Collisione tra petroliera e una nave da carico al largo della Grecia

(Foto courtesy Port Authority of Pireo)

La petroliera carica di greggio russo è stata coinvolta in una collisione al largo della Grecia; le due navi stanno navigando in modo indipendente verso il porto di Pireo

Pireo. Le Autorità Marittime greche confermano le notizie secondo cui una petroliera carica di petrolio russo è entrata in collisione con una nave da carico ieri mattina, 24 dicembre, nell’area dello Stretto di Kafireas, a sud di Karystos. Le circostanze dell’incidente non sono chiare in questo momento, ma i rapporti indicano che gli equipaggi non sono rimasti feriti ed entrambe le navi hanno subito danni minori.

L’identità della petroliera non è stata fornita, ma i rapporti affermano che disloca un carico di oltre 131.000 tonnellate di greggio proveniente da Novorossiysk, in Russia. Sembra indicare una petroliera delle dimensioni di Suezmax che è comune tra le navi della flotta ombra. Il Registro della nave e le nazionalità dei 26 membri dell’equipaggio non sono stati riportati.

Le Autorità greche riferiscono che la petroliera era diretta al porto di Castellón, in Spagna. Negli ultimi mesi la Grecia ha compiuto azioni per interrompere i trasferimenti di petrolio da nave a nave che le petroliere che trasportavano petrolio russo stavano effettuando nelle acque greche. Tuttavia, è rimasto un punto preferito dalla flotta ombra di petroliere per i vari trasferimenti di carico.

La nave da carico, coinvolta nell’incidente, sarebbe salpata vuota dall’Italia diretta a Costanza, in Romania. A bordo c’era un equipaggio di 22 persone.

I funzionari hanno fatto riferimento a “condizioni meteorologiche avverse”, affermando che le due navi non sono state in grado di ancorare al largo di Karystos a causa delle condizioni e che erano state indirizzate a procedere verso il Pireo. Si ritiene che le Autorità greche tratterranno le navi per un’ispezione e un’indagine sulle circostanze della collisione.

Si ritiene che il danno sia minore e al di sopra della linea di galleggiamento su entrambe le navi. Al momento non ci sono segnalazioni di fuoriuscite di petrolio o altre forme di inquinamento.

Gli incidenti che coinvolgono la flotta ombra rimangono una delle principali preoccupazioni della comunità internazionale. All’inizio di questo mese, le nazioni baltiche e il Regno Unito hanno annunciato un nuovo programma per ispezionare le petroliere in transito nella regione. Chiederanno di vedere la documentazione e le polizze dell’assicurazione, e le petroliere che non si conformeranno potrebbero essere aggiunte alle future sanzioni.

L’UE e il Regno Unito hanno recentemente aumentato il numero di petroliere sanzionate nell’ultimo tentativo di reprimere il commercio di petrolio russo e far rispettare il tetto massimo di prezzo del G7 sul greggio russo.

Abele Carruezzo