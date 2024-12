I russi lasciano la base navale di Tartus

(Gli ormeggi della Marina russa sul lato nord del porto di Tartus erano in gran parte vuoti martedì 10 dicembre; foto courtesy Sentinel-2)

Dopo 50 anni di presenza russa in Siria, si cerca ora altri siti per la flotta russa al fine di avere uno sbocco in Mediterraneo

Tartus. Le immagini satellitari scattate il 9 dicembre suggeriscono che per la seconda volta questa settimana, la flotta russa del Mediterraneo ha lasciato la sua base di Tartus. Analisti pensano che la partenza potrebbe essere definitiva.

Già il 2 dicembre, le navi della flotta hanno lasciato il porto di Tartus, apparentemente per condurre un’esercitazione di tiro in mare. Diversi giorni dopo, la maggior parte delle navi fece ritorno. Le immagini satellitari scattate il 9 dicembre mostrano che tutte le navi hanno lasciato i loro ormeggi e anche che i sistemi di difesa aerea precedentemente schierati per proteggere le navi nel bacino non si vedono più.

Si tratta di un sottomarino classe Kilo, il Novorossiysk (B261), degli incrociatori Admiral Gorshkov (454) e Admiral Grigorovich (F745), più la petroliera Vyazma all’àncora a cinque miglia al largo di Tartus. Non è chiaro dove si trovasse la petroliera Velnya, ma potrebbe essere partita verso ovest in direzione di Gibilterra, in compagnia dell’incrociatore Admiral Golovko (461).

Le dichiarazioni alla stampa del Ministero della Difesa russo affermano di essere state in comunicazione con le Autorità ora in carica in Siria, sperando di ottenere il permesso per le Forze Armate russe di rimanere di stanza sia a Tartus che nella base aerea a sud di Latakia a Khmeimim.

Le dichiarazioni non hanno avuto conferma, poiché un nuovo governo siriano non si è ancora formato; anzi negli ultimi cinque giorni gli aerei russi hanno bombardato l’avanzata delle Forze di Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Avendo, poi, Putin offerto rifugio a Bashar Al Assad e alla sua famiglia e con il potenziale di continua interferenza della Russia, la nuova amministrazione siriana sarà incline a non avere più nulla a che fare con loro.

Mentre le navi russe sono ormeggiate al largo di Tartus nella speranza di poter tornare, potrebbero anche essere state spinte a prendere il mare dalla situazione della sicurezza interna a Tartus.

Sebbene entrambe le province di Tartus e Latakia abbiano una popolazione a maggioranza alawita, i due copoluoghi di provincia hanno una consistente popolazione sunnita. La setta sciita alawita da cui la famiglia Assad godeva in precedenza di sostegno è centrata più nell’entroterra, nelle montagne di Nusayriyah tra la fascia costiera e l’asse Hama-Homs.

Israele- ieri – ha rivendicato la responsabilità dell’attacco dell’altro giorno che ha affondato almeno due navi lanciamissili siriane, e ha detto che aveva lo scopo di tenere tali armamenti fuori dalle mani delle fazioni islamiste. Quindi, per una serie di ragioni, sarebbe stata una saggia precauzione per le navi russe salpare e abbandonare Tartus.

La nuova amministrazione siriana sembra ansiosa di essere conciliante, sia per sedare le controversie con i rivali interni, ma anche – sebbene debole e disorganizzata – per evitare di inimicarsi i paesi vicini. Nessuno dei vicini della Siria ha motivo di accogliere con favore la continuazione della presenza russa in Siria, che è servita a proteggere le attività dell’Asse della Resistenza iraniana e la mezzaluna dell’influenza iraniana attraverso l’Iraq e la Siria verso il Mediterraneo.

La speranza che i russi riescano a salvare qualcosa dopo i loro 50 anni di presenza in Siria sembra remota, e il governo russo, cercando di preservare la sua influenza nell’area, cercherà altrove nel Mediterraneo qualcuno disposto ad ospitarli. Il porto di Tobruk, nella Libia orientale, o la vicina struttura di Hariga, sembrano la scelta migliore, ma sarebbe una scelta rischiosa dato che la Libia rimane politicamente divisa e instabile.

Abele Carruezzo