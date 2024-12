Il primo terminal di ammoniaca della Russia aumenta le esportazioni nonostante le sanzioni

(Foto courtesy Google map)

San Pietroburgo. La Russia ha inaugurato venerdì il primo terminal marittimo di ammoniaca del Paese nel porto di Ust-Luga, con l’obiettivo di aumentare la capacità di esportazione in seguito alle sanzioni occidentali.

“Stiamo aprendo il primo terminal di trasbordo di ammoniaca in Russia. Prevediamo di trasbordare 1 milione di tonnellate di ammoniaca nel 2025 e 1,5 milioni di tonnellate di ammoniaca nel 2026. […] Abbiamo restituito il trasbordo di ammoniaca in Russia. Questo è un grande evento per noi e per il paese”, ha dichiarato Mikhail Kuznetsov, CEO di JSC Port Alliance, durante la cerimonia.

Il complesso di carico liquido presso il terminal di trasbordo di fertilizzanti minerali si trova a Port Favor a Ust-Luga, nella regione di Leningrado.

Fondata nel marzo 2024, JSC Port Alliance comprende JSC Murmansk Commercial Sea Port, Murmansk Bulk Terminal LLC, Tuapse Bulk Terminal LLC, Maly Port LLC (Nakhodka, Territorio di Primorsk) e JSC Daltransugol. I cinque asset hanno una capacità di movimentazione complessiva di 53 milioni di tonnellate di merci all’anno. Tutte le aziende facevano precedentemente parte della National Transport Company.

In precedenza, la Russia esportava ammoniaca utilizzando i porti del Mar Baltico e un oleodotto che collegava la città russa di Togliatti con il porto ucraino di Odessa, ma l’accesso ai porti occidentali e al gasdotto è stato interrotto per i fornitori russi dalle sanzioni.

Il nuovo terminal è stato costruito dal produttore russo di fertilizzanti Eurochem, secondo la sua relazione finanziaria 2023. La capacità produttiva totale del terminal, progettato per tutti i tipi di fertilizzanti, ammonterà a 14 milioni di tonnellate, secondo la dichiarazione dell’amministrazione della regione di Leningrado di venerdì. La carenza di strutture portuali per le merci chimiche pericolose in Russia è di circa 6 milioni di tonnellate all’anno, secondo le Autorità russe.

Gli investimenti complessivi nel progetto dovrebbero raggiungere gli 80 miliardi di rubli, ha chiarito Kuznetsov ai giornalisti.

Le caratteristiche del terminal consentiranno di movimentare 350 vagoni ferroviari e oltre 24.500 tonnellate al giorno al raggiungimento della piena capacità di progetto. Gli ormeggi in mare saranno lunghi oltre 800 metri, consentendo così la movimentazione di tre navi portarinfuse contemporaneamente e il carico fino a 200.000 tonnellate per scalo della nave.

Il sito del terminal ospiterà otto magazzini a cupola e due magazzini a cresta con una capacità totale di oltre 500.000 tonnellate. La capacità del magazzino consentirà lo stoccaggio di 14 gradi di fertilizzante minerale.

Il porto di Ust-Luga è il più grande porto in costruzione nel Mar Baltico e si trova nella parte russa del Golfo di Finlandia a circa 170 km a ovest di San Pietroburgo e a 35 km dai confini estoni, nella regione di Leningrado, nell’area di Kingisepp, alla foce del fiume Luga. La sua costruzione è iniziata nel 1997 e il porto ha iniziato le operazioni nel 2001.

Il porto dispone di terminal container e per merci alla rinfusa per l’utilizzo di carbone, fertilizzanti e grano. Il terminal ro-ro è dedicato al carico di veicoli e macchinari pesanti; mente i terminal petroliferi e del gas sono stati progettati per gestire grandi quantità di petrolio greggio, prodotti petroliferi e gas naturale liquefatto (GNL), disponendo anche di strutture specializzate per lo stoccaggio e il trasferimento di queste merci. Gli accessi e gli ormeggi del porto hanno una profondità sufficiente per ospitare grandi navi, comprese le navi Panamax e Post-Panamax; la profondità dell’acqua agli ormeggi principali varia tra i 12 e i 18 metri. Il porto è ben collegato alla vasta rete ferroviaria e stradale russa e fornisce un efficiente trasporto merci da e verso l’interno del paese.

Sono in corso progetti volti a migliorarne la capacità e l’efficienza per soddisfare le crescenti esigenze del commercio marittimo. Un altro nuovo terminal per il carbone è stato lanciato nel 2022 nel porto di Ust-Luga, Lugaport, di proprietà dell’operatore di automotrici Novotrans. Ha spedito il suo primo carico sperimentale nell’agosto 2022. La messa in servizio ufficiale del terminal per il commercio universale è avvenuta nel dicembre 2023. Nei nove mesi del 2024, il terminal ha già spedito 4 milioni di tonnellate di carbone. Nel settembre 2024, il terminal ha gestito la prima nave della classe Post Panamax, dove sono state caricate circa 110mila tonnellate di carbone dalla regione di Kemerovo e Khakassia per essere inviate in Turchia.Il completamento dell’intero progetto del terminal è previsto per la fine del 2025.

Abele Carruezzo