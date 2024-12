La nave cinese Yi Peng 3 riprende il suo viaggio dopo l’ispezione

Yi Peng 3 mentre naviga sotto il ponte del Grande Belt il 19 novembre 2024. (Fonte: webcam del ponte Storebælt)

La nave cinese era in stato di fermo perchè collegata alla rottura del cavo del Mar Baltico

Stoccolma. Dopo l’incidente, la nave era stata ancorata nel Mare di Kattegat mentre i diplomatici di Stoccolma e Pechino discutevano l’accesso di salire a bordo della nave per l’investigazione.

Ieri, sabato 21 dicembre, la Guardia Costiera svedese – tramite il suo portavoce – afferma che la nave portarinfuse cinese, sotto inchiesta per la rottura di due cavi in fibra ottica nel Mar Baltico, è libera di riprendere il suo viaggio, dopo essere rimasta ferma per più di un mese in acque danesi.

Il portavoce della Guardia Costiera ha poi detto che la nave “… ha iniziato a muoversi diretta a Port Said in Egitto, la stiamo monitorando ed informado le altre Autorità interessate”.

La Cina, l’altro giorno, aveva permesso ai rappresentanti di Germania, Svezia, Finlandia e Danimarca di salire a bordo della Yi Peng 3, della Ningbo Yipeng Shipping, insieme agli investigatori cinesi, dopo una situazione di stallo diplomatico durata un mese.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli e il portavoce non ha detto se sono state trovate prove riguardo alle violazioni dei cavi.

Jonas Backstrand, presidente dell’Autorità investigativa svedese sugli incidenti marittimi, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti della visita a bordo, che è stata relativamente aperta e trasparente e abbiamo avuto la possibilità di vedere ciò che volevamo vedere e di parlare con i membri dell’equipaggio con cui volevamo parlare”.

I cavi del Mar Baltico, uno che collega Finlandia e Germania e l’altro che collega la Svezia alla Lituania, sono stati danneggiati il 17 e 18 novembre ed il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius aveva ipotizzato un atto di sabotaggio.

Lo ricordiamo che le navi che navigano in acque internazionali beneficiano del principio della “Libertà di Navigazione”. Il che significa che uno Stato non può interferire con le navi che battono bandiera di un altro Stato.

Abele Carruezzo

Yi Peng 3con apparente scorta di pattuglia della Marina Danese la sera del 19 novembre. (Fonte: Vesselfinder)