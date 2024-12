Israele: L’UE deve designare gli Houthi come terroristi

(Screenshot del video pubblicato dagli Houthi lo scorso luglio dell’attacco alla nave Monte Chios Lion nel Mar Rorsso)

Gerusalemme. Israele ha incaricato i suoi diplomatici in Europa ad attivarsi nelle sedi istituzionali della UE per far definire il gruppo ribelle Houthi sostenuto dall’Iran in Yemen designandolo come ‘organizzazione terroristica’.

Gli Houthi hanno ripetutamente sparato droni e missili verso Israele in quello che il gruppo descrive come atti di solidarietà con i palestinesi che combattono le Forze israeliane a Gaza.

Gli attacchi ripetuti degli Houthi hanno interrotto le rotte marittime internazionali, costringendo le aziende a reindirizzare verso viaggi più lunghi e costosi, che a loro volta hanno alimentato i timori per l’inflazione globale.

“Gli Houthi rappresentano una minaccia non solo per Israele, ma anche per la regione e il mondo intero. La prima e più basilare cosa fare è designarli come organizzazione terroristica”, ha detto il Ministro degli Esteri Gideon Sa’ar in una sua dichiarazione.

Sa’ar ha detto di aver inviato una lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di aver chiesto la convocazione di una sessione di emergenza per “condannare gli attacchi degli Houthi e il continuo sostegno dell’Iran nei loro confronti”.

Gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita, la Malesia, gli Emirati Arabi Uniti, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda e Israele attualmente designano gli Houthi come terroristi, secondo Sa’ar.

L’altro giorno, l’Esercito israeliano non è riuscito a intercettare un missile proveniente dallo Yemen che è caduto nell’area di Tel Aviv-Jaffa, ferendo 14 persone.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto oggi che Israele continuerà ad agire contro gli Houthi sostenuti dall’Iran nello Yemen, accusati di minacciare il trasporto marittimo mondiale e l’ordine internazionale, e ha invitato gli israeliani a essere risoluti.

“Proprio come abbiamo agito con forza contro le armi terroristiche dell’asse del male dell’Iran, così agiremo contro gli Houthi”, ha detto in una dichiarazione video il giorno dopo che un missile sparato dallo Yemen è caduto nell’area di Tel Aviv, causando una serie di feriti lievi.

Netanyahu, rafforzato in patria dalla campagna dell’Esercito israeliano contro le forze di Hezbollah sostenute dall’Iran nel sud del Libano e dalla distruzione della maggior parte delle armi strategiche dell’Esercito siriano, ha detto che Israele agirà con gli Stati Uniti.

“Pertanto, agiremo con forza, determinazione e sofisticazione. Vi dico che anche se ci vorrà tempo, il risultato sarà lo stesso”, ha detto.

Dal novembre 2023 gli Houthi hanno lanciato ripetuti attacchi alle navi internazionali nelle acque vicino allo Yemen, a sostegno dei palestinesi per la guerra di Israele con Hamas.

Abele Carruezzo