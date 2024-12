Corno d’Africa e Somalia: prorogati di due anni i mandati dell’operazione ATALANTA, EUTM ed EUCAP Somalia

Bruxelles. Il Consiglio ha deciso oggi di prorogare il mandato dell’operazione ATALANTA della forza navale dell’UE e della missione di addestramento militare dell’UE in Somalia (EUTM Somalia) fino al 28 febbraio 2027, aggiungendosi alla sua decisione del 5 dicembre di prorogare il mandato della missione di rafforzamento delle capacità civili dell’UE (EUCAP Somalia) fino alla stessa data.

Tali decisioni sono state prese a seguito della revisione strategica olistica dell’impegno della Politica di Sicurezza e di Difesa Comune (PSDC) in Somalia e nel Corno d’Africa, con l’obiettivo di rafforzare la risposta dell’UE a un contesto di sicurezza in evoluzione e di potenziare il suo ruolo di fornitore di sicurezza marittima.

Allo stesso tempo, il Consiglio ha aggiornato il mandato dell’operazione ATALANTA per migliorare la sicurezza marittima al largo delle coste della Somalia, nel Golfo di Aden, nell’Oceano Indiano occidentale e in parti del Mar Rosso, e supportare meglio la creazione di un’architettura di sicurezza marittima regionale più ampia.

Con il nuovo mandato, l’operazione continuerà a combattere la pirateria e a ridurre il traffico illecito in mare. Saranno rafforzate le sinergie con l’operazione marittima ASPIDES, che attualmente protegge le navi mercantili nel Mar Rosso. Parallelamente, il Maritime Security Center (MSC) Horn of Africa, che supporta sia ATALANTA che ASPIDES, verrà rinominato MSC Indian Ocean e il suo ruolo verrà rafforzato.

In Somalia, l’azione PSDC dell’UE è stata ampliata per supportare la creazione di forze di sicurezza e istituzioni somale con l’obiettivo di assumersi la responsabilità della propria sicurezza in futuro, in linea con la Joint EU-Somalia Roadmap.

Con i mandati rinnovati, EUCAP Somalia ed EUTM Somalia sosterranno la creazione di istituzioni di sicurezza somale capaci, sostenibili e responsabili attraverso consulenza strategica, tutoraggio e formazione, accompagnati dal supporto di attrezzature finanziate dall’UE tramite l’European Peace Facility. Per rafforzare l’approccio regionale, le missioni e l’operazione sosterranno gli sforzi di rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza marittima regionali e, in particolare, di Gibuti, nei limiti delle loro possibilità e capacità.

Per sostenere i valori fondamentali dell’UE, tutte le attività presteranno particolare attenzione al diritto umanitario internazionale, ai diritti umani, alla prevenzione della violenza di genere, alla protezione dei bambini nei conflitti armati e alla promozione dell’agenda delle donne, della pace e della sicurezza e del clima, della sicurezza e della difesa.

Operazione ATALANTA

Dalla sua istituzione alla fine del 2008 in risposta ai crescenti livelli di pirateria nell’Oceano Indiano occidentale, l’Operazione ATALANTA ha contribuito in modo significativo alla soppressione della pirateria, nonché alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (WFP), della Missione di Transizione dell’Unione Africana in Somalia (ATMIS) e di altre navi internazionali vulnerabili. L’Operazione scoraggia, previene e, quando necessario, reprime gli atti di pirateria, riducendo così la minaccia per la comunità marittima internazionale. Inoltre, l’operazione ha monitorato le attività di pesca al largo della costa della Somalia (al di fuori del mare territoriale somalo) e ha supportato altre missioni PSDC dell’UE e organizzazioni internazionali che lavorano per rafforzare la sicurezza marittima e le capacità nella regione.

EUCAP Somalia

Lanciata nel luglio 2012 come EUCAP Nestor, EUCAP Somalia attualmente contribuisce a consigliare, addestrare ed equipaggiare la Federal Somali Police Force per contribuire alla graduale istituzione dello Stato di diritto in Somalia. Inoltre, EUCAP Somalia aiuta la Somalia a rafforzare la sua capacità di sicurezza marittima per consentirle di applicare il diritto marittimo in modo più efficace. EUCAP Somalia collabora con EUTM Somalia per contribuire allo sviluppo della Marina e della Guardia costiera somale, in relazione alle funzioni di guardia costiera civile.

EUTM Somalia

EUTM Somalia implementa il suo mandato utilizzando un approccio a tre pilastri che si concentra sulla formazione, il tutoraggio e la fornitura di consulenza strategica alle Forze armate nazionali somale. Nel corso degli anni, la missione di addestramento dell’UE ha riorientato i suoi compiti e si propone di supportare lo sviluppo interno di funzioni specializzate quali leadership, comando e controllo, anti-IED, assistenza medica e logistica. EUTM Somalia contribuisce a un programma di addestramento intensivo presso il General Daghabadan Training Center vicino a Mogadiscio. In stretta collaborazione con l’European Peace Facility, EUTM Somalia fornisce consulenza sulle esigenze delle Forze armate nazionali somale e corsi di formazione per nuove attrezzature.



Abele Carruezzo