rifiuti illegali a bordo delle sue navi.

“Mentre applaudiamo MSC per il suo impegno nella lotta contro il commercio illegale di rifiuti, è ironico che MSC continui a scaricare i suoi rifiuti tossici sulle spiagge dell’Asia meridionale. Esortiamo MSC a riformare la sua politica di riciclaggio delle navi per garantire che le sue navi fuori uso siano smaltite in linea con i più elevati standard di sicurezza e ambientali”, ha dichiarato Ingvild Jenssen, direttore esecutivo dell’ONG Shipbreaking Platform.

MSC sostiene di controllare i cantieri di demolizione per garantire la conformità con la Convenzione di Hong Kong (HKC) sul riciclaggio sicuro delle navi, sebbene l’HKC non soddisfi di per sé i requisiti di conformità dell’UE.

Un nuovo precedente legale potrebbe essere in vista, con la Germania che ha recentemente accusato gli armatori di aver esportato illegalmente navi nell’Asia meridionale per la demolizione. A marzo del prossimo anno, due armatori compariranno davanti al Tribunale Distrettuale di Rendsburg per aver violato le leggi tedesche ed europee sui rifiuti.

Gli analisti sostengono che questo caso potrebbe creare un precedente, portando a ulteriori casi di violazioni simili e potenzialmente costringere i proprietari dell’UE ad accettare meno entrate dalle loro vendite di demolizioni.

Abele Carruezzo